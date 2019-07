Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes képviselő-testület megszavazta Sára Botond polgármester előterjesztését. ","shortLead":"A teljes képviselő-testület megszavazta Sára Botond polgármester előterjesztését. ","id":"20190705_jozsefvaros_biztonsagi_kamera_tarsashaz_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80d6e5e-682d-464f-ab7c-14df2e4c32af","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_jozsefvaros_biztonsagi_kamera_tarsashaz_onkormanyzat","timestamp":"2019. július. 05. 13:42","title":"Ingyen ad biztonsági kamerákat Józsefváros a társasházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette a reklámadót. Szerinte azzal sincs semmi kivetnivaló, hogy mindig ugyanazok a cégek nyerik a plakáttendereket, és a kormánypárti médiumok kapják a kormányzati hirdetések jelentős részét.","shortLead":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette...","id":"20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15e642-1814-405e-b80c-b9005b0b43c8","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","timestamp":"2019. július. 06. 13:00","title":"Reklámszövetség-elnök: a HVG-plakátok eltűnése nem rosszabb, mint hogy bezárt a mozi a Mammutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felmentették a török központi bank kormányzóját, Murat Cetinkayát szombaton. Az erről szóló elnöki rendelet a hivatali közlönyben jelent meg.","shortLead":"Felmentették a török központi bank kormányzóját, Murat Cetinkayát szombaton. Az erről szóló elnöki rendelet a hivatali...","id":"20190706_Folytatja_a_tisztogatast_Erdogan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77638de-1cf7-4ee2-b9ef-c07f31f02e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Folytatja_a_tisztogatast_Erdogan","timestamp":"2019. július. 06. 11:22","title":"Folytatja a tisztogatást Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","shortLead":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","id":"20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03278a55-e2e6-4756-86e9-ddcaae32ead9","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","timestamp":"2019. július. 05. 09:42","title":"Vizi E. Szilveszter vezetné az MTA-tól elszedett hálózatot, de ő még nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad097f7b-ba1d-4b8a-8e91-35ff3a998200","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szexuális viszonyt folytatott a lánnyal, egy vita után fojtotta meg.\r

\r

","shortLead":"A férfi szexuális viszonyt folytatott a lánnyal, egy vita után fojtotta meg.\r

\r

","id":"20190705_13_evet_kapott_az_unokahugat_megfojto_zalai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad097f7b-ba1d-4b8a-8e91-35ff3a998200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db084b-6e13-453d-9d4a-249698bfff3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_13_evet_kapott_az_unokahugat_megfojto_zalai_ferfi","timestamp":"2019. július. 05. 16:52","title":"13 évet kapott az unokahúgát megfojtó zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

\r

","shortLead":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

\r

","id":"20190705_Bronzermes_a_4X200as_gyorsvalto_a_kazanyi_junior_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee9d031-d6bc-4c48-86b7-d25f9c221d71","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Bronzermes_a_4X200as_gyorsvalto_a_kazanyi_junior_Ebn","timestamp":"2019. július. 05. 21:03","title":"Bronzérmes a 4X200-as gyorsváltó a kazanyi junior Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az étrend változása, a mozgáshiány és a genetika is szerepet játszik abban, hogy háromszorosára nőtt az elhízott felnőttek aránya világszerte 1975 óta - állapították meg norvég kutatók egy nagyszabású, több mint százezer fős tanulmányban.","shortLead":"Az étrend változása, a mozgáshiány és a genetika is szerepet játszik abban, hogy háromszorosára nőtt az elhízott...","id":"20190705_Haromszorosara_nott_az_elhizottak_aranya_a_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f7901-f3e0-4b59-8f8a-92ac051f0380","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Haromszorosara_nott_az_elhizottak_aranya_a_vilagban","timestamp":"2019. július. 05. 20:43","title":"Háromszorosára nőtt az elhízottak aránya a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fe8bc6-8f89-464b-a2d7-67b72d0e90ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már jelezték a szándékot az euróövezethez való csatlakozásra.","shortLead":"Már jelezték a szándékot az euróövezethez való csatlakozásra.","id":"20190706_Horvatorszagban_is_hamarabb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fe8bc6-8f89-464b-a2d7-67b72d0e90ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bfc2ae-bf03-48b3-9a27-df0ee112e030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Horvatorszagban_is_hamarabb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 06. 15:44","title":"Horvátországban is hamarabb lesz euró, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]