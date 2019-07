Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b817ae4-dd04-4f69-b1a8-5b7abc68edda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, amelynek két műsorvezetője,Tálas Péter Csongor és Máté Geri Bayrak Yusufot faggatta az indulásról, a projektekről és az általa alapított szoftverfejlesztő cég működéséről.","shortLead":"Különleges adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, amelynek két műsorvezetője,Tálas Péter Csongor és Máté...","id":"20190705_orultech_podcast_zalehy_bayrak_yusuf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b817ae4-dd04-4f69-b1a8-5b7abc68edda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f30a376-5770-4db3-a1a2-eca4b568c754","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_orultech_podcast_zalehy_bayrak_yusuf","timestamp":"2019. július. 05. 21:03","title":"Podcast: Miért fontosak a chatbotok? És hogyan lesz valakiből szoftverfejlesztő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Húzódik a jogi procedúra.","shortLead":"Húzódik a jogi procedúra.","id":"20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f591757-f014-47b1-8133-faa2ca99b4f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Ot_nap_es_eldolhet_Bige_sorsa","timestamp":"2019. július. 04. 16:38","title":"Öt nap és eldőlhet Bige sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna makádi szakaszánál megtalált nő is a Hableány utasa volt - erősítette meg szombat hajnalban a rendőrség.\r

\r

","shortLead":"A Duna makádi szakaszánál megtalált nő is a Hableány utasa volt - erősítette meg szombat hajnalban a rendőrség.\r

\r

","id":"20190706_Ujabb_Hableanyaldozatot_talaltak_a_Dunaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ffa3b3-55cc-4eb1-9fb2-8254dfa2c6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Ujabb_Hableanyaldozatot_talaltak_a_Dunaban","timestamp":"2019. július. 06. 08:06","title":"Újabb Hableány-áldozatot találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd6b056-e2e9-45bf-ac07-ec8b9200ee95","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Magyarországon először álltak ki ismert színészek névvel-arccal, hogy összefogást hirdessenek és harcoljanak a magyar szinkron állami védelméért és a tisztességes munkafeltételekért. Rajkai Zoltán, a Katona József Színház színésze, a Szídosz Szinkron Alapszervezetének elnöke a hvg.hu-nak arról beszélt: kínai munkaerőként vannak jelen a szakmában, és ez az utolsó pillanat, amikor még lehet tenni a változásért, különben a szinkron eltűnhet a süllyesztőben – ehhez viszont az is kell, hogy a színésztársadalom végre megtanuljon együttműködni.","shortLead":"Magyarországon először álltak ki ismert színészek névvel-arccal, hogy összefogást hirdessenek és harcoljanak a magyar...","id":"20190705_Rajkai_Zoltan_Szinkron_Alapszervezet_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfd6b056-e2e9-45bf-ac07-ec8b9200ee95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1ccf75-40c2-494a-855c-77dfc3a217e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Rajkai_Zoltan_Szinkron_Alapszervezet_interju","timestamp":"2019. július. 05. 20:00","title":"Rajkai Zoltán: Kínai munkaerőként dolgozunk a hazai szinkronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A parlament törvényalkotási bizottsága módosítaná az adótörvényeket.","shortLead":"A parlament törvényalkotási bizottsága módosítaná az adótörvényeket.","id":"20190704_Onero_nelkul_is_mehetnenek_a_nagy_sportberuhazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c4e953-ca6d-4e38-9d5c-7435ecccb2c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Onero_nelkul_is_mehetnenek_a_nagy_sportberuhazasok","timestamp":"2019. július. 04. 16:06","title":"Önerő nélkül is mehetnének a nagy sportberuházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert, esetleg táplálékkiegészítővel kerülhetett a szervezetébe.","shortLead":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert...","id":"20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e9578-a37f-4f2c-a50e-778c86bdd9a9","keywords":null,"link":"/sport/20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","timestamp":"2019. július. 05. 07:00","title":"Feljelentést tett Takács Tamara, miután pozitív lett a doppingmintája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d952ce91-0894-43b9-91e7-a778cbd8d784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági hírek szerint a következő AirPods aktív zajszűréssel rendelkezik majd. A Sony azonban úgy gondolta, hamarabb meglépi a dolgot, és kiad egy ilyen funkciójú fülest.","shortLead":"Iparági hírek szerint a következő AirPods aktív zajszűréssel rendelkezik majd. A Sony azonban úgy gondolta, hamarabb...","id":"20190705_sony_wf_1000xm3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszuro_apple_airpods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d952ce91-0894-43b9-91e7-a778cbd8d784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d58b2ff-3ac1-4d95-9b1b-cf5a5112cdb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_sony_wf_1000xm3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_zajszuro_apple_airpods","timestamp":"2019. július. 05. 17:03","title":"A Sony megcsinálta a fülhallgatót, amivel az Apple készült tarolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74db9fc5-e1e2-468a-b5d0-fe982a21dbc0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szocialistákkal is egyeztetne a szegedi Fidesz által kiválasztott független polgármesterjelölt. Nemesi Pál annyira független, hogy állítása szerint a kapcsolatai révén, képes elintézni a harmadik híd megépítését, amit már minden polgármester beígért az elmúlt évtizedekben. A baloldaliakkal tervezett egyeztetésről azonban egyelőre nem akart részleteket elárulni.","shortLead":"Szocialistákkal is egyeztetne a szegedi Fidesz által kiválasztott független polgármesterjelölt. Nemesi Pál annyira...","id":"20190704_Megakoalicio_keszul_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74db9fc5-e1e2-468a-b5d0-fe982a21dbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a3c717-494c-4968-b9ca-e131baf18061","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Megakoalicio_keszul_Szegeden","timestamp":"2019. július. 04. 18:35","title":"Megakoalíció készül Szegeden?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]