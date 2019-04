Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden helyenként a szél viharossá is fokozódhat.","shortLead":"Kedden helyenként a szél viharossá is fokozódhat.","id":"20190422_Szellel_esovel_folytatodik_a_lehules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5f88b7-8471-4f6a-9ed4-4c66691c155f","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Szellel_esovel_folytatodik_a_lehules","timestamp":"2019. április. 22. 16:21","title":"Széllel, esővel folytatódik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Külső bokaszalag-szakítást szenvedett az ifjú játékos.\r

\r

","shortLead":"Külső bokaszalag-szakítást szenvedett az ifjú játékos.\r

\r

","id":"20190421_Megserult_Dardai_fia_vege_az_idenyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe99beef-b9a1-4692-8885-010ff3bdff07","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Megserult_Dardai_fia_vege_az_idenyenek","timestamp":"2019. április. 21. 20:59","title":"Megsérült Dárdai fia, vége az idényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c77910-2790-4606-9e27-40a646357377","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes cseh divatterepjáró kényelmi és biztonsági felszereltségei most 99 százalékos kedvezménnyel kaphatók.","shortLead":"A méretes cseh divatterepjáró kényelmi és biztonsági felszereltségei most 99 százalékos kedvezménnyel kaphatók.","id":"20190423_itt_a_nagycsalados_skoda_kodiaq_7_uleses_allami_tamogatasra_kihegyezve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6c77910-2790-4606-9e27-40a646357377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7027a325-232e-4539-bac5-709dcda85dae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_itt_a_nagycsalados_skoda_kodiaq_7_uleses_allami_tamogatasra_kihegyezve","timestamp":"2019. április. 23. 15:21","title":"Itt a nagycsaládos Skoda Kodiaq: 7 üléses állami támogatásra kihegyezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e429196-8bf3-413b-8480-76822cc0b63b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei húsvéti hétvége baleseti statisztikáit tette közzé a rendőrség. ","shortLead":"Az idei húsvéti hétvége baleseti statisztikáit tette közzé a rendőrség. ","id":"20190423_husvet_hetvege_kozlekedes_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e429196-8bf3-413b-8480-76822cc0b63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5620117-b611-48d6-8707-07218dd0e095","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_husvet_hetvege_kozlekedes_halalos_baleset","timestamp":"2019. április. 23. 07:40","title":"Heten haltak meg a hosszú hétvégén az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A detonációt követő pillanatokról videófelvétel is készült. ","shortLead":"A detonációt követő pillanatokról videófelvétel is készült. ","id":"20190422_Panik_tort_ki_Sri_Lanka_fovarosaban_egy_ujabb_robbanas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e08005-7dfa-492a-a00e-65ecdd9d76ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Panik_tort_ki_Sri_Lanka_fovarosaban_egy_ujabb_robbanas_miatt","timestamp":"2019. április. 22. 14:12","title":"Pánik tört ki Srí Lanka fővárosában egy újabb robbanás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott a szabad felhasználású személyi hitelek felvétele. ","shortLead":"Nagyon megugrott a szabad felhasználású személyi hitelek felvétele. ","id":"20190423_Rakaptak_a_magyarok_a_szemelyi_hitelekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12df66e3-425c-4f97-9a41-75f6552fabb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Rakaptak_a_magyarok_a_szemelyi_hitelekre","timestamp":"2019. április. 23. 06:49","title":"Rákaptak a magyarok a személyi hitelekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy szórakozóhelyen vesztek össze, az áldozat a verekedés közben elesett és életét vesztette. ","shortLead":"Egy szórakozóhelyen vesztek össze, az áldozat a verekedés közben elesett és életét vesztette. ","id":"20190422_Elfogtak_a_veszpremi_ferfit_aki_verekedes_kozben_megolte_az_ismeroset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d8971a-9990-44a9-9ad3-0a63a8b237d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Elfogtak_a_veszpremi_ferfit_aki_verekedes_kozben_megolte_az_ismeroset","timestamp":"2019. április. 22. 14:27","title":"Elfogták a veszprémi férfit, aki verekedés közben megölt egy vendéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A marketing alattomos erővel hat a tudattalan énünkre, és már ott is egy tábla csoki a kezünkben. A neuromarketingesek legalábbis ezt akarják mindenkivel elhitetni, és hozzáteszik, hogy a döntéseinkért az agyi törzsdúcok területe a felelős. Tényleg ilyen egyszerűen működik?","shortLead":"A marketing alattomos erővel hat a tudattalan énünkre, és már ott is egy tábla csoki a kezünkben. A neuromarketingesek...","id":"20190421_Miert_mindig_ugyanazt_a_markat_vasaroljuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a97d76-1721-4a6f-88da-74cebfc8da48","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190421_Miert_mindig_ugyanazt_a_markat_vasaroljuk","timestamp":"2019. április. 21. 19:15","title":"Miért mindig ugyanazt a márkát vásároljuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]