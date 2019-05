Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97eb4908-ec50-4391-ac65-7e415da403f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Sára Botond vezette önkormányzat konzultációt indított, hogy feltérképezze a gondokat.","shortLead":"A fideszes Sára Botond vezette önkormányzat konzultációt indított, hogy feltérképezze a gondokat.","id":"20190509_Buntetlen_eloelethez_kothetik_a_berlakaskiadast_Jozsefvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97eb4908-ec50-4391-ac65-7e415da403f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcc1baa-d3ed-4d41-a79d-4e4bc7070346","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Buntetlen_eloelethez_kothetik_a_berlakaskiadast_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. május. 09. 18:26","title":"Büntetlen előélethez köthetik a bérlakáskiadást Józsefvárosban, de jöhet más is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A válasz.hu-nak adott interjúban az MTA elnöke jó érzésekkel beszélt az innovációs miniszterrel folytatott szerdai találkozójáról, és arról, hogy végre elmozdulást érzékelt a kutatóintézetek jövőjével kapcsolatban. A miniszter a hvg.hu-nak viszont lelombozóan reagált: Lovász Lászlót ezek szerint megcsalták a megérzései. ","shortLead":"A válasz.hu-nak adott interjúban az MTA elnöke jó érzésekkel beszélt az innovációs miniszterrel folytatott szerdai...","id":"20190510_Palkovics_Valamit_felreertett_az_MTA_elnoke_szo_nincs_elmozdulasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bcd93c-f0c6-49a0-9689-873bf7fc7342","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Palkovics_Valamit_felreertett_az_MTA_elnoke_szo_nincs_elmozdulasrol","timestamp":"2019. május. 10. 14:11","title":"Palkovics: Valamit félreértett az MTA elnöke, szó nincs elmozdulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fodrász, pedikűr is járt a tejelő szarvasmarháknak Hódmezővásárhelyen az Állattenyésztési kiállításon, ahol csütörtökön, a nyitás után a négylábúak máris felsorakoztak a szépségversenyre.","shortLead":"Fodrász, pedikűr is járt a tejelő szarvasmarháknak Hódmezővásárhelyen az Állattenyésztési kiállításon, ahol...","id":"20190509_Boci_szepsegverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2469a4c3-562a-48ec-ab5b-69047150c9de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Boci_szepsegverseny","timestamp":"2019. május. 09. 17:24","title":"Borotvált tőgy, lakkozott szőr, hajszárítás: így készültek a tehenek a hazai szépségversenyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"900-an távoznak \"önként\" a közszolgálati televízióból Franciaországban. Erről írtak alá megegyezést a szakszervezetek a France Télévisionnal, melynek 400 millió eurót kellene megspórolnia 2022-ig. ","shortLead":"900-an távoznak \"önként\" a közszolgálati televízióból Franciaországban. Erről írtak alá megegyezést a szakszervezetek...","id":"20190510_Igy_is_lehet_elkuldeni_embereket_a_kozmediabol_itt_a_francia_pelda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2d740-645b-4f97-bc20-2c42d0f345d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Igy_is_lehet_elkuldeni_embereket_a_kozmediabol_itt_a_francia_pelda","timestamp":"2019. május. 10. 12:19","title":"Így is lehet elküldeni százakat a közmédiából, itt a francia példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f104f2c-1a24-425c-b511-2de068c6bec3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeged és Algyő között kellenek az új sínek, a Hódmezővásárhelyig tartó szakasz már megépült, ott beváltak a használtak. Többe fog kerülni, de a tervezett keretet nem fogják túllépni.","shortLead":"Szeged és Algyő között kellenek az új sínek, a Hódmezővásárhelyig tartó szakasz már megépült, ott beváltak...","id":"20190509_Dragul_a_tramtrain_megis_uj_sinek_kellenek_egy_szakaszon_a_hasznaltak_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f104f2c-1a24-425c-b511-2de068c6bec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdee4dc-5820-46ed-9211-037fba57b588","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Dragul_a_tramtrain_megis_uj_sinek_kellenek_egy_szakaszon_a_hasznaltak_helyett","timestamp":"2019. május. 09. 06:25","title":"Drágul a tram-train, mégis új sínek kellenek egy szakaszon a használtak helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országonként nagyok a különbségek. ","shortLead":"Országonként nagyok a különbségek. ","id":"20190510_Allitsuk_meg_Kiderult_mennyivel_gazdagodtunk_fejenkent_az_EUnak_koszonhetoen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879bf4b-925a-4f21-969e-9c981f78648c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Allitsuk_meg_Kiderult_mennyivel_gazdagodtunk_fejenkent_az_EUnak_koszonhetoen","timestamp":"2019. május. 10. 14:25","title":"Állítsuk meg? Kiderült, mennyivel gazdagodtunk fejenként az EU-nak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kanadába repült Ászija Bibi, az a pakisztáni keresztény asszony, akit istenkáromlás vádjával ítéltek halálra Pakisztánban. A már Kanadába élő lányaihoz költöző asszonyt 2010-ben ítélték halálra, ám a legfelső bíróság végül megváltoztatta az ítéletet. Ászija Bibi ügye komoly hullámokat vetett az országban, százezres tüntetéseken is tiltakoztak a fanatikusok a felmentés miatt.","shortLead":"Kanadába repült Ászija Bibi, az a pakisztáni keresztény asszony, akit istenkáromlás vádjával ítéltek halálra...","id":"20190508_Veget_erhetnek_a_Pakisztanban_istenkaromlasert_halalra_itelt_Aszija_Bibi_megprobaltatasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4ebbdc-abe7-4da5-af3f-a72d53bf03c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Veget_erhetnek_a_Pakisztanban_istenkaromlasert_halalra_itelt_Aszija_Bibi_megprobaltatasai","timestamp":"2019. május. 08. 16:16","title":"Véget érhetnek a Pakisztánban istenkáromlásért halálra ítélt Ászija Bibi megpróbáltatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem tudták.","shortLead":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem...","id":"20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd2970-2410-40ca-9484-b8f019c8398b","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","timestamp":"2019. május. 08. 22:02","title":"Az odalátogató érdekvédelmi szervezet sem tudta, mi folyik a mozsgói otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]