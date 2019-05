Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Vonzza a nepotizmus vádját Ivanka Trump és Jared Kushner kiemelt szerepe Donald Trump környezetében, pedig a családtagok alkalmazása sokáig elnöki rutin volt az USA-ban.","shortLead":"Vonzza a nepotizmus vádját Ivanka Trump és Jared Kushner kiemelt szerepe Donald Trump környezetében, pedig...","id":"201918__rokonok_afeher_hazban__ivanka_es_jared__nepotizmus__a_csalad_azelso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c693c0e-d3b7-4727-8245-9ae09e847b51","keywords":null,"link":"/vilag/201918__rokonok_afeher_hazban__ivanka_es_jared__nepotizmus__a_csalad_azelso","timestamp":"2019. május. 04. 11:00","title":"Trump a rokonait alkalmazza, de a korábbi elnökök is ugyanezt tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190504_Mit_keresett_Orban_Viktor_a_regi_irodajaban_Megtartotta_maganak_azt_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98357aa2-e00d-4fe4-a338-071f9e57fdf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190504_Mit_keresett_Orban_Viktor_a_regi_irodajaban_Megtartotta_maganak_azt_is","timestamp":"2019. május. 04. 10:50","title":"Mit keresett Orbán Viktor a régi irodájában? Megtartotta magának azt is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve átláthatóbbá tegye az adórendszerét, így kerülve el a feketelistákat. A 2019-es változtatásoknak köszönhetően már nem sokkal maradnak el a nemzetközi adótervezés éllovasaitól.","shortLead":"A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve...","id":"crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1de330dc-7547-4d62-b9e7-11ccf7c60f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee86395d-d43b-4c9b-8726-63068acb1160","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190430_Nincs_mese_egyre_jobban_visszaszorul_a_spekulativ_offshore_a_penzvilagban","timestamp":"2019. május. 02. 19:30","title":"Nincs mese, egyre jobban visszaszorul a spekulatív offshore a pénzvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata már kapható Dél-Koreában. Aggasztó hír érkezett az egyik készülékről.","shortLead":"A Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata már kapható Dél-Koreában. Aggasztó hír érkezett az egyik...","id":"20190503_samsung_galaxy_s10_kigyulladt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb18104e-f17e-4d0c-aa1b-8388702bed9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_samsung_galaxy_s10_kigyulladt","timestamp":"2019. május. 03. 13:03","title":"Kezdődik? Kigyulladt egy 5G-s Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indították meg. ","shortLead":"Az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indították meg. ","id":"20190503_tularazas_unios_penzek_europai_csalas_elleni_hivatal_orvosi_muszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f87e15-d10f-4587-a143-bb193c6b299c","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_tularazas_unios_penzek_europai_csalas_elleni_hivatal_orvosi_muszer","timestamp":"2019. május. 03. 11:33","title":"Letöltendőt kapott valaki uniós pénzek lenyúlása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy vadkacsa kelt ki a tojásokból egy újlipótvárosi lakás erkélyén, a virágládákban. ","shortLead":"Tizenegy vadkacsa kelt ki a tojásokból egy újlipótvárosi lakás erkélyén, a virágládákban. ","id":"20190503_Otodik_emeleti_erkelyen_rakta_le_tojasait_egy_vadkacsa_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced77e45-7766-470b-83d1-792b989da753","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Otodik_emeleti_erkelyen_rakta_le_tojasait_egy_vadkacsa_Budapesten","timestamp":"2019. május. 03. 11:44","title":"Ötödik emeleti erkélyen rakta le tojásait egy vadkacsa Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas a tömeg gyűlt össze Bíró Ica lakásánál, már a házba is bejutottak.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas a tömeg gyűlt össze Bíró Ica lakásánál, már a házba is bejutottak.\r

\r

","id":"20190503_Megszalltak_a_tuntetok_Biro_Ica_kilakoltatas_alatt_levo_otthonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b462e7-92da-4f5a-83e8-88e86dc0c6d5","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Megszalltak_a_tuntetok_Biro_Ica_kilakoltatas_alatt_levo_otthonat","timestamp":"2019. május. 03. 11:26","title":"Megszállták a tüntetők Bíró Ica kilakoltatás alatt lévő otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d645ae-829e-46c2-a478-b13a7f76c299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mégpedig a Siemens rendszerének kiépítése ügyében zajlik tovább a szinte teljesen leállított eljárás, várják a német hatóságoktól a bizonyítékokat.\r

\r

","shortLead":"Mégpedig a Siemens rendszerének kiépítése ügyében zajlik tovább a szinte teljesen leállított eljárás, várják a német...","id":"20190503_Magyar_Nemzet_Megy_tovabb_a_4es_metro_buntetougye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7d645ae-829e-46c2-a478-b13a7f76c299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33f868c-64cd-4bc9-8317-2eb230bcd7d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Magyar_Nemzet_Megy_tovabb_a_4es_metro_buntetougye","timestamp":"2019. május. 03. 15:35","title":"Magyar Nemzet: Megy tovább a 4-es metró büntetőügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]