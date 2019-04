Budapest az ötödik leginkább túlturistásodott város

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","shortLead":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","id":"20190429_motoros_video_sao_paolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e52b36-6dfd-4cd2-a164-6a48a89f37cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_motoros_video_sao_paolo","timestamp":"2019. április. 29. 18:19","title":"Kiváló, de nem normális ez a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc607764-f209-49a6-b8ba-1639b3220b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megy a közúti \"racing\".","shortLead":"Megy a közúti \"racing\".","id":"20190428_autos_video_elozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc607764-f209-49a6-b8ba-1639b3220b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8462003d-c9ae-413c-86dd-16c96b82b94d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_autos_video_elozes","timestamp":"2019. április. 28. 11:22","title":"Életveszélyes autós a 8-as úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c454c1-dd45-46c1-be52-90c5443a8ad1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tavaly egy belvárosi gyorsétterem mosdójában erőszakoskodott egy nővel, nem sokkal korábban pedig a nemi szervét mutogatta az utcán. ","shortLead":"A férfi tavaly egy belvárosi gyorsétterem mosdójában erőszakoskodott egy nővel, nem sokkal korábban pedig a nemi...","id":"20190429_Letoltendo_bortont_kert_az_ugyeszseg_az_eroszakoskodo_afganra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c454c1-dd45-46c1-be52-90c5443a8ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f922954d-ba3c-4d50-b660-b286c75feefa","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Letoltendo_bortont_kert_az_ugyeszseg_az_eroszakoskodo_afganra","timestamp":"2019. április. 29. 09:50","title":"Letöltendő börtönt kért az ügyészség az erőszakoskodó afgánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt elnöke jövő hétfőn látogat Budapestre, a szintén szélsőséges olasz belügyminiszter e hét csütörtökön érkezik.","shortLead":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt elnöke jövő hétfőn látogat Budapestre, a szintén...","id":"20190430_Nepszava_Negy_nappal_Salvini_utan_a_szelsojobbos_osztrak_kancellar_is_Budapestre_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bcbfd4-341b-449d-9ebf-7f6927406ada","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nepszava_Negy_nappal_Salvini_utan_a_szelsojobbos_osztrak_kancellar_is_Budapestre_jon","timestamp":"2019. április. 30. 09:13","title":"Népszava: Négy nappal Salvini után a szélsőjobbos osztrák alkancellár is Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. ","shortLead":"A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. ","id":"20190429_Majus_1tol_nem_lehat_csak_ugy_besetalni_a_bankba_tizmillio_forinttal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f782b5f5-89ff-4404-82c1-e3e179fafe53","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Majus_1tol_nem_lehat_csak_ugy_besetalni_a_bankba_tizmillio_forinttal","timestamp":"2019. április. 29. 14:47","title":"Május 1-től nem lehet csak úgy betenni a bankba tízmillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta. A foglalkoztatottak száma majdnem elérte a 4,5 milliót.","shortLead":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta...","id":"20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be16acf3-28e9-494d-9e51-28c248e99cec","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","timestamp":"2019. április. 29. 09:52","title":"Épphogy nem talált a KSH 4,5 millió dolgozó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52437c2b-9fa9-4ca6-9d03-05eae4d62e36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Facebookon tett közzé felhívást.","shortLead":"Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Facebookon tett közzé felhívást.","id":"20190429_Adossagcsapdatol_feltik_az_amerikaiak_a_magyarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52437c2b-9fa9-4ca6-9d03-05eae4d62e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b5cd4c-1ff1-4bbf-ac36-81ce76e72e4e","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Adossagcsapdatol_feltik_az_amerikaiak_a_magyarokat","timestamp":"2019. április. 29. 11:27","title":"Adósságcsapdától féltik az amerikaiak a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most minimum 11 év kell ahhoz, hogy valaki kész orvos legyen, a reformbizottság lerövidítené ezt az időszakot.","shortLead":"Most minimum 11 év kell ahhoz, hogy valaki kész orvos legyen, a reformbizottság lerövidítené ezt az időszakot.","id":"20190429_A_tanterv_valtoztatasaval_novelne_a_hadra_foghato_orvosok_szamat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3ab325-b98e-4656-89fc-20d80a004de6","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_tanterv_valtoztatasaval_novelne_a_hadra_foghato_orvosok_szamat_a_kormany","timestamp":"2019. április. 29. 08:37","title":"A tanterv változtatásával növelné a hadra fogható orvosok számát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]