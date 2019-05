Megírtuk, múlt héten véglegesen kilakoltatták Bíró Icát budai házából. A volt modell házának elvételekor tiltakozó rajongói is megjelentek.

Bíró Ica jó ideje nem tudta fizetni halmozódó és növekvő devizahiteleit, ezért budai otthonát és stúdióját is elárverezték.

A fitneszladynek már tavaly októberben el kellett volna hagynia a családi házat, de jogi útra terelte a dolgot, idén májusig kapott haladékot. Szerinte érvénytelen volt az árverés. Hónapokig járta a hivatalokat, hogy bizonygassa igazát, "sokáig azt hittem, van remény", panaszolta a Story magazinnak.

Bíró Ica azt mondja, maroknyi barátjára támaszkodhat, egyelőre nem tudja, hova tud menni, se azt, mi lesz bútoraival.

mondta. A végrehajtó szerint azonban a volt modellnek van még egy beköltözhető lakása.

Az egészre rámentek az idegeim, a szívemmel is baj van, sokszor szédülök. Mikor kézhez kaptam a levelet, teljesen összeomlottam, kétszer is elájultam. El se hiszem, hogy ezt meg lehet tenni egy emberrel, életem munkáját vették most el. Néha arra gondolok jobb lenne végleg elaludni,