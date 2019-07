Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle, ami a modern technikából is merít keveset.","shortLead":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle...","id":"20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3bbb3-4781-481a-9e05-f1e443d2f2c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","timestamp":"2019. július. 02. 17:03","title":"Itt az új Monopoly társasjáték, ez már ért a kimondott szavakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áramellátási gondok miatt szünetelt a betegellátás és előjegyzés a Szent Margit Rendelőintézet telephelyein – közölte Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.","shortLead":"Áramellátási gondok miatt szünetelt a betegellátás és előjegyzés a Szent Margit Rendelőintézet telephelyein – közölte...","id":"20190703_Nincs_aram_szunetel_a_betegellatas_a_Szent_Margit_Rendelointezet_telephelyein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c84302e-5e43-4760-9256-39cc7efdcfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79996862-53ef-4dce-b7d8-c7954b067e4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Nincs_aram_szunetel_a_betegellatas_a_Szent_Margit_Rendelointezet_telephelyein","timestamp":"2019. július. 03. 10:22","title":"Elment az áram, szünetelt a betegellátás a Szent Margit Rendelőintézet telephelyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f16b6c-555b-4af6-9a17-52f23854bee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri hivatal szerint az út menti fák akadályozták a forgalmat. 