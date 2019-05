Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4573e5df-5c39-46ce-95d2-4d20bdd84cca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tibeti magaslatokon is élt a Homo nemzetséghez tartozó gyenyiszovai ember új bizonyítékok szerint. Ez az első alkalom, hogy a Gyenyosziva-barlangon kívül is találtak a fajhoz köthető fosszíliákat. Az ilyen szélsőséges körülményekhez való alkalmazkodás képességét korábban csak a Homo sapienshez kötötték.","shortLead":"A tibeti magaslatokon is élt a Homo nemzetséghez tartozó gyenyiszovai ember új bizonyítékok szerint. Ez az első...","id":"20190505_tibet_gyenyiszovai_ember_fosszilia_hipoxia_oxigengianyos_allapot_tuleles_magaslatokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4573e5df-5c39-46ce-95d2-4d20bdd84cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a20a2b-602c-4f9a-b764-8bd054caa2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_tibet_gyenyiszovai_ember_fosszilia_hipoxia_oxigengianyos_allapot_tuleles_magaslatokon","timestamp":"2019. május. 06. 15:03","title":"Íme a 160 000 éves ember, akinek köszönhetjük, hogy nem halunk meg a magasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","shortLead":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","id":"20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a9373-d1b8-45f8-a285-4d1943dd33fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","timestamp":"2019. május. 06. 12:27","title":"Videó: ilyen őrült feladatok vannak a villamosvezető-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ae7258-cca8-427c-9704-a6dd90878233","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy szegedi gazdálkodót küldhet padlóra a telekadó, mert az sokszorosa a cége nyereségének, de meghaladja a megadóztatott telek értékét is. Három évvel ezelőtt a szegedi önkormányzat azzal indokolta az itt újnak számító adónem bevezetését, hogy a kormányzat a költségvetésüket pár év alatt a felére csökkentette. A gazda meg mindennek issza a levét.","shortLead":"Egy szegedi gazdálkodót küldhet padlóra a telekadó, mert az sokszorosa a cége nyereségének, de meghaladja...","id":"20190506_A_telekado_lehet_a_vesztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ae7258-cca8-427c-9704-a6dd90878233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c93779-2092-4bbc-8be2-6df85eb5f565","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_A_telekado_lehet_a_vesztuk","timestamp":"2019. május. 06. 14:25","title":"Így fojt meg teljesen egy vállalkozást a törvényesen kivetett telekadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát mostanra elhárították, de a torlódások miatt lassan áll helyre a megszokott forgalom.","shortLead":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát...","id":"20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a49de0-0d12-4d59-a29c-7eb00615fb43","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","timestamp":"2019. május. 06. 13:12","title":"Helyreállították az informatikai rendszert, lassan megindul a forgalom a határátkelőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa3e18f-d460-4ceb-96a2-d09264f1ab61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyosan összevertek egy helyi szinten ismert újságírót az Ukrajna középső részén lévő Cserkaszi városában a hétvégén.","shortLead":"Súlyosan összevertek egy helyi szinten ismert újságírót az Ukrajna középső részén lévő Cserkaszi városában a hétvégén.","id":"20190505_Agybafobe_vertek_egy_ukran_ujsagirot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aa3e18f-d460-4ceb-96a2-d09264f1ab61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e307ad-770b-4b0f-86b2-25d35bc0282c","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Agybafobe_vertek_egy_ukran_ujsagirot","timestamp":"2019. május. 05. 16:58","title":"Agyba-főbe vertek egy ukrán újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45150cda-6a42-4bce-9ac6-1fa4764f69bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A magyar származású történész 95 éves volt.

","shortLead":"A magyar származású történész 95 éves volt.

","id":"20190506_Meghalt_John_Lukacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45150cda-6a42-4bce-9ac6-1fa4764f69bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65e3a46-e017-4c5d-8ffa-e89752d2a9f5","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Meghalt_John_Lukacs","timestamp":"2019. május. 06. 17:42","title":"Meghalt John Lukacs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának, az INPUT-nak a hivatalos programjába került be zsinórban másodszor.","shortLead":"A közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának, az INPUT-nak a hivatalos programjába került be zsinórban másodszor.","id":"20190506_Az_On_the_Spot_bekerult_a_vilag_legjobb_kozszolgalati_musorai_koze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa2622b-8487-4e54-b740-08d1c3e9f152","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Az_On_the_Spot_bekerult_a_vilag_legjobb_kozszolgalati_musorai_koze","timestamp":"2019. május. 06. 09:20","title":"Az On the Spot bekerült a világ legjobb közszolgálati műsorai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a224075c-3eed-47fb-937c-62b1c3c4939c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Tényleg csak kiszámíthatatlan események sorozatán múlik, hogy valaki sikeres vagy sikertelen lesz-e az üzleti életben? Vagy tehetünk is valamit azért, hogy a szerencsések között emlegessenek?","shortLead":"Tényleg csak kiszámíthatatlan események sorozatán múlik, hogy valaki sikeres vagy sikertelen lesz-e az üzleti életben...","id":"20190505_Mit_tehetunk_annak_erdekeben_hogy_szerencsesebbek_legyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a224075c-3eed-47fb-937c-62b1c3c4939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb33780-b802-4956-b778-7506e5c2c1d3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190505_Mit_tehetunk_annak_erdekeben_hogy_szerencsesebbek_legyunk","timestamp":"2019. május. 05. 19:15","title":"Mit tehetünk annak érdekében, hogy szerencsésebbek legyünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]