[{"available":true,"c_guid":"12c0d945-aee1-4159-bc5c-d1f9558f2209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a videót nemrégiben, egy vasárnapi napon rögzítette egy CBA parkolójában lévő ipari kamera.","shortLead":"Ezt a videót nemrégiben, egy vasárnapi napon rögzítette egy CBA parkolójában lévő ipari kamera.","id":"20190414_autos_video_illegalis_hulladeklerakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c0d945-aee1-4159-bc5c-d1f9558f2209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34ee549-50e9-47b6-8f24-6a20bb521b55","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_autos_video_illegalis_hulladeklerakas","timestamp":"2019. április. 15. 04:07","title":"Újabb autós, aki úgy érezte, három zsák szemetet csak úgy kihajít a kocsiból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8746f64c-a02e-4dda-9abf-51771239603b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többféle megoldással élnek a gyártók, hogy kiváltsák a kijelzőt elcsúfító szenzorszigetet, azaz az érzékelőket rejtő notchot. Az Asusnak is van erre egy sajátságos ötlete.","shortLead":"Egyre többféle megoldással élnek a gyártók, hogy kiváltsák a kijelzőt elcsúfító szenzorszigetet, azaz az érzékelőket...","id":"20190414_asus_dupla_csuszkas_okostelefon_rendereles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8746f64c-a02e-4dda-9abf-51771239603b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5e52d7-7b1b-4a22-adaa-9e727df269d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_asus_dupla_csuszkas_okostelefon_rendereles","timestamp":"2019. április. 14. 18:03","title":"Ilyet nem mindennap látni: így váltaná ki a szenzorszigetet az Asus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13d410b-6959-46e7-80aa-64d8b1826e45","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Még a kft vezetői sem – legalábbis ezt állították a hvg.hu-nak. A nem szerény összeg kiutalásáról még 2017 végén döntött a kormány, de ugyanakkora hallgatás és tagadás övezi, mint a 2,2 milliárddal megdobott lórehabilitációs központot, amiről pár napja írtunk. A háttérben felsejlik egy állami és önkormányzati vezetők látogatta nyíregyházi magánklinika, és több, az egykori fejlesztési miniszterhez kapcsolható figura. ","shortLead":"Még a kft vezetői sem – legalábbis ezt állították a hvg.hu-nak. A nem szerény összeg kiutalásáról még 2017 végén...","id":"20190415_Sesztak_Miklos_a_ket_es_fel_milliardos_kisvardai_specialis_kozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b13d410b-6959-46e7-80aa-64d8b1826e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdbb674-9248-4413-bedd-a1b0e7541aac","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Sesztak_Miklos_a_ket_es_fel_milliardos_kisvardai_specialis_kozpont","timestamp":"2019. április. 15. 06:30","title":"2,5 milliárdot kapott egy Sesztákhoz közeli cég egy speciális központra, amiről senki nem tud semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622ab89b-5105-47ff-af67-6d13beb47c8b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bejutott a második fordulóba a nyíregyházi játékos, miután 7-5, 3-6, 6-1-re legyőzte a grúz Nikoloz Baszilasvilit.\r

","shortLead":"Bejutott a második fordulóba a nyíregyházi játékos, miután 7-5, 3-6, 6-1-re legyőzte a grúz Nikoloz Baszilasvilit.\r

","id":"20190415_Fucsovics_donto_szettben_jutott_tovabb_Monte_Carloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=622ab89b-5105-47ff-af67-6d13beb47c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b08929-2b0f-4b92-8c69-11447a99e83e","keywords":null,"link":"/sport/20190415_Fucsovics_donto_szettben_jutott_tovabb_Monte_Carloban","timestamp":"2019. április. 15. 13:33","title":"Fucsovics döntő szettben jutott tovább Monte-Carlóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban egy adag nukleáris fűtőelemet.","shortLead":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban...","id":"20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c54973-47cb-4800-879e-8f879e1f43c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","timestamp":"2019. április. 15. 06:25","title":"Fukusima: kiemelték az első adag fűtőanyagot a sérült atomerőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a636b696-e8d9-48fb-8dd7-706b636e1bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűvös 1,50 méter, ez volna a biztonságos távolság, amikor egy autó elhalad egy bringás mellett, ha ez nem adott várni kellene. Ez volna az ideális.","shortLead":"A bűvös 1,50 méter, ez volna a biztonságos távolság, amikor egy autó elhalad egy bringás mellett, ha ez nem adott várni...","id":"20190414_autos_bringas_tavolsag_15_meter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a636b696-e8d9-48fb-8dd7-706b636e1bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1bad6-6e7b-410b-b611-0aa1df06a672","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_autos_bringas_tavolsag_15_meter","timestamp":"2019. április. 14. 11:12","title":"Az autósok kétharmada veszélyesen közel megy a bringásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre lépésről lépésre erősítjük az űrtevékenységünket, amelyre eddig 4,5 milliárd forintot költött az állam - derült ki az űrkutatási miniszteri biztos interjújából.\r

","shortLead":"Egyelőre lépésről lépésre erősítjük az űrtevékenységünket, amelyre eddig 4,5 milliárd forintot költött az állam...","id":"20190414_Magyar_muhold_mar_az_iden_lesz_de_az_ujabb_magyar_urhajosra_varni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1e6663-ff6d-4957-87bc-184b9f9961b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_Magyar_muhold_mar_az_iden_lesz_de_az_ujabb_magyar_urhajosra_varni_kell","timestamp":"2019. április. 14. 08:20","title":"Magyar műhold már az idén lesz, de az újabb magyar űrhajósra várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb76000-4ac6-405a-ad54-f32abe703de1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly technikai probléma lépett fel vasárnap kora délután a Facebook tulajdonában lévő szolgáltatások működésében.","shortLead":"Komoly technikai probléma lépett fel vasárnap kora délután a Facebook tulajdonában lévő szolgáltatások működésében.","id":"20190414_facebook_leallas_instagram_whatsapp_nem_mukodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb76000-4ac6-405a-ad54-f32abe703de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187b205-3a11-4ecf-b6aa-8f5657d3acc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_facebook_leallas_instagram_whatsapp_nem_mukodik","timestamp":"2019. április. 14. 13:21","title":"Világszerte lehalt a Facebook, az Instagram és a WhatsApp [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]