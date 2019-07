Nem kapta meg a Világörökség Bizottságtól a jelölést a magyar-német-osztrák-szlovák pályázat, így a Római Birodalom egykori határvidékének a dunai szakasza nem lehet a világörökség része – írta meg a 444. A jelöléssel eddig minden rendben volt, nagyjából 18 év előkészítő munkája után jó esélyekkel várták a szakemberek a világörökséggé minősítést. Csakhogy aztán a magyar kormány levette a Hajógyári-szigetet a világörökségi státuszra javasolt helyszínek közül, és abban reménykedtek, hogy így is sikeres lehet a pályázat. Nem lett az.

A bizottság nem is dönthetett másképp: a Hajógyári-sziget szerepelt az eredeti jelölésben, a bizottság munkáját előkészítő Műemlékek és Helyszínek Nemzetközi Bizottsága ez alapján készítette el a szakvéleményét. A testület képviselője meg is jegyezte a 444 szerint: a szakvéleményük most már nem tekinthető relevánsnak, újat kell készíteniük, amelyben a helyszín új határaival foglalkoznak. A portál úgy tudja, hogy Visy Zsolt régészprofesszor, a Limes világörökségi jelölésének miniszteri biztosa bocsánatot is kért a másik három jelölő államtól.

A kormány a döntést azzal magyarázta, hogy a világörökségi minősítéssel járó szigorú előírások lehetetlenné tennék Hadrianus palotájának korhű helyreállítását. A HVG-nek név nélkül nyilatkozó kormányzati forrás ugyanakkor arról beszélt, hogy a kabinet „el akarja kerülni, hogy a régészek, műemlékesek az UNESCO-hoz rohangáljanak, ha nem a kedvükre való rekonstrukció születik”.