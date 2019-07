A térkép ezúttal is azért készült, hogy felmutassa azokat a balatoni vendéglátókat, akik egymással összefogva emelik mind magasabb színvonalra a régió vendéglátását, megbízható, igényes útmutatást adva a főszezonra is, de bizonyítva, hogy van élet a Balaton környékén a nyári idényen innen s túl. Az éttermek, borászatok, cukrászdák, vendégfogadók mind a négy évszakban szolgálnak látni-, enni-, és innivalóval, érdekességekkel. Ebben a Balatoni Gasztrotérkép megbízható kalauz lett. Az összes hasznos és fontos információt tartalmazza a vendéglátókról. Több mint egy iránytű, mert arcot, történetet ad minden egyes helyhez. Amellett, hogy természetesen minden lényeges információt tartalmaz: a nyitvatartást, az elérhetőséget, az online felületeket,gyerek- és vegamenüt, a panorámát, a borospince adottságát, a szálláslehetőséget, és hogy a vendégek mellett szívesen látják-e a kutyákat is, stb. Az idei, hatodik kiadásban újdonság, hogy külön piktogramot kaptak az akadálymentesített, a bankkártyát is elfogadó helyek – megőrizve a már jól bevált grafikus arculatot, ami Kerekes Kata grafikus munkáját dicséri.

© Szabó Miklós

Korábban két északi parti, egy déli parti és két teljes balatoni kiadvány jelent meg, és az idei is teljes gasztronómiai panorámát kínál. A tavalyi térképen mutatkozott be a balatoni vendéglátók fiatal, új generációja, és akkor lehetett először digitális formában is használni a balatoni kalauzt. Az idei applikáció is elérhető iOS-re és Androidra is, hogy egyetlen kattintással megtudjuk, hol vannak a hozzánk legközelebbi gasztrocélpontok. Izgalmas frissítések is készültek: megörökíthetjük a nyár legjobb pillanatait az app-on keresztül játékos, balatonos stickerekkel ellátva, és folyamatosan értesülhetünk a legújabb gasztrohírekről a térkép push üzenetein keresztül.

Tartalmilag tovább bővült és "fiatalodott" a térkép: a klasszikus vendéglátóhelyek mellett ajánlva mexikói food truckot, specialty kávézót, juicebart, vegán bisztrót, ice popost és az acai bowl lelőhelyet épp úgy, mint pálinkafőzdét. Az idén több mint 15 új hellyel bővült az ajánlott úti célok száma. Ez azt is mutatja, hogy a Balaton egyre jobb desztináció.

© Szabó Miklós

A Balatoni Gasztrotérkép applikáció ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play-ből is, a kiadvány pdf formátumban is elérhető a www.gasztroterkepek.hu weboldalról. A papír alapú magyar - angol nyelvű térkép továbbra is ingyenes, s június eleje óta megtalálható több száz kiemelt balatoni és fővárosi turisztikai ponton, valamint a térképen szereplő 67 partnernél is.