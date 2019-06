Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fc9c36b-e78f-4bce-9246-88bcb81b1707","c_author":"Partner","category":"brandchannel","description":"Ma már szinte ki se kell mozdulnunk a lakásból és majdnem bármit megvehetünk online. De mi a legnagyobb, legkisebb, legritkább, legmeglepőbb dolog, amit valaha az interneten rendelt valaki? Jöjjenek a legérdekesebb példák és esetek az online vásárlás világából.\r

","shortLead":"Ma már szinte ki se kell mozdulnunk a lakásból és majdnem bármit megvehetünk online. De mi a legnagyobb, legkisebb...","id":"20190603_jungheinrich_profishop_online_rendeles_webshop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc9c36b-e78f-4bce-9246-88bcb81b1707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1f7356-634d-4c0a-ad9c-0d8b4322f0ab","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190603_jungheinrich_profishop_online_rendeles_webshop","timestamp":"2019. június. 03. 09:30","title":"Kattintok és megveszem: a legfurcsább tételek a webshopok világából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyi súlyt és a nemzetközi összefüggéseket figyelembe véve döntött így Polt Péter legfőbb ügyész.","shortLead":"A tárgyi súlyt és a nemzetközi összefüggéseket figyelembe véve döntött így Polt Péter legfőbb ügyész.","id":"20190603_Kiemelt_uggye_nyilvanitotta_a_Hableany_balesetet_a_legfobb_ugyesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33263731-593a-45ec-ab37-ede28b8f7c60","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Kiemelt_uggye_nyilvanitotta_a_Hableany_balesetet_a_legfobb_ugyesz","timestamp":"2019. június. 03. 17:35","title":"Kiemelt üggyé nyilvánította a Hableány balesetét a legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága. Az önbizalom tehát mindent áthat, mindennek az alapja, vagy ha éppen nem, akkor mindennek a végpontja, az elérendő cél, ahonnan már csak egy lépés a bármi. Amit csak akarunk. Sőt. Lehet, hogy önbizalom nélkül nem is lehetünk boldogok – olvashatjuk.","shortLead":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága...","id":"20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207bb54c-d266-48d9-91db-7fa43a884595","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","timestamp":"2019. június. 04. 09:30","title":"Az önbizalom természetrajza - létezik-e egyáltalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"3d4b216e-47a0-4fea-956f-1486659d02f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly terepjáró képességekkel rendelkező pickup új változata egyáltalán nem szenved erőhiányban.","shortLead":"Az igen komoly terepjáró képességekkel rendelkező pickup új változata egyáltalán nem szenved erőhiányban.","id":"20190603_ez_a_jeep_olyan_eros_lett_mint_a_legujabb_ferrari_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d4b216e-47a0-4fea-956f-1486659d02f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b374842-5878-46b6-a453-220ee69b038b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_ez_a_jeep_olyan_eros_lett_mint_a_legujabb_ferrari_hiperauto","timestamp":"2019. június. 03. 13:21","title":"Ez a Jeep olyan erős lett, mint a legújabb Ferrari hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7020f80c-c6d9-46da-8379-0cecf733c6cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gianmarco Negri tudja, mit beszél: egy szélsőjobboldali jelöltet győzött le a választásokon.","shortLead":"Gianmarco Negri tudja, mit beszél: egy szélsőjobboldali jelöltet győzött le a választásokon.","id":"20190603_Olaszorszag_elso_transznemu_polgarmestere_kedvesseggel_venne_fel_a_harcot_a_szelsojobb_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7020f80c-c6d9-46da-8379-0cecf733c6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e2bf01-7907-47e7-b6a5-810998192574","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Olaszorszag_elso_transznemu_polgarmestere_kedvesseggel_venne_fel_a_harcot_a_szelsojobb_ellen","timestamp":"2019. június. 03. 11:18","title":"Olaszország első transznemű polgármestere kedvességgel venné fel a harcot a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Torstein Hagen egyebek mellett azt írta, \"a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal\". ","shortLead":"Torstein Hagen egyebek mellett azt írta, \"a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal\". ","id":"20190604_Dunai_hajobaleset_kozlemenyt_adott_ki_a_Viking_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9562758c-3771-4e65-b781-8acda3f01611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Dunai_hajobaleset_kozlemenyt_adott_ki_a_Viking_elnoke","timestamp":"2019. június. 04. 09:53","title":"Dunai hajóbaleset: közleményt adott ki a Viking hajótársaság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most egy lépéssel ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy bebizonyítsák: létezik a Hawking-sugárzás.","shortLead":"Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most...","id":"20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b02569-c6c1-4635-9e8a-eaf571207f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","timestamp":"2019. június. 03. 11:03","title":"Sikerült bizonyítani Stephen Hawking 45 éve tett jóslatát a fekete lyukakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elvitte a nő mobilját, ezért a kifosztást is bevették a gyanúsításba. ","shortLead":"A férfi elvitte a nő mobilját, ezért a kifosztást is bevették a gyanúsításba. ","id":"20190603_Szexualis_eroszakkal_is_meggyanusitottak_a_soroksari_futono_gyilkosat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8a5543-5cfb-40e5-84ec-601a4864fa13","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szexualis_eroszakkal_is_meggyanusitottak_a_soroksari_futono_gyilkosat","timestamp":"2019. június. 03. 06:15","title":"Szexuális erőszakkal is meggyanúsították a soroksári futónő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]