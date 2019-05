Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b76dbe5-ed5a-40f7-9756-446519ef7995","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hétfőn a VfB Stuttgart búcsúztatásával feljutott a Bundesligába.","shortLead":"Hétfőn a VfB Stuttgart búcsúztatásával feljutott a Bundesligába.","id":"20190528_Tortenelmi_tettet_hajtott_vegre_a_Bundesligaba_jutassal_az_Union_Berlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b76dbe5-ed5a-40f7-9756-446519ef7995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb12bfb-982e-4f34-a5c9-113b6b92d972","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tortenelmi_tettet_hajtott_vegre_a_Bundesligaba_jutassal_az_Union_Berlin","timestamp":"2019. május. 28. 11:28","title":"Történelmi tettet hajtott végre a Bundesligába jutással az Union Berlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem kötik össze a HÉV-vel, és a 3-as és a 4-es metrót sem fogják egyhamar meghosszabbítani. ","shortLead":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem...","id":"20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bfa954-270c-4681-b5e2-de92ecfac362","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:15","title":"Itt a lista a következő budapesti építkezésekről, jön a dugódíj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erdélyi magyar pártra a magyarlakta területeken kívül többen ikszeltek, mint a legutóbbi választáson, ez is segíthetett abban, hogy 2 mandátumot szerzett az Európai Parlamentben.","shortLead":"Az erdélyi magyar pártra a magyarlakta területeken kívül többen ikszeltek, mint a legutóbbi választáson, ez is...","id":"20190528_Meglepoen_sok_roman_is_az_RMDSZre_szavazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625a0be1-2c63-40c7-85b9-633d3576f9ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Meglepoen_sok_roman_is_az_RMDSZre_szavazott","timestamp":"2019. május. 28. 12:15","title":"Meglepően sok román is szavazott az RMDSZ-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérje fel egy vizsgálóbizottság a fővárosi patkányhelyzetet, mondta a fővárosi közgyűlés megkezdése előtt Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt. És azt is, mi vezetett a mostani helyzetig. A zuglói polgármester szerint az ellenzék újragondolja a budapesti önkormányzati összefogást a választásra, de arra szükség van mindenképp. Vállalja az előválasztási megmérettetést bárkivel.\r

\r

","shortLead":"Mérje fel egy vizsgálóbizottság a fővárosi patkányhelyzetet, mondta a fővárosi közgyűlés megkezdése előtt Karácsony...","id":"20190529_Karacsony_fovarosi_patkanybizottsagot_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4914496-28f6-4610-bd95-c8810d1cccf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Karacsony_fovarosi_patkanybizottsagot_akar","timestamp":"2019. május. 29. 10:11","title":"Karácsony fővárosi patkánybizottságot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaeb915-e661-480a-ba3b-3f7fbcb5c00c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fancsal közelében mintha szétbombázták volna az útburkolatot, úgy néz ki most. ","shortLead":"Fancsal közelében mintha szétbombázták volna az útburkolatot, úgy néz ki most. ","id":"20190528_Annyi_eso_esett_hogy_Borsodban_beszakadt_az_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdaeb915-e661-480a-ba3b-3f7fbcb5c00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38127fca-7832-42e4-9793-eb4868ea9e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Annyi_eso_esett_hogy_Borsodban_beszakadt_az_ut","timestamp":"2019. május. 28. 20:09","title":"Annyi eső esett, hogy Borsodban beszakadt az út – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói önigazgatási szervezet szerint Handó Tünde pont azokról a pontokról kér törvénymódosítást, amelyek megsértése miatt kritizálják.","shortLead":"A bírói önigazgatási szervezet szerint Handó Tünde pont azokról a pontokról kér törvénymódosítást, amelyek megsértése...","id":"20190529_Orszagos_Biroi_Tanacs_Hando_Tunde_torvenymodositassal_legalizalna_a_torvenyserteseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd086c5f-ea0c-442b-92bb-0878199c3ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Orszagos_Biroi_Tanacs_Hando_Tunde_torvenymodositassal_legalizalna_a_torvenyserteseit","timestamp":"2019. május. 29. 19:23","title":"Országos Bírói Tanács: Handó Tünde törvénymódosítással legalizálná a törvénysértéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dcb190-807e-4404-b107-74406e40c3db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Minden 6., 8. és 10. osztályos diák tesztet ír matematikából és szövegértésből. Vannak iskolák, ahol különböző módokon megpróbálják elérni, hogy a valós képnél szebbet mutasson a mérés eredménye.","shortLead":"Minden 6., 8. és 10. osztályos diák tesztet ír matematikából és szövegértésből. Vannak iskolák, ahol különböző módokon...","id":"20190529_Rengeteg_gyerek_ir_dolgozatot_szerdan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dcb190-807e-4404-b107-74406e40c3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bba91c-195a-487c-9782-f1d6bd8f7fc7","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Rengeteg_gyerek_ir_dolgozatot_szerdan","timestamp":"2019. május. 29. 09:22","title":"Ma van a kompetenciamérés, vannak iskolák, ahol erősen kozmetikázzák az eredményeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"28 játékos készülhet a következő Eb-selejtezőkre.","shortLead":"28 játékos készülhet a következő Eb-selejtezőkre.","id":"20190529_Keretet_hirdetett_a_walesi_kapitany_Magyarorszag_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f30be1-7529-4e89-9b24-09161a6cd1c5","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Keretet_hirdetett_a_walesi_kapitany_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2019. május. 29. 18:37","title":"Keretet hirdetett a walesi kapitány Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]