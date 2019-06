Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Kelet-Magyarországon nagyok a viharkárok, több ezren fordultak a biztosítóhoz.","shortLead":"Főleg Kelet-Magyarországon nagyok a viharkárok, több ezren fordultak a biztosítóhoz.","id":"20190621_Negyvenmillio_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3904ade6-8713-4f03-8b4e-f99ceed0be31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Negyvenmillio_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","timestamp":"2019. június. 21. 12:02","title":"Negyvenmillió forintnál is több kárt okoztak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa84c0d5-7d1f-4570-ac06-413a08a2a474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a szív zavarát érzékelő okosórák életmentők egy-egy veszélyes szituációban. Most az Apple Find My Friends szolgáltatásáról érkezett egy érdekes esetbeszámoló.","shortLead":"Nem csak a szív zavarát érzékelő okosórák életmentők egy-egy veszélyes szituációban. Most az Apple Find My Friends...","id":"20190620_apple_find_my_friends_autobaleset_eletmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa84c0d5-7d1f-4570-ac06-413a08a2a474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b5f962-1d76-4e99-98b8-e3ea4ebc31ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_apple_find_my_friends_autobaleset_eletmentes","timestamp":"2019. június. 20. 12:03","title":"Életet mentett az Apple barátkereső szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Az emberség minimumát, a klímaváltozás veszélyének csökkentését vétózta meg két másik tagállammal együtt a magyar kormány.","shortLead":"Az emberség minimumát, a klímaváltozás veszélyének csökkentését vétózta meg két másik tagállammal együtt a magyar...","id":"20190621_Balavany_Viktor_legalabb_az_unokadra_gondolj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab4171-fee0-4a4b-85c9-aadd667af5a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Balavany_Viktor_legalabb_az_unokadra_gondolj","timestamp":"2019. június. 21. 17:34","title":"Balavány: Viktor, legalább az unokádra gondolj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e094b4ae-b478-4a92-9553-ab99885db32c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1200 röntgenfelvételt vizsgáltak meg abban a kutatásban a szakemberek, melyből kiderült, a testünk igyekszik kompenzálni, hogy állandóan előrehajtjuk a fejünket.","shortLead":"Mintegy 1200 röntgenfelvételt vizsgáltak meg abban a kutatásban a szakemberek, melyből kiderült, a testünk igyekszik...","id":"20190620_koponya_okostelefon_csontkinoves_csontvaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e094b4ae-b478-4a92-9553-ab99885db32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564aa5de-cfae-4e05-ba43-dddb5ba3b12c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_koponya_okostelefon_csontkinoves_csontvaz","timestamp":"2019. június. 20. 14:07","title":"Megdöbbentő felfedezés: pluszcsont nőhet a koponyára, ha túl sokat mobilozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg lapunk az intézménytől.","shortLead":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg...","id":"20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae03b01d-9600-4084-886d-9b4569f37408","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","timestamp":"2019. június. 21. 14:58","title":"Költözés előtt kap új igazgatót a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2298227-d5f3-4263-b3ff-6f09545c7003","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiszippantották. ","shortLead":"Kiszippantották. ","id":"20190621_Porszivo_kolyokkutya_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2298227-d5f3-4263-b3ff-6f09545c7003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc7f48d-d022-4544-8057-ac6afd5b2426","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Porszivo_kolyokkutya_mentes","timestamp":"2019. június. 21. 13:54","title":"Porszívóval mentettek ki a kútból egy kéthetes kölyökkutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha több feltételét is teljesítenék. ","shortLead":"A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha...","id":"20190621_Puzser_csak_KerpelFronius_javara_lenne_hajlando_visszalepni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a96127-d6a0-4b8e-9b86-a464e608444d","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Puzser_csak_KerpelFronius_javara_lenne_hajlando_visszalepni","timestamp":"2019. június. 21. 12:01","title":"Puzsér csak Kerpel-Fronius javára lenne hajlandó visszalépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","shortLead":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","id":"20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d065a3-c600-4edd-9b28-336a62b7d9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","timestamp":"2019. június. 21. 11:48","title":"Leszakad az ég délután, jégeső jön, továbbá le is éghetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]