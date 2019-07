Másfél millióan vettek részt a London Pride-on

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ebolavírus-törzseket és négy másik halálos betegség vírusát importálja kutatási célokra Japán, hogy diagnosztikai eljárást dolgozzanak ki a jövő évi tokiói olimpiára és paralimpiára való felkészülés jegyében – jelentette be a japán egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Ebolavírus-törzseket és négy másik halálos betegség vírusát importálja kutatási célokra Japán, hogy diagnosztikai...","id":"20190706_japan_ebola_halalos_betegsegek_virusa_diagnosztika_tokioi_olimpia_tokio_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528cd3b3-3573-4aa9-916b-69504f0738bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_japan_ebola_halalos_betegsegek_virusa_diagnosztika_tokioi_olimpia_tokio_2020","timestamp":"2019. július. 06. 20:03","title":"Japán berendel öt halálos vírust, hogy felkészüljenek a 2020-as tokiói olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vezeték nélküli biztonsági rendszert szabadalmaztatott az Apple. Elege lett abból, hogy időről időre kirabolják az Apple-boltokat.","shortLead":"Vezeték nélküli biztonsági rendszert szabadalmaztatott az Apple. Elege lett abból, hogy időről időre kirabolják...","id":"20190705_apple_szabadalom_iphone_lopas_megakadalyozasa_apple_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e37bc5-e968-43d4-920a-a35ca56051e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_apple_szabadalom_iphone_lopas_megakadalyozasa_apple_store","timestamp":"2019. július. 05. 12:03","title":"Apple-újítás: nem lesz érdemes iPhone-t lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff3f940-9b56-453b-9e2c-2011b0005aab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Autójával együtt csúszott a Dunába szombat délután egy férfi a lórévi kompról, a segítségére siető jegykezelőt és az autóst is kimentették - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Autójával együtt csúszott a Dunába szombat délután egy férfi a lórévi kompról, a segítségére siető jegykezelőt és...","id":"20190706_Autojaval_egyutt_a_Dunaba_csuszott_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff3f940-9b56-453b-9e2c-2011b0005aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a137a6-1d18-41d7-a506-a57776c46292","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Autojaval_egyutt_a_Dunaba_csuszott_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","timestamp":"2019. július. 06. 19:02","title":"Autójával együtt a Dunába csúszott egy férfi, a rendőrök mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter lemondását követelik. Az ellenzékiek most taktikát váltanak, s gerillaakciókat hajtanak végre. A tüntetések az után kezdődtek, hogy egy orosz parlamenti képviselő oroszul szólalt fel a grúz parlamentben, a rendőrség pedig meglehetősen durván, gumilövedékekkel és könnygázzal zavarta szét az épületet ostromló tüntetőket.","shortLead":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter...","id":"20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f3bd92-c7ef-448a-925f-7db4735c2c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","timestamp":"2019. július. 05. 13:28","title":"Gerillataktikára váltanak a grúziai tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","shortLead":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","id":"20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d997e2-da8d-4a80-80dd-e258c8faa9f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","timestamp":"2019. július. 06. 14:57","title":"Leszakadt az egyik balatoni komp rámpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69780957-fcec-4711-aa30-ef4a765884b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elődjéhez hasonló hangzással, de minimalista külsővel érkezik a zajszűrős fejhallgatók standardjaként is emlegetett QuietComfort 35-ös széria folytatása.","shortLead":"Az elődjéhez hasonló hangzással, de minimalista külsővel érkezik a zajszűrős fejhallgatók standardjaként is emlegetett...","id":"20190705_bose_noise_cancelling_headphones_700_zajszuro_fejhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69780957-fcec-4711-aa30-ef4a765884b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c107f35-5899-4aee-9b7e-9f40b6f4338e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_bose_noise_cancelling_headphones_700_zajszuro_fejhallgato","timestamp":"2019. július. 05. 10:03","title":"Utódja érkezett a népszerű utazós fejhallgatónak, ami erőből szűri a külső zajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

\r

","shortLead":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

\r

","id":"20190705_Bronzermes_a_4X200as_gyorsvalto_a_kazanyi_junior_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee9d031-d6bc-4c48-86b7-d25f9c221d71","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Bronzermes_a_4X200as_gyorsvalto_a_kazanyi_junior_Ebn","timestamp":"2019. július. 05. 21:03","title":"Bronzérmes a 4X200-as gyorsváltó a kazanyi junior Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490cf9a0-03e3-44d6-b383-29d42d860aec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért vajon mennyit fizet a biztosító?","shortLead":"Ezért vajon mennyit fizet a biztosító?","id":"20190706_Egyszercsak_megsullyedt_a_fold_es_elnyelte_a_parkolo_autot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=490cf9a0-03e3-44d6-b383-29d42d860aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7870b2ae-6184-4672-ad12-bbaf9d5e7fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_Egyszercsak_megsullyedt_a_fold_es_elnyelte_a_parkolo_autot__video","timestamp":"2019. július. 06. 10:23","title":"Egyszer csak megsüllyedt a föld, és elnyelte a parkoló autót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]