Trump: Pontosan tudom, mit csinálok

„Pontosan tudom, mit csinálok, és nincs szükségem azoknak a tanácsára, akik évek óta dolgoznak ezeken a konfliktusokon, és soha nem tudtak semmit sem tenni, hogy megállítsák” – írta Donald Trump a Truth Social oldalán hétfőn.

Donald Trump hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel találkozik Washingtonban, miután múlt héten Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. A téma az orosz-ukrán háború lesz, illetve annak a lezárása.

Trump szerint nagy nap a mai a Fehér Házban, Zelenszkij még Von der Leyennel is egyeztet fog az elnök előtt Az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij este kilenckor fognak tárgyalni Donald Trumppal, de már este hétkor beindul a diplomáciai nagyüzem.

Az amerikai elnök azon húzta fel magát, hogy a Wall Street Journal és más meg nem nevezett lapok kritikát fogalmaztak meg vele szemben, miközben eddig szerinte hat háborúnak vetett véget. Az ukrajnai konfliktust egyszerűen Joe Biden háborújának nevezte és a saját szerepét csak abban jelölte meg, hogy véget vessen ennek. Utána a posztjában arról értekezett, hogy soha nem kezdődött volna el az ukrajnai háború, ha ő lett volna 2022-ben az elnök. Azt üzente, hogy a kritikák ellenére meg fogja oldani a helyzetet, mert ő mindig megcsinálja.

Ezen kívül Trump egy másik posztban arról értekezett, hogy akkor is kritizálnák, ha Oroszország megadná magát. Emellett a közel-keleti válságról is ejtett néhány mondatot, szerinte csak akkor lehetnek szabadok azok a túszok, akiket a Hamasz elhurcolt, ha elpusztítják a terrorszervezetet.