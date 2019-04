Megháromszorozódott a kanyarós esetek száma a világban – közölte a Egészségügyi Világszervezet. A WHO az idei év első három hónapjának adataira hivatkozva úgy látja, világos trend látszik kirajzolódni. A legnagyobb, 700 százalékos növekedést Afrikában regisztrálták, ám elképzelhető, hogy a valóság ennél is drámaibb, mivel globálisan tíz esetből átlagosan csak egyet jelentenek.

A legrosszabb Ukrajnában, Madagaszkáron és Indiában a helyzet, ahol egymillió lakosra számítva több tízezer esetről számoltak be. Madagaszkáron szeptember óta 800 áldozatot követelt a betegség. A WHO megjegyzi: még olyan országokban is terjed a betegség, ahol a lakosság nagy része megkapja a védőoltást – itt az oltásellenesség a magyarázat. Olaszországban nemrég megtiltották, hogy iskolába járjanak azok a hat év alatti gyerekek, amelyek nem kapták meg a védőoltásokat, New York környékén pedig közegészségügyi vészhelyzetet jelentettek, és bírságot szabhatnak ki mindenkire, aki megtagadja az oltást.

A kanyaró évente százezer emberéletet követel, többségük gyermek.

(BBC)