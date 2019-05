A Fiesta de Vino vendégeként érkezik Barcelonából az erdélyi fiatalember, Nagy Zoltán is, aki Spanyolországban lett ünnepelt borszakíró.

A magyar származású bor-szakújságíró – akit a hvg.hu már bemutatott – szinte ajtóstól, pontosabban könyvestől robbant be a spanyol borvilágba alig több mint egy éve. Nagy visszhangot kiváltó művét, a Reinas de Copas-t (Boroskupák királynői) már nemcsak újranyomták a viharos gyorsasággal elkelt első kiadás után, de angol nyelven is megjelent. A nemzetközi könyves Gourmand-díj elbírálói pedig arra is érdemesnek tartották, hogy beválasszák az Italkultúra Életstílus (Drinks Writing) kategóriájában ez évi jelöltjei közé.

© elmon.cat

Nagy Zoltán 50 spanyol borkirálynőről szóló könyvét, amellyel az utóbbi hónapokban bejárta szinte egész Spanyolországot, ezúttal a budapesti Duna Palotában mutatja be, miközben több bort is kóstoltat a kötetében is szereplő borászatok – Juvé & Camps cavaház Penedésből, Marqués de Griñon La Manchából, Barbadillo pincészet Jerezből – választékából. A spanyol borfieszta Barcelona Bár programjában beszélgető- és kóstoltató partnere a magyar borásznőkről szóló Gyengébb? Nem! című könyv szerzője, Szabó Edit. Mit mondjunk? Izgalmas és nagyon várt találkozás lesz.

Budapestre készülve Nagy Zoltán a hvg.hu-nak elmondta, ez lesz az első szakmai szereplése Magyarországon. Nagyon örül a lehetőségnek, mivel szeretné itt is nyomatékosítani, mennyire komolyan kell venni a hölgyek jelenlétét a bor készítői és fogyasztói oldalán is. Könyvének hatására egyre nagyobb figyelem kíséri a borágazatban tevékenykedő nőket Spanyolországban, mind többet írnak róluk, számos interjú készül velük. Egyre többen támogatják azokat a szakmai projekteket, amelyeknek főszereplői a nők. A fiatal szerző nagyon boldog, hogy sikerült elérnie, odafigyeljenek rájuk, megmutathassák magukat.

Mint erdélyi magyar szeretné, ha a magyar borokat is jobban megismernék Spanyolországban és a világban, a sajátosságaikat, egyediségüket. Azért is szeretné népszerűsíteni ezeket, mert ott főleg csak a tokajit ismerik.

Nagy Zoltán azt is elárulta, hogy ugyan már új könyvön dolgozik, de nagy álma, hogy borásznőkről szóló kötetét japán és kínai nyelvre is lefordítsák. Személy szerint nagyon kedveli az ázsiai kultúrát, és szerinte az ázsiai konyhához tökéletesen illeszkednek a borok. Mint „borpromóter” azt is szeretné, hogy a borkultúra népszerűsítése és a nők szerepének fel- és elismerése mellett, könyvei nyomán jeles borvidékeket, egyedülálló, különleges helyeket ismerjenek meg – nem csak – a borkedvelő olvasók.