[{"available":true,"c_guid":"9378219c-74b7-4b95-b3df-28023bdcecfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdőlt a fővárosi napi melegrekord csütörtökön – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-vel.","shortLead":"Megdőlt a fővárosi napi melegrekord csütörtökön – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-vel.","id":"20190613_Soha_nem_volt_meg_ilyen_meleg_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9378219c-74b7-4b95-b3df-28023bdcecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667c95fb-d5bd-4d7d-b615-8125cdc5d4ef","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Soha_nem_volt_meg_ilyen_meleg_Budapesten","timestamp":"2019. június. 13. 17:51","title":"Soha nem volt még ilyen meleg Budapesten ezen a napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított férfinak a 15 millió forint befizetése után megszűnt a letartóztatása, bűnügyi felügyelet alá került.","shortLead":"A dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított férfinak a 15 millió forint befizetése után megszűnt a letartóztatása...","id":"20190613_viking_sigyn_hableany_dunai_hajobaleset_jurij_ovadek_bunugyi_felugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f78368-28ff-4a6c-9508-09f08ebce9b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_viking_sigyn_hableany_dunai_hajobaleset_jurij_ovadek_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2019. június. 13. 12:53","title":"Befizette az óvadékot, kiengedték a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","shortLead":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","id":"20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0740cf75-efeb-42e0-880f-e4786a8dc49f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","timestamp":"2019. június. 13. 05:31","title":"Megtalálták a ciprusi rém utolsó áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4caacf-ee74-4d10-8b0c-04bd009840d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szimbolikus árat fognak kérni érte Németországban, idővel pedig hálókra fogják cserélni őket. ","shortLead":"Szimbolikus árat fognak kérni érte Németországban, idővel pedig hálókra fogják cserélni őket. ","id":"20190613_Leszamol_az_ingyen_zoldseges_muanyag_zacskokkal_is_az_Aldi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4caacf-ee74-4d10-8b0c-04bd009840d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa56dc50-c520-49ad-9a73-a2019cec2e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Leszamol_az_ingyen_zoldseges_muanyag_zacskokkal_is_az_Aldi","timestamp":"2019. június. 13. 10:24","title":"Leszámol az ingyen zöldséges műanyag zacskókkal is az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A közoktatásból kimenekített, illetve a közoktatásból kipenderített gyerekek az érintettjei annak a tervezetnek, amivel a kormány megszüntetné a magántanulói jogviszonyt. A törvénytervezetben van valami kiskapu, de az egyelőre nagyon ködös: egy meg nem nevezett hivatal dönt majd értelmezhetetlen kritériumok alapján sok ezer diák jövőjéről.","shortLead":"A közoktatásból kimenekített, illetve a közoktatásból kipenderített gyerekek az érintettjei annak a tervezetnek, amivel...","id":"20190614_Most_epp_Semjen_Zsolt_barmol_bele_a_kozoktatasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04fd82f9-9bb9-4495-91f2-d5d8fe4adf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f673f33e-3a6b-442c-807e-564035d70a8b","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Most_epp_Semjen_Zsolt_barmol_bele_a_kozoktatasba","timestamp":"2019. június. 14. 06:30","title":"Megszüntetné a kormány a magántanulói státuszt – egy lépés előre, kettő hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","shortLead":"Boldog István egészen alacsony szintű melegellenes kirohanásba kezdett a parlamentben.","id":"20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cbf62f-5b1b-4195-bfb8-452558773313","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Fidesz_Pride_Boldog_Istvan","timestamp":"2019. június. 14. 14:32","title":"\"Ne nyilvánosan csinálják, hanem a négy fal között\" - mondta a Fidesz politikusa a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fél ország a Szabad Európát hallgatta, mert a propaganda hazudott.","shortLead":"A fél ország a Szabad Európát hallgatta, mert a propaganda hazudott.","id":"20190614_Csernobil_utan_sugarvedelmi_egyseg_orizte_Kadart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0375a124-9479-4ee7-a4b2-102989503012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_Csernobil_utan_sugarvedelmi_egyseg_orizte_Kadart","timestamp":"2019. június. 14. 10:42","title":"Csernobil után sugárvédelmi egység őrizte Kádárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat egy-egy napra a jelentkezők. Legutóbb a 230 jelentkező között volt olyan is, aki szakácskötényt kötött, s beállt egy négycsillagos szálloda konyhájába dolgozni. \r

\r

","shortLead":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat...","id":"20190613_Alomnap_a_konyhaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ea2c66-256f-4955-9b0b-f301354bcdf4","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Alomnap_a_konyhaban","timestamp":"2019. június. 13. 18:17","title":"Álomnap a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]