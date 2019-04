Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4ad0bf2-402f-4da4-97e8-869dff3ca322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó korosodó karakteres modelljéből hamarosan megérkezik a következő generáció – vázoljuk, hogyan nézhet ki.","shortLead":"A japán gyártó korosodó karakteres modelljéből hamarosan megérkezik a következő generáció – vázoljuk, hogyan nézhet ki.","id":"20190411_ujjaszuletik_a_kis_beka_hogy_tetszik_az_uj_nissan_juke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ad0bf2-402f-4da4-97e8-869dff3ca322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b91200-0b0c-4083-9fd8-f2d6ddc8494e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_ujjaszuletik_a_kis_beka_hogy_tetszik_az_uj_nissan_juke","timestamp":"2019. április. 11. 13:21","title":"Újjászületik a kis béka: hogy tetszik az új Nissan Juke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem ő az egyetlen magyar, akinek ugyanez a címe.","shortLead":"Nem ő az egyetlen magyar, akinek ugyanez a címe.","id":"20190411_Megvan_hova_koltozott_Sarka_Kata_Luxemburgban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d267ab-c0f6-4e75-836c-0bb022a0920f","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Megvan_hova_koltozott_Sarka_Kata_Luxemburgban","timestamp":"2019. április. 11. 11:49","title":"Megvan, hová \"költözött\" Sarka Kata Luxemburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cdfb2-0e07-43ab-8d5f-b1ea4637a45c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett. ","shortLead":"A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett. ","id":"20190411_Elisabeth_Moss_szcientologia_vallas_egyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=806cdfb2-0e07-43ab-8d5f-b1ea4637a45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e12eb1-4100-4da4-bf87-fff324b73232","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Elisabeth_Moss_szcientologia_vallas_egyhaz","timestamp":"2019. április. 11. 07:18","title":"Elisabeth Moss a szcientológiáról: Ez bonyolult dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbaa8a-d292-4f55-908d-927224475927","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Feljelentést tettek a triatlonszövetség több vezetője, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla ellen gazdasági bűncselekmények, így többek közt hűtlen kezelés és pénzmosás miatt a szövetséghez tartozó sportolók – tudta meg a hvg.hu. Az ügyészség vizsgálatát azért kezdeményezték, mert szerintük az elnök Bátorfi és vele „szervezetten” együttműködő más vezetők nem tudnak elszámolni az államtól kapott (köz)pénzzel.","shortLead":"Feljelentést tettek a triatlonszövetség több vezetője, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla ellen...","id":"20190412_Feljelentettek_Orban_fogorvosabol_lett_elnokuket_a_triatlonosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbaa8a-d292-4f55-908d-927224475927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126b871-f259-41b9-888a-dfd9e9b170c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Feljelentettek_Orban_fogorvosabol_lett_elnokuket_a_triatlonosok","timestamp":"2019. április. 12. 10:02","title":"Feljelentették az Orbán fogorvosából lett elnöküket a triatlonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c370e07b-e03b-4935-aaa1-86cc7df38f0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm két (de izgából három) processzorról rántotta le a leplet, amik még az idén bekerülnek a középkategóriás mobilokba.","shortLead":"A Qualcomm két (de izgából három) processzorról rántotta le a leplet, amik még az idén bekerülnek a középkategóriás...","id":"20190410_qualcomm_snaprdagon_730_snapdragon_665_okostelefon_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c370e07b-e03b-4935-aaa1-86cc7df38f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f95805-dd5c-46f3-8ea7-e0affdbbf100","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_qualcomm_snaprdagon_730_snapdragon_665_okostelefon_processzor","timestamp":"2019. április. 10. 14:33","title":"Itt a Qualcomm két új processzora, erősödnek a középkategóriás mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee058427-2c13-4a10-8e54-00020b10f59c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészárosék még mindig vadásznak Bélmegyeren, pedig már két jogerős ítélet is a helyieknek adott igazat, a legutóbbi hétfőn. A család vadászati cége már negyvenkétezer hektáron vadásztat, a békési terület ennek a tizede csupán, mégsem engedik.","shortLead":"Mészárosék még mindig vadásznak Bélmegyeren, pedig már két jogerős ítélet is a helyieknek adott igazat, a legutóbbi...","id":"20190411_Meszarosek_mar_42_ezer_hektaron_vadasztatnak_de_a_zsebkendonyi_bekesi_teruletet_sem_eresztik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee058427-2c13-4a10-8e54-00020b10f59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976b3312-010d-4169-a13f-a07ff1130405","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Meszarosek_mar_42_ezer_hektaron_vadasztatnak_de_a_zsebkendonyi_bekesi_teruletet_sem_eresztik","timestamp":"2019. április. 11. 13:36","title":"Mészárosék már 42 ezer hektáron vadásztatnak, de a zsebkendőnyi békési területet sem eresztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a985dd9-6c4c-453f-97a7-df96277bfa2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasót még nem lehet venni, de bloggert igen. ","shortLead":"Olvasót még nem lehet venni, de bloggert igen. ","id":"20190412_Kozel_60_milliot_fizettunk_csak_az_MTV_kormanyblogjaiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a985dd9-6c4c-453f-97a7-df96277bfa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed56827-ec52-43f0-9d7a-10281ac642d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Kozel_60_milliot_fizettunk_csak_az_MTV_kormanyblogjaiert","timestamp":"2019. április. 12. 11:24","title":"Közel 60 milliót fizettünk csak az MTV kormányblogjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8907ed3-854a-4e25-9dd1-12066512a4f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bájos videóval köszönti az amerikai nagykövetség a költészet napját Magyarországon.","shortLead":"Bájos videóval köszönti az amerikai nagykövetség a költészet napját Magyarországon.","id":"20190411_Ilyen_amikor_egy_amerikai_kisfiu_szavalja_a_tndrt_Bobita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8907ed3-854a-4e25-9dd1-12066512a4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b15349e-a51e-4ab1-b03d-6e6e6a4bdeb8","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Ilyen_amikor_egy_amerikai_kisfiu_szavalja_a_tndrt_Bobita","timestamp":"2019. április. 11. 16:07","title":"Ilyen, amikor egy amerikai kisfiú szavalja A tündért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]