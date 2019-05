Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","shortLead":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","id":"20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dcabfb-f012-4177-98b0-580919c4ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","timestamp":"2019. május. 08. 13:03","title":"Nagy hír a playstationösöknek: jön az EA rég várt szolgáltatása és vele sok-sok új játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző iskolákban, később ezt átvehetik az általános iskolák és a gimnáziumok is. A lemorzsolódást szeretnék így csökkenteni, ám a tankötelezettség korhatárának emeléséről nincs szó.\r

\r

","shortLead":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző...","id":"20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827ae2d-6dcd-42d7-ab14-7292976bcdd4","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","timestamp":"2019. május. 08. 11:42","title":"Vége az iskolai lógásnak: program figyeli a hiányzásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendhagyó mód ünneplik a hamarosan 10. évébe lépő Minecraftot, amelynek legelső verziója mostantól akár Chrome böngészőkből is indítható. ","shortLead":"Rendhagyó mód ünneplik a hamarosan 10. évébe lépő Minecraftot, amelynek legelső verziója mostantól akár Chrome...","id":"20190508_minecraft_ingyenes_bongeszo_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf54bc3-aa61-4698-bd62-dbc0fb6c67e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_minecraft_ingyenes_bongeszo_jatek","timestamp":"2019. május. 08. 19:33","title":"Böngészőből is játszható végre a Minecraft, mutatjuk, hova kattintson hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbb05a9-b2ad-4361-b5de-d48165167569","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Victoria pályaudvaron történt az eset. Sérülésről nem érkezett jelentés.","shortLead":"A Victoria pályaudvaron történt az eset. Sérülésről nem érkezett jelentés.","id":"20190508_A_baknak_utkozott_egy_vonat_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbb05a9-b2ad-4361-b5de-d48165167569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f94814f-c42d-4fe9-9404-9da0df0e7f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_A_baknak_utkozott_egy_vonat_Londonban","timestamp":"2019. május. 08. 19:38","title":"A baknak ütközött egy vonat Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65db305f-f908-4a8e-a8a4-985fa099326f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Élő és kihalt állatok úgynevezett koprolitjait mutatják majd be. ","shortLead":"Élő és kihalt állatok úgynevezett koprolitjait mutatják majd be. ","id":"20190508_Allatok_urulekerol_nyit_tarlatot_a_Pragai_Allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65db305f-f908-4a8e-a8a4-985fa099326f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85721e-9fb3-452e-b63f-efe05360144e","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Allatok_urulekerol_nyit_tarlatot_a_Pragai_Allatkert","timestamp":"2019. május. 08. 12:02","title":"Állatok ürülékéről nyit tárlatot a Prágai Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","shortLead":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","id":"20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea7a965-ae12-4401-89a2-027ad3e023ed","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","timestamp":"2019. május. 08. 06:24","title":"Most érettségizik a volt válogatott Dombi Tibor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6418f0fd-68c0-490c-9a49-3db0964942f7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az évek során változnak a párválasztási kritériumaink: sokan exeik nagy részével „szóba se állnának” későbbi szemléletmódjuk, megváltozott értékrendjük alapján. Amikor még kiforratlan a személyiség, akkor a választás is olyan. Az útkeresés során tanuljuk meg, kik vagyunk, ki illik hozzánk.","shortLead":"Az évek során változnak a párválasztási kritériumaink: sokan exeik nagy részével „szóba se állnának” későbbi...","id":"20190509_Eretten_part_valasztani_mar_tudjuk_kik_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6418f0fd-68c0-490c-9a49-3db0964942f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa521d5-de4b-4fd5-8e5c-4bf1375c0961","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190509_Eretten_part_valasztani_mar_tudjuk_kik_vagyunk","timestamp":"2019. május. 09. 17:30","title":"Éretten párt választani: már tudjuk, kik vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgázóknak a négy esszétémából kettőt kell megírnia, egy rövidet és egy hosszút. ","shortLead":"A vizsgázóknak a négy esszétémából kettőt kell megírnia, egy rövidet és egy hosszút. ","id":"20190508_Torierettsegi_Trianon_es_szovjet_propaganda_az_esszefeladatok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ad671-740a-44f1-8cee-1a5a4a58a433","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Torierettsegi_Trianon_es_szovjet_propaganda_az_esszefeladatok_kozott","timestamp":"2019. május. 08. 09:54","title":"Töriérettségi: Trianon és szovjet propaganda az esszéfeladatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]