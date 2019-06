Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verhetik magukat adósságba a városok, ha a kormány szerint nem elég megalapozott a terv, amire pénzt vennének fel. Akkor sem lehet eladósodni, ha enélkül is megoldható volna a városvezetés célja.","shortLead":"Nem verhetik magukat adósságba a városok, ha a kormány szerint nem elég megalapozott a terv, amire pénzt vennének fel...","id":"20190605_Tovabb_nehezitik_az_onkormanyzatok_eladosodasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84df263d-b3a1-4599-a1bc-b04a9670b2c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Tovabb_nehezitik_az_onkormanyzatok_eladosodasat","timestamp":"2019. június. 05. 17:26","title":"Tovább nehezítik az önkormányzatok eladósodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja döntött úgy, kiadja az elhunyt DJ utolsó dalait.","shortLead":"Családja döntött úgy, kiadja az elhunyt DJ utolsó dalait.","id":"20190606_Megjelent_Avicii_posztumusz_albuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edbdf3c-1ff0-4417-b6b8-6bf5fdf5a237","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Megjelent_Avicii_posztumusz_albuma","timestamp":"2019. június. 06. 17:59","title":"Megjelent Avicii posztumusz albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki valamennyi állami szereplőtől, hogy mennyi pénzzel támogatták a Fitbalance-t és a Nemzeti Futóversenyt. Az MVM válaszolt először, az állami cég azt közölte, idén összesen 150 millió forinttal támogatta a két eseményt. ","shortLead":"Közérdekű adatigénylésben kértük ki valamennyi állami szereplőtől, hogy mennyi pénzzel támogatták a Fitbalance-t és...","id":"20190606_150_millio_forinttal_tolja_meg_az_MVM_Rogan_Ceciliaekhoz_kotheto_sportrendezvenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046c817b-cbf0-4722-8fb7-d51abbb4c743","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_150_millio_forinttal_tolja_meg_az_MVM_Rogan_Ceciliaekhoz_kotheto_sportrendezvenyeket","timestamp":"2019. június. 06. 08:39","title":"150 millió forinttal tolja meg az MVM a Rogán Cecíliához köthető sporteseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2bc7e5-f6c1-48be-a724-119e7b689f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És ez csak az a mérték, amelyet az adóhatóság számai mutatnak a lefoglalt hamis autóalkatrészek alapján. ","shortLead":"És ez csak az a mérték, amelyet az adóhatóság számai mutatnak a lefoglalt hamis autóalkatrészek alapján. ","id":"20190606_hamis_autoalkatresz_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a2bc7e5-f6c1-48be-a724-119e7b689f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd35510-b353-4d5d-8e3e-e3b336f8b400","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_hamis_autoalkatresz_nav","timestamp":"2019. június. 06. 17:54","title":"Háromszorosára nőtt a hamis autóalkatrészek piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madarak csak addig támadnak, amíg a fiókáik ki nem repülnek. ","shortLead":"A madarak csak addig támadnak, amíg a fiókáik ki nem repülnek. ","id":"20190605_agressziv_varju_jatszoter_lezaras_jozsefvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0d0582-1396-421e-b5ed-e98c4387528f","keywords":null,"link":"/elet/20190605_agressziv_varju_jatszoter_lezaras_jozsefvaros","timestamp":"2019. június. 05. 18:05","title":"Agresszív varjak miatt kellett lezárni egy józsefvárosi játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c66bf43-0244-4163-a879-851b893ab490","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A technikai felkészültség biztosítására hivatkozott a kormány, amikor haladékot adott a vendégadatok rögzítésére.","shortLead":"A technikai felkészültség biztosítására hivatkozott a kormány, amikor haladékot adott a vendégadatok rögzítésére.","id":"20190605_Haladekot_ad_a_kormany_hogy_minden_szallasado_adatokat_szolgaltasson_a_vendegekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c66bf43-0244-4163-a879-851b893ab490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492be3ad-702f-4e6a-b637-7617b1d3d332","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Haladekot_ad_a_kormany_hogy_minden_szallasado_adatokat_szolgaltasson_a_vendegekrol","timestamp":"2019. június. 05. 17:11","title":"Haladékot ad a kormány, csak később kell a szállásadóknak adatokat szolgáltatni a vendégeikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett a Forbes Magyarország júniusi címlapembere.","shortLead":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett...","id":"20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3348a71-1cb8-481b-a661-725e5d681c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","timestamp":"2019. június. 05. 12:23","title":"Soros ügyesen küzdött, de alulmaradt, amikor Polgár Judittal sakkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus saját Facebook-oldalán jelentette be a szakítást.","shortLead":"A politikus saját Facebook-oldalán jelentette be a szakítást.","id":"20190605_Sallai_Robert_Benedek_is_kiszallt_az_LMPbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fb1f97-7190-4fe2-ae01-d572449deb76","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Sallai_Robert_Benedek_is_kiszallt_az_LMPbol","timestamp":"2019. június. 05. 11:44","title":"Sallai Róbert Benedek kiszállt az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]