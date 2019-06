Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tarcalon gurított le egy pohárral a miniszterelnök.","shortLead":"Tarcalon gurított le egy pohárral a miniszterelnök.","id":"20190605_Froccsozessel_zart_a_keddet_Orban_Viktor__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c5813f-ff84-4485-a34e-2e4c51c16cd6","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Froccsozessel_zart_a_keddet_Orban_Viktor__foto","timestamp":"2019. június. 05. 10:14","title":"Fröccsözéssel zárta a keddet Orbán Viktor – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még korábban azt ajánlotta Maynek, hogy perelje be inkább az EU-t, most is sajnálja, hogy ez nem történt meg. ","shortLead":"Még korábban azt ajánlotta Maynek, hogy perelje be inkább az EU-t, most is sajnálja, hogy ez nem történt meg. ","id":"20190604_Trumpnak_lett_volna_mas_otlete_a_Brexit_rendezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f244cad-dfd9-4914-b6c7-3d84f62578a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Trumpnak_lett_volna_mas_otlete_a_Brexit_rendezesere","timestamp":"2019. június. 04. 16:14","title":"Trumpnak lett volna más ötlete a Brexit rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ccc4c3-0ac5-48ff-89d8-24e812bb2029","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának (OHA) alapítói, interjúkészítői, interjúalanyai és azok jogutódjai az ellen tiltakoznak, hogy az intézetet beolvasztanák a Veritas Intézetbe. ","shortLead":"Az 1956-os Intézet Oral History Archívumának (OHA) alapítói, interjúkészítői, interjúalanyai és azok jogutódjai...","id":"20190605_Peticioban_kerik_ertelmisegiek_az_56os_Intezet_megtartasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ccc4c3-0ac5-48ff-89d8-24e812bb2029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d20d56-886d-4fa9-92a2-601a404cfad7","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Peticioban_kerik_ertelmisegiek_az_56os_Intezet_megtartasat","timestamp":"2019. június. 05. 21:11","title":"Petícióban kérik értelmiségiek az 56-os Intézet megtartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közép-kelet-európai régió lakossága a helyi politika ellenére nem euroszkeptikus és civilellenes, derül ki egy kutatásból.","shortLead":"A közép-kelet-európai régió lakossága a helyi politika ellenére nem euroszkeptikus és civilellenes, derül ki...","id":"20190605_europai_unio_felmeres_globsec_tamogatottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b599e62-df10-41ed-ad8d-207f4ab6a228","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_europai_unio_felmeres_globsec_tamogatottsag","timestamp":"2019. június. 05. 12:57","title":"A politikai sárdobálás ellenére is csúcson az EU támogatottsága Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel készül a MÁV és a rendőrök.","shortLead":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel...","id":"20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f82485a-63ad-4469-858f-c58b7d952e49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 06. 05:17","title":"Vasúti átjáróknál tart ma ellenőrzéseket a MÁV és a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak a lehetőségről. Nem fognak. ","shortLead":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak...","id":"20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cbe7a0-54ff-4717-8633-029b5fcac8ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","timestamp":"2019. június. 05. 15:45","title":"Mindenkit nyugtat az Államkincstár: nem fogy el a szuperkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Somogy megyét elkapta a vihar szerdán délután. ","shortLead":"Somogy megyét elkapta a vihar szerdán délután. ","id":"20190605_Parkolobol_mentettek_autokat_a_tuzoltok_a_siofoki_viharban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b64cb-0e6c-4e20-bec4-a1293595d0ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Parkolobol_mentettek_autokat_a_tuzoltok_a_siofoki_viharban","timestamp":"2019. június. 05. 17:34","title":"Parkolóból mentettek autókat a tűzoltók a siófoki viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097418c5-397d-4cb4-9a13-dde33521a4a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2004-ben először tagadta, majd elismerte, hogy ügynök volt.","shortLead":"2004-ben először tagadta, majd elismerte, hogy ügynök volt.","id":"20190605_Az_ugynokkent_jelento_Vikidal_Gyula_is_enekel_a_rendszervaltast_unneplo_Szabadsagkoncerten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=097418c5-397d-4cb4-9a13-dde33521a4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a68aa8-b2c8-41c1-889f-236572e8b94f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Az_ugynokkent_jelento_Vikidal_Gyula_is_enekel_a_rendszervaltast_unneplo_Szabadsagkoncerten","timestamp":"2019. június. 05. 11:55","title":"Az ügynökként jelentő Vikidál Gyula is énekel a rendszerváltást ünneplő Szabadságkoncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]