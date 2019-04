Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e8c8869-5cee-47cc-997b-a07cc1a2b13e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem egyszerű feladat új életet lehelni egy leégett épületbe.","shortLead":"Nem egyszerű feladat új életet lehelni egy leégett épületbe.","id":"20190416_Evtizedekig_tarthat_a_NotreDame_ujjaepitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e8c8869-5cee-47cc-997b-a07cc1a2b13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f4fbee-da9f-4114-8cbb-39694180789d","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Evtizedekig_tarthat_a_NotreDame_ujjaepitese","timestamp":"2019. április. 16. 15:06","title":"Évtizedekig tarthat a Notre-Dame újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még jó, hogy már 16-a van.","shortLead":"Még jó, hogy már 16-a van.","id":"20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51ef282-c5bb-4bad-85d8-e4d3267e4cfe","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","timestamp":"2019. április. 16. 11:42","title":"Ha ezt tudja, hétfőn el sem indul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d62753-17cf-43d9-8282-87c304393927","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kidugta fejét anyja erszényéből a Debreceni Állat- és Növénykert legújabb jövevénye, egy fiatal Bennett-kenguru. Az állat nemét egyelőre nem tudni, az erszényt valószínűleg bő egy hónap múlva fogja elhagyni.","shortLead":"Kidugta fejét anyja erszényéből a Debreceni Állat- és Növénykert legújabb jövevénye, egy fiatal Bennett-kenguru...","id":"20190417_Kengurubebi_a_debreceni_allatkert_uj_lakoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d62753-17cf-43d9-8282-87c304393927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2340d96-9cee-4a23-8835-1312d11b6f62","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Kengurubebi_a_debreceni_allatkert_uj_lakoja","timestamp":"2019. április. 17. 11:39","title":"Kengurubébi a debreceni állatkert új lakója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50446870-ae6d-4a69-922b-15cdfa0c2d97","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az egyik adótanácsadó cég összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Az egyik adótanácsadó cég összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.","id":"20190416_Elkullognak_az_adoellenorok_ha_igy_adozik_eladott_cege_vagy_uzletresze_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50446870-ae6d-4a69-922b-15cdfa0c2d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172fa52b-7a9f-4911-a492-9259055b8b41","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190416_Elkullognak_az_adoellenorok_ha_igy_adozik_eladott_cege_vagy_uzletresze_utan","timestamp":"2019. április. 16. 16:24","title":"Elkullognak az adóellenőrök, ha így adózik eladott cége vagy üzletrésze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","shortLead":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","id":"20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1e317c-e643-4e0f-830f-3692a3baa07a","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","timestamp":"2019. április. 16. 13:59","title":"Hősként ünneplik a párizsi tűzoltók káplánját, aki kimentette az ereklyéket a Notre-Dame-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A székesegyház tetőszerkezeténél keletkezett a tűz, a tető és az úgynevezett huszártorony összeomlott. A katedrális két tornyát azonban sikerült megmenteni, és a párizsi hivatalos források éjszaka 11 körül közölték: a templom fő szerkezetét sikerült megvédeni, de a tető kétharmada elpusztult. Hivatalos források szerint egy tűzoltó megsérült oltás közben, további sebesülések azonban nem voltak. Macron elnök azt ígérte: újraépítik a katedrálist.","shortLead":"A székesegyház tetőszerkezeténél keletkezett a tűz, a tető és az úgynevezett huszártorony összeomlott. A katedrális két...","id":"20190415_Langokban_all_a_parizsi_NotreDame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1951acf1-8605-4ad5-a085-b7e78fd9d9d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Langokban_all_a_parizsi_NotreDame","timestamp":"2019. április. 15. 19:29","title":"Drámai a pusztítás a Notre-Dame-nál, de a két torony és az épület fő szerkezete megmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125a9006-30d8-425e-bf18-5f69cf8ef323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók végül több mint száz négyzetméternyi vakolatot távolítottak el az iskola homlokzatáról. ","shortLead":"A tűzoltók végül több mint száz négyzetméternyi vakolatot távolítottak el az iskola homlokzatáról. ","id":"20190416_Nagy_darabookban_hullik_a_vakolat_egy_pecsi_iskolarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=125a9006-30d8-425e-bf18-5f69cf8ef323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17a1ebb-bb47-4a80-9436-b40601b1373d","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nagy_darabookban_hullik_a_vakolat_egy_pecsi_iskolarol","timestamp":"2019. április. 16. 19:21","title":"Nagy darabokban hullik a vakolat egy pécsi iskoláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 850 éves katedrális szerkezetét sikerült megmenteni, de a pusztítás így is döbbenetes mértékű. ","shortLead":"A 850 éves katedrális szerkezetét sikerült megmenteni, de a pusztítás így is döbbenetes mértékű. ","id":"20190416_Ime_az_elso_fotok_a_leegett_NotreDame_belsejebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7794baf9-b31b-4e9d-913e-67dcbfbfb6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Ime_az_elso_fotok_a_leegett_NotreDame_belsejebol","timestamp":"2019. április. 16. 07:41","title":"Íme az első fotók a leégett Notre-Dame belsejéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]