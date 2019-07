Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"225e7bfd-7bb8-44a4-b90e-cf813cbab15d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő amerikai együttes nyerte meg a franciaországi női labdarúgó-világbajnokságot, miután a vasárnapi, lyoni döntőben 2-0-ra legyőzte Hollandia csapatát.","shortLead":"A címvédő amerikai együttes nyerte meg a franciaországi női labdarúgó-világbajnokságot, miután a vasárnapi, lyoni...","id":"20190707_Megvedtek_cimuket_az_amerikaiak_negyedszer_bajnokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225e7bfd-7bb8-44a4-b90e-cf813cbab15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508c6fc0-e7c5-49ed-8702-389f8f02e9d0","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Megvedtek_cimuket_az_amerikaiak_negyedszer_bajnokok","timestamp":"2019. július. 07. 19:55","title":"Női foci: megvédték címüket az amerikaiak, negyedszer világbajnokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően egy régi kínai műhold darabjai voltak azok a fényes tárgyak, amik a minap tűntek fel a floridai égbolton. ","shortLead":"Feltehetően egy régi kínai műhold darabjai voltak azok a fényes tárgyak, amik a minap tűntek fel a floridai égbolton. ","id":"20190708_florida_meteor_urszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a937fde-3d94-42e4-9919-9f0bc18154a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_florida_meteor_urszemet","timestamp":"2019. július. 08. 00:03","title":"Videó: Tűzgolyó jelent meg az égen Florida fölött, kisebb pánikot okozott az űrből visszahullott szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kettős válság sújtja Kubát: egyrészt elmarad a gazdasági segítség a baráti Venezuelából, amely magát is alig tudja fenntartani, másrészt az újra visszaállított amerikai szankciók egyre jobban fojtogatják a 11 milliós karib tengeri szocialista országot. ","shortLead":"Kettős válság sújtja Kubát: egyrészt elmarad a gazdasági segítség a baráti Venezuelából, amely magát is alig tudja...","id":"20190708_kuba_usa_szankcio_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cd2d2e-9d65-4aec-9fc6-b224e7dfca06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_kuba_usa_szankcio_nyugdijas","timestamp":"2019. július. 08. 15:19","title":"Az ország, ahol havi 2-3 ezer forintból élnek a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A német védelmi miniszter EB-elnöki kinevezését még az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ez sikerülhet ugyan, de egyáltalán nem lesz egyszerű. ","shortLead":"A német védelmi miniszter EB-elnöki kinevezését még az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ez sikerülhet ugyan...","id":"20190708_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament_csucsjelolti_rendszer_Europai_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b9ff7c-feb0-4cf1-aded-833e0c6bc335","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament_csucsjelolti_rendszer_Europai_Neppart","timestamp":"2019. július. 08. 11:20","title":"Hűvös fogadtatásra számíthat a parlamentben az Európai Bizottság német elnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69da5dba-258a-4bd4-8434-d1bc8f340181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját magáról írt cikket a Magyar Nemzetben a főpolgármester. ","shortLead":"Saját magáról írt cikket a Magyar Nemzetben a főpolgármester. ","id":"20190708_Tarlos_Ha_Karacsony_nyer_en_szivfajdalom_nelkul_elmegyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69da5dba-258a-4bd4-8434-d1bc8f340181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896b32f9-420c-4206-9e2f-9e7ec6db55c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Tarlos_Ha_Karacsony_nyer_en_szivfajdalom_nelkul_elmegyek","timestamp":"2019. július. 08. 07:59","title":"Tarlós: „Ha Karácsony nyer, én szívfájdalom nélkül elmegyek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A munka az érintett részen akkor folytatódhat, amikor a védett madarak fiókái kirepültek.","shortLead":"A munka az érintett részen akkor folytatódhat, amikor a védett madarak fiókái kirepültek.","id":"20190708_Most_egy_hidepitest_allitottak_le_hogy_a_fecskek_nyugodtan_kolthessenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ffb4b-c3df-43c6-87c3-fb0af9729c08","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Most_egy_hidepitest_allitottak_le_hogy_a_fecskek_nyugodtan_kolthessenek","timestamp":"2019. július. 08. 13:39","title":"Most egy hídépítést állítottak le, hogy a fecskék nyugodtan költhessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A YouTube-os terhességbejelentés után most Instagramon szólt a humorista, hogy túl van a szülésen.","shortLead":"A YouTube-os terhességbejelentés után most Instagramon szólt a humorista, hogy túl van a szülésen.","id":"20190709_Rasko_Eszternek_gyereke_szuletett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200a5455-2682-4937-8244-5c120d334754","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Rasko_Eszternek_gyereke_szuletett","timestamp":"2019. július. 09. 12:50","title":"Megszületett Ráskó Eszter gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92694b22-e0f1-4b1c-a914-35693b065188","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Brown Egyetem tudósai megtalálták a módját annak, hogy ne mikrochipekkel, hanem kicsiny molekulákkal kódoljanak és dekódoljanak felvételeket; a kémiai számítógép legalább 98 százalékos pontossággal működik.","shortLead":"Az amerikai Brown Egyetem tudósai megtalálták a módját annak, hogy ne mikrochipekkel, hanem kicsiny molekulákkal...","id":"20190708_kemiai_szamitogep_kismolekulas_informaciotarolas_metabolim_brown_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92694b22-e0f1-4b1c-a914-35693b065188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b335aa89-5333-44d6-98e8-f377647e45c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_kemiai_szamitogep_kismolekulas_informaciotarolas_metabolim_brown_egyetem","timestamp":"2019. július. 08. 15:03","title":"98%-os pontossággal működik a számítógép, melyen chipek helyett molekulák tárolják az adatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]