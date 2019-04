Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg vezetése a helyieknek sem szólt a gyakorlatról, hogy megnézzék, milyen hatással lenne a valós életben egy kibertámadás.","shortLead":"Az amerikai hadsereg vezetése a helyieknek sem szólt a gyakorlatról, hogy megnézzék, milyen hatással lenne a valós...","id":"20190429_kibertamadas_fort_bragg_katonai_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10f8a44-1b08-45c4-b44f-42f65d0815f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_kibertamadas_fort_bragg_katonai_bazis","timestamp":"2019. április. 29. 10:33","title":"Kibertámadást szimuláltak a világ legnagyobb katonai bázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef90a0d-7854-42c9-802a-3b4c37314947","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A 888, a Pesti Srácok, a Hír TV, a Magyar Nemzet, a Mandiner, az Origo, az ATV.hu, a Nyugati Fény szerkesztőinek őszinte nagyrabecsüléssel.","shortLead":"A 888, a Pesti Srácok, a Hír TV, a Magyar Nemzet, a Mandiner, az Origo, az ATV.hu, a Nyugati Fény szerkesztőinek...","id":"20190430_TGM_Utoirat_Bangonehoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef90a0d-7854-42c9-802a-3b4c37314947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df091d4-85a4-4401-92ae-6e289b85d07b","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_TGM_Utoirat_Bangonehoz","timestamp":"2019. április. 30. 13:20","title":"TGM: Utóirat Bangónéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden évben az uralkodó nyitja meg a brit parlament alakuló ülését, ehhez azonban előbb el kellene fogadni a Brexit-megállapodást. ","shortLead":"Minden évben az uralkodó nyitja meg a brit parlament alakuló ülését, ehhez azonban előbb el kellene fogadni...","id":"20190429_A_Brexit_miatt_elhalasztjak_II_Erzsebet_beszedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2f8d76-e1a0-4a11-a152-14c22dc42e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_A_Brexit_miatt_elhalasztjak_II_Erzsebet_beszedet","timestamp":"2019. április. 29. 13:39","title":"A Brexit miatt elhalasztják II. Erzsébet beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú szabályokat vezet be a politikai hirdetésekre vonatkozóan.","shortLead":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú...","id":"20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75507f31-8178-49bf-a297-90098ec6b9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 29. 14:03","title":"Új politikai szabályokat vezet be a Facebook, Magyarországon is kötelező lesz betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af28e4d-3854-480d-a295-dd54cc711374","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Katarina Bulatovic a Buducnost Podgoricától érkezik. ","shortLead":"Katarina Bulatovic a Buducnost Podgoricától érkezik. ","id":"20190429_katarina_bulatovic_gyor_kezilabda_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af28e4d-3854-480d-a295-dd54cc711374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2420b8d-0678-48b7-8235-ca4e04561897","keywords":null,"link":"/sport/20190429_katarina_bulatovic_gyor_kezilabda_igazolas","timestamp":"2019. április. 29. 15:31","title":"Öt év után visszatér Győrbe a sztárkézis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az óráin is molesztálta a gyerekeket, a számítógépén több száz pornográf felvételt tárolt gyermekekről. ","shortLead":"A férfi az óráin is molesztálta a gyerekeket, a számítógépén több száz pornográf felvételt tárolt gyermekekről. ","id":"20190429_Alsos_gyerekeket_molesztalt_egy_tatabanyai_hitoktato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3c23c4-ca92-4b52-a79d-0c88ece5604b","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Alsos_gyerekeket_molesztalt_egy_tatabanyai_hitoktato","timestamp":"2019. április. 29. 08:22","title":"Alsós gyerekeket molesztált egy tatabányai hitoktató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Sorra derülnek ki a szociális otthonokban uralkodó súlyos állapotok. Mozsgón a jogvédők, két éve a gödi Topházban egy nemzetközi szervezet talált mostoha körülményeket. Ott már nem az állam felel a bennlakókért, megnéztük, mi változott azóta. ","shortLead":"Sorra derülnek ki a szociális otthonokban uralkodó súlyos állapotok. Mozsgón a jogvédők, két éve a gödi Topházban...","id":"201917__szocialis_otthonok__godi_tophaz__rendszerabuzus__lyukas_a_halo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61817f8-0003-4f78-af8d-4140e9255f72","keywords":null,"link":"/elet/201917__szocialis_otthonok__godi_tophaz__rendszerabuzus__lyukas_a_halo","timestamp":"2019. április. 28. 15:00","title":"Megváltozott a gödi otthon, de a lakók még messze vannak attól, amit valódi életnek nevezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f9f0ba-a130-487b-aebb-0bf9ae456033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Koppány Bendegúz a parlament előtti decemberi tüntetéseken dobálta meg a rendőröket az ügyészség szerint. ","shortLead":"Szarvas Koppány Bendegúz a parlament előtti decemberi tüntetéseken dobálta meg a rendőröket az ügyészség szerint. ","id":"20190429_Hivatalos_szemely_elleni_eroszakkal_gyanusitjak_a_momentumos_Szarvas_Koppany_Bendeguzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f9f0ba-a130-487b-aebb-0bf9ae456033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c4c5bf-7540-401b-98f3-9cc149cb529b","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hivatalos_szemely_elleni_eroszakkal_gyanusitjak_a_momentumos_Szarvas_Koppany_Bendeguzt","timestamp":"2019. április. 29. 11:14","title":"Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják a momentumos Szarvas Koppány Bendegúzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]