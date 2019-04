Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral munkavacsorázott a vajdasági Palicsfürdőn.","shortLead":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral...","id":"20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390db7f-e9de-4019-bd17-128f1446ea08","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. április. 14. 21:01","title":"A szerb elnökkel vacsorázott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6177b6-b799-4e1e-9522-8fcfa83e7cce","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani gyártó új notebookja egy igazi hordozható erőmű, amiben nem egy, hanem rögtön két érintőkijelző található. Vázoljuk, hogy mi értelme van ennek a hétköznapokban.","shortLead":"A tajvani gyártó új notebookja egy igazi hordozható erőmű, amiben nem egy, hanem rögtön két érintőkijelző található...","id":"20190414_asus_zenbook_pro_15_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6177b6-b799-4e1e-9522-8fcfa83e7cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce30ce7d-7266-4e80-8ac6-5a809d4582e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_asus_zenbook_pro_15_teszt","timestamp":"2019. április. 14. 10:00","title":"Teszten az Asus csúcslaptopja: egy kijelző a szemnek, egy az ujjaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3aa0319-25b5-4dba-af7b-b90f9e6a4e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ízelítő a szombati TEDxYouth konferencia oktatás-szekciójából.","shortLead":"Ízelítő a szombati TEDxYouth konferencia oktatás-szekciójából.","id":"20190413_tedxYouth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3aa0319-25b5-4dba-af7b-b90f9e6a4e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760b5ede-f4fe-4db8-b03e-fff244344810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_tedxYouth","timestamp":"2019. április. 13. 16:04","title":"\"Egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyik német faluból egy másik német faluba.","shortLead":"Egyik német faluból egy másik német faluba.","id":"20190413_A_Brexit_miatt_uj_helyre_kerulhet_az_EU_foldrajzi_kozeppontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b7d6a9-f505-4e5a-bd80-2f0164a24c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_A_Brexit_miatt_uj_helyre_kerulhet_az_EU_foldrajzi_kozeppontja","timestamp":"2019. április. 13. 15:58","title":"A Brexit miatt új helyre kerülhet az EU földrajzi középpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyorsan vonta le az Államkincstár a 11 milliós ÁSZ-büntetést a DK számláiról, ezért a párt beperli a MÁK-t.\r

","shortLead":"Gyorsan vonta le az Államkincstár a 11 milliós ÁSZ-büntetést a DK számláiról, ezért a párt beperli a MÁK-t.\r

","id":"20190415_Beperli_az_Allamkincstart_a_DK_amiert_levonta_az_ASZbuntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8dc60d-dee2-42c6-a6d9-8ec1b02bca5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Beperli_az_Allamkincstart_a_DK_amiert_levonta_az_ASZbuntetest","timestamp":"2019. április. 15. 08:47","title":"Beperli az Államkincstárt a DK, amiért levonta az ÁSZ-büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott vizuális effekteknek köszönhetünk.","shortLead":"Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott...","id":"20190415_tronok_harca_video_sarkany_cgi_hogyan_keszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952afc9d-dbd2-4ab6-98d4-64ec40e84a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_tronok_harca_video_sarkany_cgi_hogyan_keszult","timestamp":"2019. április. 15. 11:33","title":"Videó: Így készültek a Trónok harca sárkányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb lehet a netezés.","shortLead":"A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb...","id":"20190414_mozilla_firefox_68_kriptopenz_fingerprinting","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3ebfb2-22c1-4da4-8f3d-68521ceec9ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_mozilla_firefox_68_kriptopenz_fingerprinting","timestamp":"2019. április. 14. 11:03","title":"Firefoxot használ? Remek funkciók kerülnek most bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","shortLead":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","id":"20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f83176-b027-4481-a148-3fe98e678aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","timestamp":"2019. április. 15. 08:09","title":"A svéd miniszterelnök pénzt vonna meg Magyarországtól, mert blokkolja a menekültek elosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]