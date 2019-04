Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","id":"20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265b94b6-9555-4488-b49f-6338ae125810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","timestamp":"2019. április. 29. 11:00","title":"Irodát nyit Kazahsztán fővárosában az Eximbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603a16a2-68de-4252-8546-e98bdb04794d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gulyás Mártonék készítettek egy háttérfilmet a kamupártokról.","shortLead":"Gulyás Mártonék készítettek egy háttérfilmet a kamupártokról.","id":"20190428_alfoldi_robert_partizan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603a16a2-68de-4252-8546-e98bdb04794d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576f4132-9b9f-4e7a-adaf-2022b450eaa3","keywords":null,"link":"/kultura/20190428_alfoldi_robert_partizan","timestamp":"2019. április. 28. 08:36","title":"Alföldi a Partizánt promózza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b83e15-ae6e-45e4-b697-cab7b58907fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vaddisznóagyarból készült, 5000 éves selyemhernyó-faragványt találtak a régészek a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"Vaddisznóagyarból készült, 5000 éves selyemhernyó-faragványt találtak a régészek a közép-kínai Honan tartományban.","id":"20190428_5000_eves_selyemhernyo_faragvany_vaddisznoagyar_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b83e15-ae6e-45e4-b697-cab7b58907fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8846332b-38cf-4e28-90b8-19ccdaf7dae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_5000_eves_selyemhernyo_faragvany_vaddisznoagyar_kina","timestamp":"2019. április. 28. 14:03","title":"5000 éves selyemhernyó-faragványt találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b877268-9f04-4338-b8fa-cd221436986e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagoktól bizonyos távolságokra, tehát az élhető zónában lévő bolygókon az élettel potenciálisan összeegyeztethető körülmények alakulhatnak ki. A nagyon aktív, fiatal csillagok azonban szó szerint elfújhatják ezeknek az égitesteknek a légkörét – állapította meg egy osztrák kutatócsoport.","shortLead":"A csillagoktól bizonyos távolságokra, tehát az élhető zónában lévő bolygókon az élettel potenciálisan összeegyeztethető...","id":"20190428_aktiv_csillagok_elfujjak_a_bolygok_legkoret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b877268-9f04-4338-b8fa-cd221436986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc69850-4b35-400e-a79e-da0e05b57808","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_aktiv_csillagok_elfujjak_a_bolygok_legkoret","timestamp":"2019. április. 28. 08:03","title":"A nagyon aktív csillagok szó szerint elfújják a bolygók légkörét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52437c2b-9fa9-4ca6-9d03-05eae4d62e36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Facebookon tett közzé felhívást.","shortLead":"Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Facebookon tett közzé felhívást.","id":"20190429_Adossagcsapdatol_feltik_az_amerikaiak_a_magyarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52437c2b-9fa9-4ca6-9d03-05eae4d62e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b5cd4c-1ff1-4bbf-ac36-81ce76e72e4e","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Adossagcsapdatol_feltik_az_amerikaiak_a_magyarokat","timestamp":"2019. április. 29. 11:27","title":"Adósságcsapdától féltik az amerikaiak a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","shortLead":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","id":"20190429_motoros_video_sao_paolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e52b36-6dfd-4cd2-a164-6a48a89f37cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_motoros_video_sao_paolo","timestamp":"2019. április. 29. 18:19","title":"Kiváló, de nem normális ez a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b5244b-730d-42fa-b2df-22fb83438841","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A barátaival óvatlanul borozgatót vagy sörözgetőt bármikor érheti az a kellemetlen meglepetés, hogy egy általa nem ismert könyvre terelődik a beszélgetés. Az ilyen kínos helyzeteket elkerülendő jól jöhet a berlini Blinkist startup szolgáltatása, amely 15 percben foglalja össze fontos könyvek tartalmát. ","shortLead":"A barátaival óvatlanul borozgatót vagy sörözgetőt bármikor érheti az a kellemetlen meglepetés, hogy egy általa nem...","id":"201917_szellemi_gyorsetterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9b5244b-730d-42fa-b2df-22fb83438841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e98d030-3591-411c-b4b6-f0094fa44ee0","keywords":null,"link":"/kkv/201917_szellemi_gyorsetterem","timestamp":"2019. április. 28. 08:30","title":"Nincs ideje olvasni? A szellemi gyorsétterem házhoz jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A több mint 250 áldozatot követelő merényletek után hozott rendelkezés a kendőre, a burkára, valamint a nikábra is vonatkozik. ","shortLead":"A több mint 250 áldozatot követelő merényletek után hozott rendelkezés a kendőre, a burkára, valamint a nikábra is...","id":"20190429_Matol_tilos_arcot_eltakaro_ruhat_hordani_Sri_Lankan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000db905-4d2e-41ee-a7e3-4ae793198a0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Matol_tilos_arcot_eltakaro_ruhat_hordani_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 29. 07:21","title":"Mától tilos arcot eltakaró ruhát hordani Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]