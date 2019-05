Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú modellként is. Nem lenne belőle rossz egy olcsó, platós változat sem.","shortLead":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú...","id":"20190527_lada_vesta_pickup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38344ea4-81e2-4ff2-ad23-18082cba2a84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_lada_vesta_pickup","timestamp":"2019. május. 27. 12:15","title":"Bátor húzás volna, és egész jól nézne ki egy ilyen Lada pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e8f37-e7a3-42ee-b224-adc8f2e927c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán az lett volna vicces, ha tényleg kapása van.","shortLead":"Igazán az lett volna vicces, ha tényleg kapása van.","id":"20190527_nyuzsi_bukarest_pecas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57e8f37-e7a3-42ee-b224-adc8f2e927c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a8d6a-6ac2-44cd-9049-bc5d7c978981","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_nyuzsi_bukarest_pecas","timestamp":"2019. május. 27. 16:46","title":"Akkora vihar volt Bukarestben, hogy a főút közepére ült ki pecázni egy férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","shortLead":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","id":"20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790748ee-c413-4588-886f-efda9665bdc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","timestamp":"2019. május. 28. 08:07","title":"Zavarta, hogy füvet nyír a szomszéd, átmászott a kerítésen, és eltörte az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7449db3-ce26-4588-b129-49e1d8f4bd04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.","shortLead":"Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.","id":"20190527_Havi_otmillio_forintot_is_kaphatnak_a_magyar_EPkepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7449db3-ce26-4588-b129-49e1d8f4bd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe74ea4-9fba-40cc-90ad-281ee2c0d491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Havi_otmillio_forintot_is_kaphatnak_a_magyar_EPkepviselok","timestamp":"2019. május. 27. 19:54","title":"Havi ötmillió forintot is kaphatnak a magyar EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35ca5ac-04c7-45d0-8a5e-a53a5e7140da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hordozórakéta egy Glonassz-M műholdat szállított.","shortLead":"A hordozórakéta egy Glonassz-M műholdat szállított.","id":"20190527_szojuz_felbocsatas_villamcsapas_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d35ca5ac-04c7-45d0-8a5e-a53a5e7140da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21038688-7773-41a3-88bb-d89f980e94bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_szojuz_felbocsatas_villamcsapas_muhold","timestamp":"2019. május. 27. 21:06","title":"Villámcsapás érte a Szojuzt, miközben felbocsátották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megszavazták a Sebastian Kurz ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt.","shortLead":"Megszavazták a Sebastian Kurz ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt.","id":"20190527_Megbuktattak_az_osztrak_kancellart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c52076-5221-4fed-802e-133aed1419ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Megbuktattak_az_osztrak_kancellart","timestamp":"2019. május. 27. 16:24","title":"Megbuktatták az osztrák kancellárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6d027a-6ade-43bc-a56c-528e93846051","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az EP-választások másnapján napirend előtt szólalt fel a parlamenti plenáris ülésén Orbán Viktor. A miniszterelnök új gazdasági akciótervet hirdetett meg. Majd jött a szokásos, szóbeli adok-kapok.","shortLead":"Az EP-választások másnapján napirend előtt szólalt fel a parlamenti plenáris ülésén Orbán Viktor. A miniszterelnök új...","id":"20190527_Orban_Erdemes_folytatni_amit_elkezdtunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d6d027a-6ade-43bc-a56c-528e93846051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9810519-0ceb-4039-a23f-2ce8e9e1ebb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Orban_Erdemes_folytatni_amit_elkezdtunk","timestamp":"2019. május. 27. 13:15","title":"Orbán: Érdemes folytatni, amit elkezdtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő visszaadta Mihail Szaakasvili volt grúz elnöknek a Petro Porosenko korábbi ukrán elnök által elvett ukrán állampolgárságot.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő visszaadta Mihail Szaakasvili volt grúz elnöknek a Petro Porosenko korábbi ukrán...","id":"20190528_Az_uj_allamfo_visszaadta_Szaakasvilinek_az_ukran_allampolgarsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c945f1-87dc-4d04-93f4-dba2952943f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Az_uj_allamfo_visszaadta_Szaakasvilinek_az_ukran_allampolgarsagot","timestamp":"2019. május. 28. 15:42","title":"Az új államfő visszaadta Szaakasvilinek az ukrán állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]