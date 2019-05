Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál bevezetni. De lehet, hogy a Huaweinek nem lesz más választása. ","shortLead":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál...","id":"201921__zarlat_ala_vont_huawei__androidos_kerdesek__ki_nem_nevet_avegen__rendszervaltas_vagyamitakartok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb48656-dfe5-4ea1-8b26-f911198906f1","keywords":null,"link":"/tudomany/201921__zarlat_ala_vont_huawei__androidos_kerdesek__ki_nem_nevet_avegen__rendszervaltas_vagyamitakartok","timestamp":"2019. május. 25. 15:00","title":"Meg szeretném érteni: mi történhet most a Huawei-jel? Buknak? Nyerhetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A többségi tulajdonos, debreceni önkormányzat jövő heti testületi ülésén tárgyalják a repülőtér tavalyi gazdálkodását.","shortLead":"A többségi tulajdonos, debreceni önkormányzat jövő heti testületi ülésén tárgyalják a repülőtér tavalyi gazdálkodását.","id":"20190525_Durva_bukta_a_debreceni_repter_uzemeltetese_az_onkormanyzatnak_a_zsebebe_kell_nyulnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e035f3ad-024f-4884-9054-b27a9931dc3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190525_Durva_bukta_a_debreceni_repter_uzemeltetese_az_onkormanyzatnak_a_zsebebe_kell_nyulnia","timestamp":"2019. május. 25. 13:57","title":"Durva bukta a debreceni reptér üzemeltetése, az önkormányzatnak a zsebébe kell nyúlnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91309b9-1479-4450-bea7-4e90117e0aa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint elkötelezettnek kell lenni a jogállam és szólásszabadság mellett.","shortLead":"A német kancellár szerint elkötelezettnek kell lenni a jogállam és szólásszabadság mellett.","id":"20190524_EPPkampanyzaro_Merkel_elesen_biralta_a_nacionalista_politikusokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91309b9-1479-4450-bea7-4e90117e0aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6f9ebb-f240-446f-a8e1-50dd494d9c33","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_EPPkampanyzaro_Merkel_elesen_biralta_a_nacionalista_politikusokat","timestamp":"2019. május. 24. 19:56","title":"EPP-kampányzáró: Merkel élesen bírálta a nacionalista politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538c2004-abbf-47b6-8e4a-1672b8c8481e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon mutatta meg, milyen az, ha ő maga is beáll az állampolgárokat szavazásra bíró telefonosok közé.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon mutatta meg, milyen az, ha ő maga is beáll az állampolgárokat szavazásra bíró...","id":"20190525_Orban_beallt_kampanytelefonosnak_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=538c2004-abbf-47b6-8e4a-1672b8c8481e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78af5f-7189-47e5-9ac6-e19a773ae638","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Orban_beallt_kampanytelefonosnak_is","timestamp":"2019. május. 25. 14:33","title":"Orbán beállt kampány-telefonosnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395b230c-ae1f-4c31-97d0-1d63b99c499e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmasat ugrott a szavazási kedv a 2014-es EP-választáshoz képest. ","shortLead":"Hatalmasat ugrott a szavazási kedv a 2014-es EP-választáshoz képest. ","id":"20190526_europai_parlamenti_ep_valasztas_2019_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395b230c-ae1f-4c31-97d0-1d63b99c499e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72478e98-cdb0-4d75-b030-cf12d045a085","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_europai_parlamenti_ep_valasztas_2019_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 08:40","title":"Országosan 37, Budapesten 44 százalékos a részvétel 17 órakor – a szavazás percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fdda3c-3ca4-4b1a-870f-4485d0f1a03e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az európai parlamenti (EP-) képviselők magyarországi választásán, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés.","shortLead":"Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az európai parlamenti (EP-) képviselők magyarországi választásán, rendkívüli...","id":"20190526_Mindenhol_rendben_megkezdodott_a_voksolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8fdda3c-3ca4-4b1a-870f-4485d0f1a03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2af27f-3d8b-4fd5-8d24-3249b0f87aa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Mindenhol_rendben_megkezdodott_a_voksolas","timestamp":"2019. május. 26. 07:58","title":"Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampány hajrájában még egyszer bevetette magát a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"A kampány hajrájában még egyszer bevetette magát a magyar miniszterelnök. ","id":"20190524_Orban_a_HirTVben_ketsegunk_ne_legyen_hogy_a_bevandorlaspartiak_mind_elmennek_szavazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f12d2b-41da-4614-9c47-fb8422c5e693","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Orban_a_HirTVben_ketsegunk_ne_legyen_hogy_a_bevandorlaspartiak_mind_elmennek_szavazni","timestamp":"2019. május. 24. 19:34","title":"Orbán a HírTV-ben: a bevándorláspártiak mind elmennek szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4545b4d-937c-471b-8ce0-f942197cffe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a hivatalos bevándorlási statisztikák 2018-ra.","shortLead":"Kijöttek a hivatalos bevándorlási statisztikák 2018-ra.","id":"20190524_Megtette_a_hatasat_a_Brexit_kevesebb_magyar_el_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4545b4d-937c-471b-8ce0-f942197cffe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f59fcab-5723-48bf-aa17-39e7670c1053","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Megtette_a_hatasat_a_Brexit_kevesebb_magyar_el_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. május. 24. 19:26","title":"Megtette a hatását a Brexit: kevesebb magyar él Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]