Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne.

Egy hét elteltével ismét egészséges újszülöttet találtak Miskolcon a megyei kórház bejáratánál található babamentő inkubátorban – tájékoztatta az egészségügyi intézmény kedden az MTI-t.

Ezúttal egy kisfiút tettek az inkubátorba, amely hétfőn jelzett, és a személyzet azonnal intézkedett. A perinatális intenzív centum munkatársai vették gondozásba a gyermeket, majd a koraszülött- és újszülött-pathológiai osztályra vitték – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház.

A 48 centiméterrel és 2900 grammos súllyal született kisfiúnak a kórház dolgozói az Esti Levente Norbert nevet javasolták. A kisfiú a vizsgálatok szerint nem sokkal a megtalálása előtt születhetett, és bizonyára nem intézményi körülmények között. Ennek ellenére jól van, egészséges – írták. Május 27-én egy kislányt tettek be az inkubátorba, őt Kis Napsugárnak keresztelték el.

A kórház arra is kitért hogy a nők – ha nem szeretnék felnevelni a gyereküket – az anonim szülés és a nyílt vagy titkos örökbeadás mellett is dönthetnek, valamint továbbra is működik a babamentő inkubátor.

A kórház főbejárata előtt 1998-ban helyezték el a készüléket, azóta ez a kisfiú volt a tizennegyedik újszülött, akit elhelyeztek benne.

(Kiemelt képünk illusztráció.)