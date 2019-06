Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Már egy ideje Pintér Sándor felel a romák felzárkóztatásáért, ezért most hozzá került a pécsi gimnázium. ","shortLead":"Már egy ideje Pintér Sándor felel a romák felzárkóztatásáért, ezért most hozzá került a pécsi gimnázium. ","id":"20190604_A_Belugye_lett_a_Gandhi_Gimnazium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310480c7-cc46-4767-b073-29cd3f77b6c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_A_Belugye_lett_a_Gandhi_Gimnazium","timestamp":"2019. június. 04. 09:33","title":"A Belügyé lett a Gandhi Gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08","c_author":"Serdült Viktória - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Sem az EPP vezetése, sem a Bölcsek Tanácsa nem siet dönteni a Fidesz sorsáról. A munka azonban nem állt meg, a néppárti vizsgálóbizottság tagjai éppen a múlt héten küldtek levelet a fideszes tárgyalópartnereiknek, amelyben a jogállamiság kérdését firtatták – tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Sem az EPP vezetése, sem a Bölcsek Tanácsa nem siet dönteni a Fidesz sorsáról. A munka azonban nem állt meg, a néppárti...","id":"20190605_europai_parlament_epp_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b320cd59-2184-4230-aff0-39c7e525766a","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_europai_parlament_epp_fidesz","timestamp":"2019. június. 05. 11:15","title":"Orbán Viktor két szék közül a pad alá eshet a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egész országra. A figyelmeztetés elsőfokú.","shortLead":"Az egész országra. A figyelmeztetés elsőfokú.","id":"20190605_Sok_eso_johet_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a62f93-e6d9-4292-b6f9-16ace74dce84","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Sok_eso_johet_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. június. 05. 05:18","title":"Sok eső jöhet, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen fajhoz tartoznak.","shortLead":"Először tárták fel egy dinoszauruszcsapat maradványait Ausztráliában. A négy egyed fosszíliái egy eddig ismeretlen...","id":"20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c944f8-0783-48c4-a803-3aefeba6dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd299db-d1f8-424e-a535-57d04b1edc2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_dinoszaurusz_maradvany_fosszilia_fostoria_dhimbangunmal","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Új dinoszauruszfaj maradványaira bukkantak Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyi súlyt és a nemzetközi összefüggéseket figyelembe véve döntött így Polt Péter legfőbb ügyész.","shortLead":"A tárgyi súlyt és a nemzetközi összefüggéseket figyelembe véve döntött így Polt Péter legfőbb ügyész.","id":"20190603_Kiemelt_uggye_nyilvanitotta_a_Hableany_balesetet_a_legfobb_ugyesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33263731-593a-45ec-ab37-ede28b8f7c60","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Kiemelt_uggye_nyilvanitotta_a_Hableany_balesetet_a_legfobb_ugyesz","timestamp":"2019. június. 03. 17:35","title":"Kiemelt üggyé nyilvánította a Hableány balesetét a legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1b787f-ba2c-4c58-9783-a6ea1fec2f0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két éve zárt be a legendás étterem.","shortLead":"Két éve zárt be a legendás étterem.","id":"20190605_Elbucsuzthatunk_a_budai_Pajtas_etterem_neonfeliratatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1b787f-ba2c-4c58-9783-a6ea1fec2f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5b0b9f-0d9e-46bd-915d-4cda92dbb126","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elbucsuzthatunk_a_budai_Pajtas_etterem_neonfeliratatol","timestamp":"2019. június. 05. 11:07","title":"Elbúcsúzhatunk a budai Pajtás étterem neonfeliratától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem a fejlesztésekre szánják, inkább megtartják maguknak.","shortLead":"Soha nem jutottak akkora osztalékhoz a kormányhoz közel álló üzletemberek, mint tavaly. Az extraprofit nagy részét nem...","id":"20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578cf42b-bfdc-4c43-8bf1-c3facd36f8ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kozel_szazmilliard_forintot_vettek_ki_2018ban_a_cegeikbol_a_kormanykozeli_oligarchak","timestamp":"2019. június. 05. 11:31","title":"Közel százmilliárd forintot vettek ki 2018-ban a cégeikből a kormányközeli oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az életműdíjat olyan művészek kapják, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a filmiparhoz, ám eddig nem kaptak Oscar-díjat.","shortLead":"Az életműdíjat olyan művészek kapják, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a filmiparhoz, ám eddig nem kaptak...","id":"20190604_David_Lynch_Oscareletmudij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ff37ac-95ed-4980-a3a9-72780c19c0ca","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_David_Lynch_Oscareletmudij","timestamp":"2019. június. 04. 10:34","title":"David Lynch Oscar-életműdíjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]