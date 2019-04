Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valaki ingóságot adott el, ki kell egészítenie az adóbevallás-tervezetet, amelyet a NAV-tól kapott – ennek a tudnivalóit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Ha valaki ingóságot adott el, ki kell egészítenie az adóbevallás-tervezetet, amelyet a NAV-tól kapott – ennek...","id":"20190418_Vigyazzon_ha_eladott_valamit_baj_ne_legyen_az_adobevallasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f569ac05-479a-45fb-82a8-1f11c333492f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190418_Vigyazzon_ha_eladott_valamit_baj_ne_legyen_az_adobevallasnal","timestamp":"2019. április. 18. 05:15","title":"Vigyázzon, ha eladott valamit, baj ne legyen az adóbevallásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sztrájkolók szabadnapjainak száma nem csökken, bónuszt és cafeteriát azonban nem kapnak a munkabeszüntetés idejére – válaszolta a Hankook.","shortLead":"A sztrájkolók szabadnapjainak száma nem csökken, bónuszt és cafeteriát azonban nem kapnak a munkabeszüntetés idejére –...","id":"20190417_Valaszolt_a_Hankook_csak_ugy_tunik_mintha_csokkenne_a_sztrajkolok_szabadsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a565ef7-2d39-4ecc-9887-a28d4c27384d","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Valaszolt_a_Hankook_csak_ugy_tunik_mintha_csokkenne_a_sztrajkolok_szabadsaga","timestamp":"2019. április. 17. 17:11","title":"Válaszolt a Hankook: csak úgy tűnik, mintha csökkenne a sztrájkolók szabadsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983f86e4-61c6-4a22-9fe0-6cf6c073d0b1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A toronyőrt már sikerre vitték korábban.","shortLead":"A toronyőrt már sikerre vitték korábban.","id":"20190418_A_Disney_is_bedob_otmilliot_a_Notre_Damera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983f86e4-61c6-4a22-9fe0-6cf6c073d0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0d2c0d-cb33-4f1b-bde3-bcf7e680e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_A_Disney_is_bedob_otmilliot_a_Notre_Damera","timestamp":"2019. április. 18. 11:43","title":"A Disney is bedob ötmilliót a Notre-Dame-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trónok harca új részével megdöntötte korábbi rekordját a sorozat az HBO-n, az illegális letöltés viszont még ennél is jobban pörgött.","shortLead":"A Trónok harca új részével megdöntötte korábbi rekordját a sorozat az HBO-n, az illegális letöltés viszont még ennél is...","id":"20190418_tronok_harca_game_of_thrones_8_evad_1_resz_letoltese_torrent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d4460e-aa86-46ab-b738-eb290e9220b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_tronok_harca_game_of_thrones_8_evad_1_resz_letoltese_torrent","timestamp":"2019. április. 18. 09:03","title":"54 millióan töltötték le a Trónok harca új részét 24 óra leforgása alatt, az HBO is örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt Gulyás Gergely jelentette be a kormányinfón. 