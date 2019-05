Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg Líbiában.","shortLead":"A ramadán alatt alábbhagytak a harcok, de most újra felélénkültek. Április eleje óta már több mint 500-an haltak meg...","id":"20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf2e76c1-d314-43dc-bb64-7e8d132aeed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234dec41-d722-4a7e-aa60-351eb48813f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Ujra_ropognak_a_fegyverek_Tripoliban","timestamp":"2019. május. 26. 11:28","title":"Újra ropognak a fegyverek Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigieknél jóval hatékonyabb lett az a mesterséges intelligencia, ami az írott szöveget konvertálja emberi beszéddé.","shortLead":"Az eddigieknél jóval hatékonyabb lett az a mesterséges intelligencia, ami az írott szöveget konvertálja emberi beszéddé.","id":"20190527_microsoft_mestersges_intelligencia_szoveg_beszed_konverter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ba59cc-4988-47a6-83d4-069d15e49a70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_microsoft_mestersges_intelligencia_szoveg_beszed_konverter","timestamp":"2019. május. 27. 14:03","title":"A Microsoft megépítette a mesterséges intelligenciát, amitől sokkal tisztább lesz a robotok beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ELTE Telders csapata nyerte szombaton a Hágában rendezett Telders International Law Moot Court Competition, a legnagyobb presztízsű és hagyományokkal rendelkező európai perbeszédverseny döntőjét.","shortLead":"Az ELTE Telders csapata nyerte szombaton a Hágában rendezett Telders International Law Moot Court Competition...","id":"20190527_Mindenkit_lenyomtak_nemzetkozi_perbeszedversenyt_nyert_az_ELTE_csapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543f7d2-665d-4f00-80a1-34bb6276276d","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Mindenkit_lenyomtak_nemzetkozi_perbeszedversenyt_nyert_az_ELTE_csapata","timestamp":"2019. május. 27. 10:13","title":"Mindenkit lenyomtak, nemzetközi perbeszédversenyt nyert az ELTE csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2203be17-beaf-46f4-828b-e0f4b40014d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pályázati pénzből fizetne Kistelek ingyenes lakhatást, bérkiegészítést, csak ne menjenek el a fiatalok a kisvárosból. Az önkormányzat és a helyi vállalkozások is milliárdokat kaptak az uniós forrásokból az elmúlt három évben.","shortLead":"Pályázati pénzből fizetne Kistelek ingyenes lakhatást, bérkiegészítést, csak ne menjenek el a fiatalok a kisvárosból...","id":"20190527_Unios_forrasbol_fizetnek_berkiegeszitest_ha_otthon_maradnak_a_fiatalok_Kisteleken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2203be17-beaf-46f4-828b-e0f4b40014d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9409c4e-f15a-4db8-9efe-1f72a849462a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Unios_forrasbol_fizetnek_berkiegeszitest_ha_otthon_maradnak_a_fiatalok_Kisteleken","timestamp":"2019. május. 27. 09:42","title":"A \"Gyere haza fiatal\" program befuccsolt, Kisteleken a \"Ne menj el fiatallal\" próbálkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái ellen.\r

