Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem találta volna meg a fiatal párt a repülő a sártengerben, a hüllők viszont igen.","shortLead":"Nem találta volna meg a fiatal párt a repülő a sártengerben, a hüllők viszont igen.","id":"20190418_Sarba_irt_uzenettel_menekultek_meg_a_krokodilok_torkabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e83c57-4773-4d1a-b172-4a25dc857816","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Sarba_irt_uzenettel_menekultek_meg_a_krokodilok_torkabol","timestamp":"2019. április. 18. 09:50","title":"Sárba írt üzenettel menekültek meg a krokodilok torkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lyra McKee oknyomozó újságíró 29 éves volt, a kórházban belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"Lyra McKee oknyomozó újságíró 29 éves volt, a kórházban belehalt a sérüléseibe.","id":"20190419_Fiatal_ujsagirono_az_aldozata_az_eszakirorszagi_terror_fellangolasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58eca04-f94c-49b6-9af6-cb3e1bac37da","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Fiatal_ujsagirono_az_aldozata_az_eszakirorszagi_terror_fellangolasanak","timestamp":"2019. április. 19. 13:54","title":"Fiatal újságírónő az áldozata az észak-írországi terror fellángolásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ece052-c3bd-4f36-adf4-40f76716c690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban mutathatja be a kínai Vivo az Y17-es készülékét, amihez egy szabad szemmel is jól látható méretű akkumulátor társul majd.","shortLead":"Áprilisban mutathatja be a kínai Vivo az Y17-es készülékét, amihez egy szabad szemmel is jól látható méretű akkumulátor...","id":"20190419_vivo_y17_okostelefon_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ece052-c3bd-4f36-adf4-40f76716c690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4246811a-5476-44c2-8e6f-502664073a38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190419_vivo_y17_okostelefon_akkumulator","timestamp":"2019. április. 19. 18:03","title":"Óriási akkumulátorral jön egy olcsó androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal az ukrajnai elnökválasztás második fordulója előtt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálni kezdte azokat a vádakat, melyek szerint a nyerésre álló elnökjelöltet, Volodimir Zelenszkijt a Kremlhez közeli személyek támogatják pénzzel. A vizsgálat akkor kezdődött, amikor a legutóbbi közvélemény-kutatás szerint Zelenszkijre a választók hetven százaléka voksolhat a vasárnapi döntő körben.","shortLead":"Néhány nappal az ukrajnai elnökválasztás második fordulója előtt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálni kezdte...","id":"20190418_Utolso_ellentamadasba_kezdett_a_vesztesre_allo_ukran_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e7f04-0184-4dde-bb31-0ea64ac2c60d","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Utolso_ellentamadasba_kezdett_a_vesztesre_allo_ukran_elnok","timestamp":"2019. április. 18. 09:45","title":"Utolsó ellentámadásba kezdett a vesztésre álló ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d2868f-5f21-4814-a6ec-7b2971a8a19f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mi hazavárunk!”, „Hiányzol itthonról!” feliratú üdvözlőtáblákkal akcióztak az MSZP politikusai a Liszt Ferenc repülőtér érkezési terminálján: ők várták az ünnepekre hazatérő, külföldön dolgozó magyarokat.","shortLead":"„Mi hazavárunk!”, „Hiányzol itthonról!” feliratú üdvözlőtáblákkal akcióztak az MSZP politikusai a Liszt Ferenc...","id":"20190419_A_szocialistak_vartak_Ferihegyen_a_husvetra_hazatero_magyarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d2868f-5f21-4814-a6ec-7b2971a8a19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbe6fad-e131-4775-a370-04a330440093","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_A_szocialistak_vartak_Ferihegyen_a_husvetra_hazatero_magyarokat","timestamp":"2019. április. 19. 14:20","title":"A szocialisták várták Ferihegyen a húsvétra hazatérő magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fb2d52-dc18-4fdd-bb35-ee585ce09e83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Teljesen elrozsdáltak az erkélyek üvegtábláit tartó fémkorlátok több utcában Pécsett, volt, ahol ki is zuhant az üveg az utcára. ","shortLead":"Teljesen elrozsdáltak az erkélyek üvegtábláit tartó fémkorlátok több utcában Pécsett, volt, ahol ki is zuhant az üveg...","id":"20190418_Kizuhant_az_erkely_uvegtablaja_egy_pecsi_tizemeletesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97fb2d52-dc18-4fdd-bb35-ee585ce09e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52ffb9a-da83-4477-867a-acbd8739e1bb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190418_Kizuhant_az_erkely_uvegtablaja_egy_pecsi_tizemeletesbol","timestamp":"2019. április. 18. 20:34","title":"Kizuhant az erkély üvegtáblája egy pécsi tízemeletesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat sikerült körülhatárolni szerda éjfél előtt.","shortLead":"A lángokat sikerült körülhatárolni szerda éjfél előtt.","id":"20190418_Nagy_teruleten_egett_az_aljnovenyzet_az_M5os_mellett_az_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2c652c-eeb1-43ac-bcf7-917313cfa693","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Nagy_teruleten_egett_az_aljnovenyzet_az_M5os_mellett_az_ejjel","timestamp":"2019. április. 18. 05:49","title":"Nagy területen égett az aljnövényzet Dél-Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosvári Zsoltnak elege lett a gyűlölködő-migránsozó agymosásból, és hogy 52 évesen nem talál munkát, amiből eltarthatná a családját. ","shortLead":"Orosvári Zsoltnak elege lett a gyűlölködő-migránsozó agymosásból, és hogy 52 évesen nem talál munkát, amiből...","id":"20190418_Elhagyja_az_orszagot_az_Agyat_az_anyukanakakciot_szervezo_sarbogardi_apuka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faf64d7-685f-4566-8c1b-4598c7b29f18","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Elhagyja_az_orszagot_az_Agyat_az_anyukanakakciot_szervezo_sarbogardi_apuka","timestamp":"2019. április. 18. 12:14","title":"Elhagyja az országot az \"Ágyat az anyukának\"-akciót szervező sárbogárdi apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]