[{"available":true,"c_guid":"5f841e65-f548-47dc-ac45-7e8650469689","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több fizetés és jobb munkakörülmények miatt vonultak az utcára az új-zélandi pedagógusok.","shortLead":"Több fizetés és jobb munkakörülmények miatt vonultak az utcára az új-zélandi pedagógusok.","id":"20190529_tanarok_tuntetes_uj_zeland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f841e65-f548-47dc-ac45-7e8650469689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb25563-f946-436f-8002-ca85c22e7794","keywords":null,"link":"/elet/20190529_tanarok_tuntetes_uj_zeland","timestamp":"2019. május. 29. 08:16","title":"Ötvenezer tanár tüntetett Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b32bd-240a-46e7-a463-ab344d903463","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pont az akácvirágzásra érkezett meg a hűvös idő, így exportra biztos nem fog jutni akácmézből, de több méhész tönkre is mehet ettől. ","shortLead":"Pont az akácvirágzásra érkezett meg a hűvös idő, így exportra biztos nem fog jutni akácmézből, de több méhész tönkre is...","id":"20190529_Ez_az_ev_fekete_lesz__kicsinalta_a_meheszeket_az_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b32bd-240a-46e7-a463-ab344d903463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e3300-64fb-4d5e-9ae3-86e6bbd194df","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Ez_az_ev_fekete_lesz__kicsinalta_a_meheszeket_az_idojaras","timestamp":"2019. május. 29. 07:55","title":"\"Ez az év fekete lesz\" – kicsinálta a méhészeket az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több rendőrt is kellemetlen meglepetés érhet: a szolgálati idejüket nem jól vezetheti a Nyugdíjfolyósító, mert 2013-ig nem kellett átküldenie az ORFK illetékes osztályának az adatokat. A helyesbítés a károsultak dolga.\r

","shortLead":"Több rendőrt is kellemetlen meglepetés érhet: a szolgálati idejüket nem jól vezetheti a Nyugdíjfolyósító, mert 2013-ig...","id":"20190529_Kellemetlen_pluszmunkat_kaphatnak_egyes_nyugdijba_vonulo_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c009a915-510d-487f-bccb-486d692f961c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Kellemetlen_pluszmunkat_kaphatnak_egyes_nyugdijba_vonulo_rendorok","timestamp":"2019. május. 29. 11:59","title":"Kellemetlen pluszmunkát kaphatnak egyes nyugdíjba vonuló rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"E-cigiben elszívható, de egyébként receptköteles készítményeket lehet beszerezni egy japán cégtől, amely azt állítja, az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság is jóváhagyta a termékeit. Ám ez nem igaz, sőt ezek a készítmények veszélyesek lehetnek.



","shortLead":"E-cigiben elszívható, de egyébként receptköteles készítményeket lehet beszerezni egy japán cégtől, amely azt állítja...","id":"20190529_Ecigiben_szivhato_potencianovelo_veszelyeire_figyelmeztet_az_amerikai_hatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764e36a9-b41d-48fd-a207-c6cf2b7aee6c","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Ecigiben_szivhato_potencianovelo_veszelyeire_figyelmeztet_az_amerikai_hatosag","timestamp":"2019. május. 29. 10:31","title":"Ne szívjál viagrát! - figyelmeztet az amerikai hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207efbd6-48fc-40ee-b4c4-0d826dc4c3d0","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„A büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen zajlik, tömegszerencsétlenséget okozó vízi tömegközlekedés veszélyeztetése címén” – jelentette a rendőrség. Kiderült, a baleset után tíz perccel jelentették csak a hatóságoknak, hogy mi történt a Dunán.","shortLead":"„A büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen zajlik, tömegszerencsétlenséget okozó vízi tömegközlekedés veszélyeztetése...","id":"20190530_Buntetoeljarasban_vizsgaljak_a_dunai_hajobaleset_kiepiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=207efbd6-48fc-40ee-b4c4-0d826dc4c3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b1f947-a397-437a-b7f9-bf1d7ca91229","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Buntetoeljarasban_vizsgaljak_a_dunai_hajobaleset_kiepiteset","timestamp":"2019. május. 30. 10:32","title":"Büntetőeljárásban vizsgálják a dunai hajóbaleset körülményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti hajóbaleset.\r

","shortLead":"Térképen és idővonalon és megpróbáltuk rekonstruálni, pontosan hogyan történhetett a szerda esti budapesti...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79685ed-b040-454b-ac7b-5081b7ce3720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Dunai_hajobaleset_kronologia_infografika","timestamp":"2019. május. 30. 14:50","title":"Így történhetett a dunai hajóbaleset - interaktív térkép, idővonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","shortLead":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","id":"20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca092cba-b072-41f3-b4d6-5d9e327b1497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","timestamp":"2019. május. 30. 10:39","title":"Fotó: Elmosta a víz az északi vasúti összekötő híd támfalán a kőburkolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5477b9-ac4d-4235-9c23-f87cd7bd0d51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Duna vízállása Budapestnél szerda este kilenckor 501 centiméter volt, csütörtök délelőtt 10 órakor pedig 513 centiméter.","shortLead":"A Duna vízállása Budapestnél szerda este kilenckor 501 centiméter volt, csütörtök délelőtt 10 órakor pedig 513...","id":"20190530_Hajobaleset_harmadfoku_a_keszultseg_a_Dunan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a5477b9-ac4d-4235-9c23-f87cd7bd0d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98cf696-7bba-4cf1-9dcf-2b063a0cf5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Hajobaleset_harmadfoku_a_keszultseg_a_Dunan","timestamp":"2019. május. 30. 12:54","title":"Hajóbaleset: harmadfokú a készültség a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]