Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte extrém meleg idő volt tapasztalható a napokban, ami újból megerősíti a korábbi előrejelzéseket: a változó klíma miatt aligha lesz már elviselhető nyarunk.","shortLead":"Európa-szerte extrém meleg idő volt tapasztalható a napokban, ami újból megerősíti a korábbi előrejelzéseket: a változó...","id":"201900701_hohullam_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hoseg_kanikula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baf1a73-bab0-4a06-8723-700808a99474","keywords":null,"link":"/tudomany/201900701_hohullam_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hoseg_kanikula","timestamp":"2019. július. 01. 11:40","title":"Már most úgy érzi, megsül? Kezdjen hozzászokni, ennél csak melegebb nyarak jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247c1cf3-02a1-4a77-8a7d-d25ac3a0aa09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó kompakt újdonsága egy feltöltéssel közel 60 kilométert képes megtenni tisztán elektromos üzemmódban. ","shortLead":"A stuttgarti gyártó kompakt újdonsága egy feltöltéssel közel 60 kilométert képes megtenni tisztán elektromos...","id":"20190701_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=247c1cf3-02a1-4a77-8a7d-d25ac3a0aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8309b8e-cc14-4170-b2ab-af8680cf4f76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","timestamp":"2019. július. 01. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos, jön a plugin hibrid Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs ellenzéki képviselő úgy hallotta, a \"waldorfos\" szigorításokat vehetik ki belőle. ","shortLead":"Szabó Szabolcs ellenzéki képviselő úgy hallotta, a \"waldorfos\" szigorításokat vehetik ki belőle. ","id":"20190702_Elhalasztottak_a_koznevelesi_torveny_zaroszavazasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ff17bc-252f-4718-9159-6a6f03a7ea05","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Elhalasztottak_a_koznevelesi_torveny_zaroszavazasat","timestamp":"2019. július. 02. 10:36","title":"Elhalasztották a köznevelési törvény zárószavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Wall Street Journal úgy értesült, Kínában szerelhetik majd össze az Apple méregdrága asztali számítógépét, a Mac Prót.","shortLead":"A The Wall Street Journal úgy értesült, Kínában szerelhetik majd össze az Apple méregdrága asztali számítógépét, a Mac...","id":"20190701_kina_macbook_mac_pro_apple_gyartas_sanghaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6777ee42-e2fd-40ee-b4e5-7aedd765df75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_kina_macbook_mac_pro_apple_gyartas_sanghaj","timestamp":"2019. július. 01. 13:03","title":"Kínába vihetik át az Apple \"sajtreszelője\", a Mac Pro gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","shortLead":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","id":"20190701_brexit_farage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138f455-2102-47bb-8e32-9f882afc01cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_brexit_farage","timestamp":"2019. július. 01. 16:42","title":"Légvár Nigel Farage Brexit-mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Furcsa szövetséget kötött két amerikai milliárdos: a demokrata párti Soros György és a republikánus Charles Koch közösen vetne véget az USA \"végtelen háborújának\". \r

","shortLead":"Furcsa szövetséget kötött két amerikai milliárdos: a demokrata párti Soros György és a republikánus Charles Koch...","id":"20190701_Soros_egy_jobbos_iparmagnassal_szovetkezett_az_amerikai_hadi_gepezet_legyozesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e60f846-fb1b-4215-a29d-2c0b573f966c","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Soros_egy_jobbos_iparmagnassal_szovetkezett_az_amerikai_hadi_gepezet_legyozesere","timestamp":"2019. július. 01. 15:00","title":"Soros egy republikánus iparmágnással szövetkezett az amerikai hadigépezet legyőzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak új hónap kezdődött, a műanyagmentes július nevű kezdeményezés is ma indult el. ","shortLead":"Nem csak új hónap kezdődött, a műanyagmentes július nevű kezdeményezés is ma indult el. ","id":"20190701_Kepes_szamuzni_az_eletebol_a_muanyagot_egy_honapig_Most_kiprobalhatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c448649-fee9-4ed4-a2ef-736a07670714","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Kepes_szamuzni_az_eletebol_a_muanyagot_egy_honapig_Most_kiprobalhatja","timestamp":"2019. július. 01. 15:01","title":"Képes száműzni az életéből a műanyagokat egy hónapig? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290201ee-f5e4-466d-b221-17940c686a17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 1-étől lehet babaváró hitelt igényelni, bár ahhoz előbb be kell szerezni a TB-igazolást.","shortLead":"Július 1-étől lehet babaváró hitelt igényelni, bár ahhoz előbb be kell szerezni a TB-igazolást.","id":"20190630_A_bankok_rohamra_szamitanak_a_csaladi_hitelek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290201ee-f5e4-466d-b221-17940c686a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa322a-ac6f-4f71-87e0-549800fb0992","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_bankok_rohamra_szamitanak_a_csaladi_hitelek_miatt","timestamp":"2019. június. 30. 19:45","title":"A hiteléhes családok megrohanhatják a bankokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]