Görögországban tavaly terjedt el a nyugat-nílusi láz nevű betegség, amelynek vírusát szúnyogok hordozzák. A vírus okozta fetőzést nagyon komolyan kell venni, mert tavaly a görögöknél 316 ember betegedett meg tőle, és 50-en bele is haltak. A városi és a vidéki területeken egyaránt elkaphatja az ember a vírust, de az egészségügyi hatóságok kiemelik, hogy az óvatosság kedvéért a nyaralók elsősorban az állóvizeket kerüljék. Ezenfelül érdemes használni szúnyogriasztót, a szállásokon szúnyoghálót, és a hosszú szárú nadrág használata is ajánlott.

A nyugat-nílusi láz tipikusan az a betegség, amelynek terjedésében a globális felmelegedésnek és a klímaváltozásnak nagy szerepe van, Görögországba kölöző madarakkal együtt érkezhetett be a betegség. A megfertőződött emberek 80 százaléka nincs is tudatában, hogy elkapta a vírust, teljesen tünetmentesek, közel húsz százalékuk viszont enyhe, influenzaszerű tüneteket produkál, egy százalékuk pedig ennél is súlyosabb beteg lehet, akár bele is halhat a fertőzésbe. Tavaly a Görögországban megbetegedett 316 ember közül 243-an agyvelő- vagy agyhártyagyulladás tüneteit produkálták, és voltak, akik lebénultak.

Görögországba az idei szezonban 31 millió turistát várnak, ezért a reptereken is szórólapokat fognak majd osztogatni, amelyben a szúnyog elleni megfelelő védekezésre kérik az utasokat.

© JEAN LECOMTE / BIOSPHOTO

Danai Pervanidou görög egészségügyi szakember szerint lehetetlenség megmondani, hogy pontosan mely területeken lesz magas a fertőzés veszélye, de az biztos, hogy a legnagyobb városokban, Athénban és Thessalonikiben is számítani kell a betegség megjelenésére.

A nyugat-nílusi lázat nemcsak a görögöknél lehet elkapni, aki Ciprusra, Olaszországba, Romániába vagy Szebiába utazik, az is fokozottan ügyeljen a szúnyogok elleni védekezésre.