[{"available":true,"c_guid":"3a144ac6-c066-4c94-a4d9-a0c1b4f98f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „normál” Chironok többségét már leszállították az ügyfeleknek, valamint néhány Sport verzió is megérkezett már a tulajdonosokhoz. Vajon miért tesztel mégis a Bugatti?","shortLead":"A „normál” Chironok többségét már leszállították az ügyfeleknek, valamint néhány Sport verzió is megérkezett már...","id":"20190611_nurburgring_bugatti_chiron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a144ac6-c066-4c94-a4d9-a0c1b4f98f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61092caa-72f8-4ca4-b3a3-3b12144303c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_nurburgring_bugatti_chiron","timestamp":"2019. június. 11. 10:27","title":"Még a Nürburgringen is ritkaság, hogy egyszerre két Bugatti Chiron tűnik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol gigaberuházása miatt létesítenek ideiglenes lakóparkot a vendégmunkásoknak. Korábban arról érkeztek hírek, hogy főleg törököket szállásolnak majd ott el. ","shortLead":"A Mol gigaberuházása miatt létesítenek ideiglenes lakóparkot a vendégmunkásoknak. Korábban arról érkeztek hírek...","id":"20190611_Sok_szaz_ferohelyes_kontenervaros_epul_a_vendegmunkasoknak_Tiszaujvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f485fc-4eea-4061-b8d6-f645c0a23789","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Sok_szaz_ferohelyes_kontenervaros_epul_a_vendegmunkasoknak_Tiszaujvarosban","timestamp":"2019. június. 11. 17:57","title":"Sok száz férőhelyes konténerváros épül a vendégmunkásoknak Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb288485-3971-4eff-a0dc-af0718f7d543","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évente néhány tízmillió forint nyereséget hoz egy-egy cégnek a dunai sétahajózás. A szakmabeliek szerint nem az a baj, hogy túl sok a hajó, hanem az, hogy túl hirtelen nőtt meg a piac, sokan pedig a béreken próbálnak spórolni.","shortLead":"Évente néhány tízmillió forint nyereséget hoz egy-egy cégnek a dunai sétahajózás. A szakmabeliek szerint nem az a baj...","id":"20190611_hajo_turizmus_setahajo_hableany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb288485-3971-4eff-a0dc-af0718f7d543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38bea70-309a-4506-9c12-74941e7cd19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_hajo_turizmus_setahajo_hableany","timestamp":"2019. június. 11. 17:45","title":"Meddig tart, amíg az utasok újra elhiszik, hogy biztonságos a dunai sétahajózás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése...","id":"20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f13688-7c63-4544-979f-52e34fcc55c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","timestamp":"2019. június. 11. 06:44","title":"Alakul a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más településeken jellemzően néhány száz fős tiltakozások voltak.","shortLead":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más...","id":"20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbc6ca7-6be4-4019-9664-cdedd874f8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","timestamp":"2019. június. 12. 07:47","title":"Háromszáz cseh városban követelték Andrej Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ebolajárvánnyal sújtott Kongói Demokratikus Köztársasággal szomszédos Ugandában is megjelent a megbetegedés.","shortLead":"Az ebolajárvánnyal sújtott Kongói Demokratikus Köztársasággal szomszédos Ugandában is megjelent a megbetegedés.","id":"20190612_Terjed_a_kongoi_ebolajarvany_meghalt_egy_oteves_kisfiu_Ungadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de19b7bb-148c-4590-983c-4b82ad5bd568","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Terjed_a_kongoi_ebolajarvany_meghalt_egy_oteves_kisfiu_Ungadaban","timestamp":"2019. június. 12. 15:10","title":"Terjed a kongói ebolajárvány, meghalt egy ötéves kisfiú Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ed44ab-2389-49c9-9e60-e1fb6a5a9d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyiek kritizálták, kevesellték a mentési erőfeszítéseket.\r

\r

","shortLead":"A helyiek kritizálták, kevesellték a mentési erőfeszítéseket.\r

\r

","id":"20190611_Negy_napig_volt_a_keteves_indiai_kisfiu_a_33_meter_mely_kutban_nem_elte_tul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ed44ab-2389-49c9-9e60-e1fb6a5a9d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b8aaff-627e-4656-89b9-edfc2ebc4fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Negy_napig_volt_a_keteves_indiai_kisfiu_a_33_meter_mely_kutban_nem_elte_tul","timestamp":"2019. június. 11. 18:21","title":"Négy napig volt a kétéves indiai kisfiú a 33 méter mély kútban, nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7264d9-bbeb-4297-80e1-c71887fc680b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter röviddel kilenc óra után látogatta meg a roncs kiemelését végző szakembereket.","shortLead":"A belügyminiszter röviddel kilenc óra után látogatta meg a roncs kiemelését végző szakembereket.","id":"20190611_pinter_sandor_belugyminiszter_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b7264d9-bbeb-4297-80e1-c71887fc680b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c059d36a-66dd-4cab-af71-fc59ff2ed22d","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_pinter_sandor_belugyminiszter_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 09:21","title":"Pintér Sándor hajón érkezett a Hableányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]