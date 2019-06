Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke különös módját választotta, hogy megindokolja, miért teljes képtelenség, hogy igaz legyen, amivel E. Jean Carroll író vádolja. Azaz, hogy az elnök egy áruház próbafülkéjében megerőszakolta őt.

Trump a következőt találta nyilatkozni a The Hillnek:

Nagy tisztelettel mondom. Egy: ez a nő nem az esetem. Kettő: nem történt meg. Nem történt meg, oké?

Carroll történetét pénteken hozta nyilvánosságra a New York magazin. Carroll szerint az eset 1995 végén vagy 1996 elején történt: az egyik áruházban találkozott Trumppal, aki azt mondta neki, egy lánynak vesz ajándékot. Elkezdtek viccelődni különféle fehérneműkről, felpróbáltak néhányat, majd az egyik próbafülkében Trump megerőszakolta őt.

Ahogy azt megírtuk, Carroll azt mondta, hogy közvetlenül az erőszak után azért nem tett feljelentést, mert egyik barátja azt mondta neki, semmi esélye, hogy megnyerje a pert. „Kétszáz ügyvédje van, ezek a földbe döngölnek téged” – idézte az író az ismerősét.

Korábban több nő is különféle szexuális zaklatással vádolta Trumpot, ám az üzletemberből lett elnök rendületlenül tagadja, hogy bűncselekményeket követett volna el. Carroll vádját már korábban kitalációnak nevezte.

Carroll egyébként a New York magazinban több embert is erőszakkal vádolt, köztük Les Moonvest is, a CBS egykori főnökét, aki 2018-ban – az őt ért vádak miatt – vissza is vonult. Moonves egy képviselőjén keresztül tagadta, hogy erőszakot tett volna Carrollon.

(BBC)