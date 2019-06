hvg.hu: Pénteken a megnyitóval elkezdődött a Pride hónapja, július 6-án jön a felvonulás. Kordonok között vagy a nélkül? Azt lehetett olvasni, hogy maradnak a kordonok, de mindenhol lehet csatlakozni a felvonuláshoz. Nyakatekertnek tűnik.

Karlik Cintia: Idén először van egy bírósági papír a kezünkben, hogy mindenhol beléptethetünk résztvevőket a vonulás útvonala mellett. Kordonokról eddig egy szó sem esett. Azt gondolom, ha mindenhol van beléptetés, akkor nincs értelme a kordonoknak.

hvg.hu: Vagyis?

K. C.: Biztosabbak vagyunk, mint eddig bármikor, hogy

idén a legszabadabb Pride fog megvalósulni.

Peksa Kama: Két éve még kisebb csel kellett ahhoz, hogy kordonok nélkül vonulhassunk, de végül problémamentes lett az akkori Pride. Ennek hála, tavaly már csak ott volt kordon, ahol bejelentett ellentüntetés volt. Évről évre haladunk előre. Van más nagy felvonulás is a városban, elég csak a Békemenetre vagy a biciklis felvonulásra gondolni, ott sem terelik kordonok közé az emberek.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Számítanak ellentüntetőkre idén? Most alakult a Nemzeti Légió, Toroczkai László, aki a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomhoz is köthető, és egyre aktívabb országos politikai szereplő is a pártjával.

K. C.: Semmi problémánk nincs az ellentüntetésekkel. Addig nincs baj, amíg ez nem több, mint békés véleménynyilvánítás.

P. K.: Számítunk rájuk idén is, minden évben velünk vannak. Tavaly megtörtént például, hogy egy békés, vallásos csoport és néhány felvonuló sütivel kínálta egymást és jót beszélgettek.

hvg.hu: Néhány napja beütöttem a keresőnkbe a Pride szót és végigpörgettem, mi történt az elmúlt hónapokban. Az év úgy kezdődött, hogy a köztévé egyik adásában arról beszélgettek, gyógyítható-e melegség.

P. K.: Biztos vagyok benne, hogy még ma is sokan azt gondolják, ez egy betegség, amiből ki kell gyógyítani minket, holott teljesen egyértelmű, mi nem vagyunk betegek.

hvg.hu: Miért hozzák fel mégis újra és újra ezt a témát?

P. K.: Hogy mi a cél ezzel, csak találgatni tudok.

K. C.: A homofóbia egy politika tőke, ennek a szeleit mi is érezzük.

hvg.hu: A saját bőrükön?

P. K.: Abszolút.

Velem nagyjából egy évben egyszer szokott megtörténni, hogy az utcán odajönnek és lebuziznak, az utóbbi két hónapban ez kétszer is előfordult.

Azt gondolom, ez azért van, mert a kormányoldal politikusai és megmondóemberei felbátorítják az embereket a megnyilvánulásaikkal arra, hogy eltiporjanak másokat. A politika táplálja ezeknek az embereknek a felsőbbrendűség-érzetét.

Peksa Kama © Reviczky Zsolt

hvg.hu: Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben?

P. K.: Őszintén, ilyenkor az ember megpróbál átmenni a bolt másik végébe vagy az utca másik oldalára. Megpróbál eltűnni.

hvg.hu: Gondolta volna, hogy 2019 Magyarországán ez két hónap alatt kétszer is megtörténik?

P. K.: Reméltem, hogy nem, de mivel az utóbbi két évben egyre szabadabban tudtunk vonulni a Pride-on, lehetett arra számítani, hogy éreztetik majd velünk, „ne gondoljátok már azt, hogy annyira nagyon békésen eléldegélhettek itt.”

Pedig nem provokálok senkit, csak vagyok és létezem.

hvg.hu: „Igen, meleg vagyok.” Mondta Ungár Péter áprilisban. Mit gondoltok erről a kiállásról, arról, hogy ő az első nyíltan meleg országgyűlési képviselő Magyarországon?

P. K.: Nagyon előremutató, hogy egyre több pártban vannak nyíltan meleg és leszbikus politikusok. Fontos, hogy úgy, mint az élet minden területén, a politikában is sokszínű és a különböző kisebbségekben érintettek vegyenek részt.

hvg.hu: Azonban szinte Ungár előbújásával egy időben mondta azt Gajdics Ottó, hogy „mi toleránsak vagyunk, mi befogadók vagyunk. Együtt tudunk élni velük, úgy, ahogy a száraz kutyapiszokkal az árokparton, még csak föl sem rúgjuk őket, éljenek úgy, ahogy akarnak, csak bennünket hagyjanak békén.” Mennyire szűkül le ilyenkor a szókincs?

P. K.: Erre nagyon nehéz mit mondani.

K. C.: Ebben az a veszélyes, hogy nem lehet megmondani, mennyi ebből az ostobaság és mennyi a tudatos uszítás. De az biztos, hogy amikor közszereplők így nyilvánulnak meg, annak konkrét következményei vannak, ahogy arról Kama is beszélt.

hvg.hu: Mihez lehet kezdeni egy ilyen mondat után?

K. C.: Ha ez ostobaság, tudatosítanunk kell a közszereplőkben, hogy mivel jár egy-egy ilyen elszólásuk. Leköpés, megdobálás, beszólás – ez felhívás, ezeket okozzák az utca emberében.

Karlik Cintia © Reviczky Zsolt

hvg.hu: Ezek részei a mindennapjaiknak?

P. K.: A megdobálás igen. Két ismerősünket kocsiból sörösüveggel dobálták meg nemrég.

hvg.hu: Kövér László később arról beszélt, hogy „normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda, hogy ő így született, ilyenné lett. Próbál ehhez a világhoz alkalmazkodni úgy, hogy nem tartja magát feltétlenül egyenrangúnak.” Mennyire veti vissza az ilyen megszólalás azt a munkát, amit a Budapesti Pride végez?

K. C.: Sokszor az ilyen és ehhez hasonló megszólalások a közösségen belül nagy összefogást eredményeznek, elég csak arra gondolni, hogy Gajdics és Kövér megszólalása után is adománygyűjtő kampányt indítottunk, százezrek gyűltek össze. A házelnök szavai után tüntetést is szerveztünk, ahová nagyon sokan eljöttek, jelezvén azt, hogy ez így nagyon nincs rendben.

P. K.: Ezeknek a mondatoknak van egy olyan hatásuk is, hogy az emberek észreveszik, nem lehet hátradőlni.

hvg.hu: Gajdics a szavai után levelet is kapott a Pride-tól, amiben ironikusan, de megköszönték az összegyűlt háromszázezer forintot. Válaszolt?

K. C.: Sajnos nem.

hvg.hu: Kövér László kapott levelet?

K. C.: Neki a jövő héten tervezünk írni. A tüntetésen elindítottuk a „Levelet Lacinak” kampányunkat, az összegyűjtött történeteket fogjuk neki továbbítani. A közszereplőknek tudniuk kell, mit okoznak a szavaik.

P. K.: Tudniuk kell, hogy LMBTQ-embernek lenni nem úgy történik, hogy egyik nap így ébredek és innentől minden rendben az életemben. Ez egy hosszú és kemény folyamat. Először önmagunknak kell előbújni, de ez is évekig eltarthat, rengeteg önvizsgálattal és öngyűlölettel akár.

Egy ilyen Gajdics- vagy Kövér-mondat, ha arra erősít rá, hogy mi másodrendűek vagyunk, akik jobban teszik, ha meghúzzák magukat a négy fal között, életre szóló sérülést tud okozni.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Több ez, mint szavazatszerzés? Vagy tényleg úgy gondolja valaki, hogy vannak ebben az ország első- és másodrendű állampolgárok?

P. K.: Elképzelhetőnek tartom, hogy a Fidesz begyújtott egy ilyen rakétát a választások előtt, ami még mindig kitart, de nem lepődnék meg akkor sem, ha tényleg így gondolják.

K. C.: Van politikai tőke ebben, idén nagyon rácsúszott erre a témára a Fidesz, a családok éve jegyében, gondolom.

hvg.hu: Eddig csak a Fideszről és holdudvaráról beszéltünk. De éles kiállást nem látni az ellenzék oldaláról. Még mindig tabu ez?

P. K.: Tudna többet tenni az ellenzék, ez igaz, de látni kell azt is, hogy apró előrelépések vannak. Egyre többen jönnek ki ellenzéki politikusok a Pride-ra, vannak Facebook-posztok is, a tüntetésükhöz pedig a Momentum és a DK is csatlakozott. De óvatosak.

hvg.hu: Ha már a Momentum és a DK szóba került, az EP-választás ellenzéki győztese lett ez a két párt, övék a legmelegbarátabb program is. Véletlen?

K. C.: Be kell látni, hogy ott nem lehet társadalmi fejlődést elérni, ahol első- és másodrendű állampolgároknak tartunk embereket. Európában ezt felismerték, Magyarországon még nem.

P. K.: Megéri a politikusoknak bátornak lenni. Nehéz, de hosszú távon kifizetődő.

hvg.hu: Július 6-án lesz a Pride vonulás, a program leírásában olvasható, hogy „adjuk tudtára a világnak, hogy a beletörődés helyett a cselekvést választjuk.” Mi a beletörődés és mi az a cselekvés, amit választani kell.

K. C.: Amiben társadalmi helyzetben vagyunk, ma minden előbújás egy forradalmi tett. A beletörés azt jelenti, hogy elhiszem, amit Kövér László mond, hogy meghúzom magam, beletörődöm a látszatbiztonságba.

P. K.: Cselekvés pedig minden olyan tett, amit azért teszek, hogy mindezen változtassak. Már önmagában az hatalmas politikai és társadalmi kiállás, ha részt veszek a Pride-on.

K. C.: Ez az a pillanat, amiből erőt lehet meríteni egész évre, valójában ez a Pride üzenete. Fontos, hogy sokan legyünk és mindenki azt érezhesse, te egy normális ember vagy.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Kövér László a „Levelet Lacinak” levélcsokor mellé meghívót is kap a felvonulásra?

P. K.: Minden évben küldünk meghívókat, Orbán Viktornak is, Kövér Lászlónak is, Áder Jánosnak is, várjuk őket sok szeretettel. De „egyéb elfoglaltságiak miatt” nem tudnak részt venni, szokták válaszolni.

hvg.hu: Hogy fogadná Orbánt a menet?

K. C.: Ha Orbán Viktor részt szeretne venni a Budapest Pride felvonuláson, az

egy nagyon fontos állásfoglalás lenne a részéről, azt jelentené, hogy ő is egyetért azzal, hogy a sokszínűség érték.

P. K.: Azt jelentené, hogy ő is egy szabad országban szeretne élni, ahol mindannyian egyenrangúak vagyunk.

hvg.hu: Tavaly egy ezt firtató kérdésre csak annyit mondott, „mit kerestem volna a Pride-on?”

P. K.: Ha fontosak lennének neki az emberi jogok, ott lenne.

hvg.hu: Összességében éreznek változást az egyenjogúság felé tartó úton?

K. C.: Magyarországon az emberek nem gyűlölködőek, a magyar emberek számára nem érték a kirekesztés, csak épp a politikai közbeszéd ma olyan, hogy efelé próbál terelni.