[{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.\r

\r

","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő...","id":"20190519_Theresa_May_vaganykodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76215ab-d86f-49fa-a478-6cf79262c075","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Theresa_May_vaganykodik","timestamp":"2019. május. 19. 13:28","title":"Theresa May vagánykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feb6abd-e0c1-4d49-bb11-341b184a9825","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nivák dakaros szereplésére sokan emlékeznek, az viszont a feledés homályába merült, hogy a 2105-ös is ott volt Afrikában.","shortLead":"A Nivák dakaros szereplésére sokan emlékeznek, az viszont a feledés homályába merült, hogy a 2105-ös is ott volt...","id":"20190520_tudta_hogy_kocka_ladaval_is_indultak_a_parizsdakaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4feb6abd-e0c1-4d49-bb11-341b184a9825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d871d1bd-a2f0-4dfd-944d-cb361a765089","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_tudta_hogy_kocka_ladaval_is_indultak_a_parizsdakaron","timestamp":"2019. május. 20. 06:41","title":"Tudta, hogy kocka Ladával is indultak a Párizs–Dakaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b4a58-44f6-466a-b7fa-d4ccddc28873","c_author":"Lindner András","category":"tudomany","description":"Átlagosan hat és fél év alatt tíz orvost járhatnak meg a ritka betegségekben szenvedők, mire kiderül, mi a bajuk. És hiába a fejlett orvostudomány, alig van hatásos terápia.","shortLead":"Átlagosan hat és fél év alatt tíz orvost járhatnak meg a ritka betegségekben szenvedők, mire kiderül, mi a bajuk. És...","id":"201918__a_ritka_betegsegek_nyomaban__csaladi_atok__hosszu_kalvaria__talanyos_tunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654b4a58-44f6-466a-b7fa-d4ccddc28873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96712692-6f0c-40b2-a750-0dc1ac044312","keywords":null,"link":"/tudomany/201918__a_ritka_betegsegek_nyomaban__csaladi_atok__hosszu_kalvaria__talanyos_tunetek","timestamp":"2019. május. 18. 14:00","title":"800 ezer magyar szenved napi szinten, de alig van hatásos terápia ezekre a betegségekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Talán a világ legdrágább papírtányérja cserélt gazdát. ","shortLead":"Talán a világ legdrágább papírtányérja cserélt gazdát. ","id":"20190519_22_ezer_dollar_papirtanyer_Kurt_Cobain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9e2355-eb8d-42e1-a2fd-3c3f19a6e181","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_22_ezer_dollar_papirtanyer_Kurt_Cobain","timestamp":"2019. május. 19. 15:56","title":"22 ezer dollárért kelt el egy papírtányér, amelyre Kurt Cobain felírt egy setlistet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c99e5a3-02f7-4dc0-9ec9-cc9a085c56fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Térdig gázoltak az árban a turisták.","shortLead":"Térdig gázoltak az árban a turisták.","id":"20190520_Elarasztotta_Velencet_a_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c99e5a3-02f7-4dc0-9ec9-cc9a085c56fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b3cc21-9b84-4e95-a6a7-fb80f74a7bee","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Elarasztotta_Velencet_a_viz","timestamp":"2019. május. 20. 10:43","title":"Elárasztotta Velencét a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét arról beszélt, hogy a bevándorlást meg kell állítani. ","shortLead":"Ismét arról beszélt, hogy a bevándorlást meg kell állítani. ","id":"20190519_Gulyas_Gergely_azt_kerte_a_kormanyparttal_nem_szimpatizaloktol_tegyek_a_szivukre_a_kezuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b177258f-c61d-409f-b0fe-0fb2944fb61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Gulyas_Gergely_azt_kerte_a_kormanyparttal_nem_szimpatizaloktol_tegyek_a_szivukre_a_kezuket","timestamp":"2019. május. 19. 11:01","title":"Gulyás Gergely azt kérte a kormánypárttal nem szimpatizálóktól, tegyék a szívükre a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A népek és nemzetek Európáját hirdette meg az EU-t eddig uraló \"elittel\" szemben Matteo Salvini az olasz kormánypárt, a Liga vezetője szombaton Milánóban, az európai szuverenista erők közös EP-választási kampányzáróján.","shortLead":"A népek és nemzetek Európáját hirdette meg az EU-t eddig uraló \"elittel\" szemben Matteo Salvini az olasz kormánypárt...","id":"20190518_Slavini_Sorosozott_egy_jot_es_beszolt_Ferenc_papanak_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6876121c-18f0-4aa6-add1-d2876e2228f1","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Slavini_Sorosozott_egy_jot_es_beszolt_Ferenc_papanak_is","timestamp":"2019. május. 18. 21:22","title":"Salvini Sorosozott egy jót és beszólt Ferenc pápának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szuperhősök lecsúsztak a második helyre az amerikai mozikban. ","shortLead":"A szuperhősök lecsúsztak a második helyre az amerikai mozikban. ","id":"20190519_John_Wick_Bosszuallok_mozi_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727005ae-d4ad-4c5b-8b1c-c45d849e7396","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_John_Wick_Bosszuallok_mozi_bevetel","timestamp":"2019. május. 19. 20:46","title":"A John Wick 3. véget vetett a Bosszúállók egyeduralmának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]