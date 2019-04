Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Fontos technológiai elemeket hagyott ki sok termelő, akik így még nagyobb bajba kerülnek, amikor aszály van.","shortLead":"Fontos technológiai elemeket hagyott ki sok termelő, akik így még nagyobb bajba kerülnek, amikor aszály van.","id":"20190416_Oriasi_baj_van_a_mezogazdasagban__mi_lesz_igy_az_arakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56e3517-9874-48b6-b1a4-14bef06d92c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Oriasi_baj_van_a_mezogazdasagban__mi_lesz_igy_az_arakkal","timestamp":"2019. április. 16. 06:19","title":"Óriási baj van a mezőgazdaságban – mi lesz így az árakkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt. Szinte minden windowsos számítógép érintett.","shortLead":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt...","id":"20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873a6022-8499-49be-b61c-96f3827d14f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 15. 08:03","title":"Ezt most azonnal kapcsolja ki a számítógépén, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője, aki 82 évesen halt meg vasárnap.\r

\r

","shortLead":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője...","id":"20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7d3a54-9daa-4a79-9631-83ea3c5b5663","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","timestamp":"2019. április. 15. 05:28","title":"Meghalt a Bergman-filmek ikonikus arca, Bibi Andersson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt azt akarja elérni, hogy Magyarországon is büntethetővé váljon az úgynevezett upskirting. ","shortLead":"Az ellenzéki párt azt akarja elérni, hogy Magyarországon is büntethetővé váljon az úgynevezett upskirting. ","id":"20190415_nagy_blanka_szoknyas_foto_dk_torvenymodositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94599c60-cd4f-4173-952a-279bd42f04be","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_nagy_blanka_szoknyas_foto_dk_torvenymodositas","timestamp":"2019. április. 15. 18:18","title":"Nagy Blanka szoknyás fotója után törvényt módosítana a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e317eb1c-54b6-4666-bf79-142139022075","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operettszínházból másfél éve, zaklatási vádak miatt elküldött rendező Facebook-oldalán jelentette be a hírt. Szembenézett önmagával, és a helyzettel, amibe taszították – írja.","shortLead":"Az Operettszínházból másfél éve, zaklatási vádak miatt elküldött rendező Facebook-oldalán jelentette be a hírt...","id":"20190416_Visszater_Kerenyi_Gabor_Romeo_es_Juliat_rendez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e317eb1c-54b6-4666-bf79-142139022075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194bb5cd-64a3-4681-a4c5-8ca5138b54c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Visszater_Kerenyi_Gabor_Romeo_es_Juliat_rendez","timestamp":"2019. április. 16. 11:47","title":"Visszatér Kerényi Miklós Gábor: Rómeó és Júliát rendez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","shortLead":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","id":"20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7638a3-0b45-4260-b89a-f694d45bf502","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","timestamp":"2019. április. 16. 05:29","title":"Riasztó számot közölt a kanyaró terjedéséről a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b3a83e-f247-42ae-a006-33b6294eb2a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190416_A_net_sztarja_egy_heteves_vak_kisfiu_aki_a_Bohem_Rapszodiat_zongorazza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b3a83e-f247-42ae-a006-33b6294eb2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4620fe-de24-4ee9-981b-7f45d051a7f0","keywords":null,"link":"/elet/20190416_A_net_sztarja_egy_heteves_vak_kisfiu_aki_a_Bohem_Rapszodiat_zongorazza","timestamp":"2019. április. 16. 12:21","title":"A net sztárja egy hétéves vak kisfiú, aki a Bohém Rapszódiát zongorázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"Gy.M.","category":"vilag","description":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon, mennyire rossz állapotban van a világ egyik legismertebb temploma, a párizsi Notre-Dame. Azt azonban egyelőre felbecsülni sem lehet, mennyi pénzt és időt emészt majd fel az újjáépítés.","shortLead":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon...","id":"20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b76255e-536b-4204-9a83-650efe686db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","timestamp":"2019. április. 16. 01:35","title":"Megmenekült a Notre-Dame a teljes pusztulástól – de most jön a neheze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]