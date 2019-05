Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajósesküjüknek megfelelően először az utasok életét kellett menteniük, csakhogy arra már feltehetően nem maradt idő. ","shortLead":"Hajósesküjüknek megfelelően először az utasok életét kellett menteniük, csakhogy arra már feltehetően nem maradt idő. ","id":"20190530_A_hajostarsasag_sem_tud_semmit_a_balesetett_szenvedett_Hableany_legenysegerol_de_felo_hogy_nincsenek_eletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72467da-28ee-4d42-937e-7147abab1286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_hajostarsasag_sem_tud_semmit_a_balesetett_szenvedett_Hableany_legenysegerol_de_felo_hogy_nincsenek_eletben","timestamp":"2019. május. 30. 10:05","title":"A hajóstársaság sem tud semmit a balesetet szenvedett Hableány legénységéről, de félő, hogy nincsenek életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi hajózási piac egyre fontosabb szereplője üzemeltette a szerdai balesetben érintett nagyobb hajót. Az elsüllyedt Hableány egy magyar vállalkozásé.","shortLead":"A nemzetközi hajózási piac egyre fontosabb szereplője üzemeltette a szerdai balesetben érintett nagyobb hajót...","id":"20190530_hajobaleset_viking_cruises_hableany_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5784b44-8050-43ca-9883-5d584a738752","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_hajobaleset_viking_cruises_hableany_cegek","timestamp":"2019. május. 30. 13:35","title":"Cégméretben is óriási a különbség a Dunán ütköző hajók üzemeltetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter csepegtetett részleteket.","shortLead":"Szijjártó Péter csepegtetett részleteket.","id":"20190529_Jon_az_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv_allitolag_adocsokkentes_is_lesz_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9e37cc-beb1-4188-be41-f502a63390f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jon_az_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv_allitolag_adocsokkentes_is_lesz_benne","timestamp":"2019. május. 29. 14:04","title":"Jön az új gazdaságvédelmi akcióterv, állítólag adócsökkentés is lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bipoláris betegségben szenvedőknek készített gyógyszerről derült ki, hogy bővült az alkalmazhatósága a tengerentúlon. ","shortLead":"A bipoláris betegségben szenvedőknek készített gyógyszerről derült ki, hogy bővült az alkalmazhatósága a tengerentúlon. ","id":"20190529_Pezsgot_bonthatnak_a_Richternel_megugorhat_a_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e277e2dc-bd6f-4f04-81db-ff85b2889825","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Pezsgot_bonthatnak_a_Richternel_megugorhat_a_bevetel","timestamp":"2019. május. 29. 12:38","title":"Pezsgőt bonthatnak a Richternél, megugorhat a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Arany rózsát visz magával. Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen.","shortLead":"Arany rózsát visz magával. Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen.","id":"20190529_Oriasi_szekely_kapun_at_erkezik_Ferenc_papa_Csiksomlyora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447b6dfa-cd45-4063-8668-1d8b6c52088a","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Oriasi_szekely_kapun_at_erkezik_Ferenc_papa_Csiksomlyora","timestamp":"2019. május. 29. 14:48","title":"Óriási székely kapun át érkezik Ferenc pápa Csíksomlyóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész annyi munkát vállal, amennyit csak bír. ","shortLead":"A színész annyi munkát vállal, amennyit csak bír. ","id":"20190530_Kern_Andras_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbff76df-34dc-498f-9ace-33348b5116d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Kern_Andras_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 30. 11:18","title":"Kern András: Hülyeség ez az egész visszavonulósdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645f05ee-61e6-4d39-9d2b-64a7d8aea8d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már magyarországi ára is van a bajor gyártó legfrissebb sportos divatterepjáróinak.","shortLead":"Már magyarországi ára is van a bajor gyártó legfrissebb sportos divatterepjáróinak.","id":"20190530_500_loero_magassagaban_hazankban_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=645f05ee-61e6-4d39-9d2b-64a7d8aea8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35047c8-b9cf-4020-b3cd-c1c948be55e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_500_loero_magassagaban_hazankban_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","timestamp":"2019. május. 30. 11:21","title":"500 lóerő magasságában: hazánkban az új BMW X3 M és X4 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. ","shortLead":"A fiatal férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. ","id":"20190528_Kiugrott_egy_ferfi_egy_Kalvin_teri_hotel_ablakabol_raesett_egy_kocsira_meztelen_vetkozott_majd_elsetalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9afaf95-7d4e-4aff-8264-1ec8e3e5ccac","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Kiugrott_egy_ferfi_egy_Kalvin_teri_hotel_ablakabol_raesett_egy_kocsira_meztelen_vetkozott_majd_elsetalt","timestamp":"2019. május. 28. 19:44","title":"Kiugrott egy férfi egy Kálvin téri hotel ablakából, ráesett egy kocsira, meztelenre vetkőzött, majd elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]