Az egyik néző képeket készített, amit nem lett volna szabad. Amikor figyelmeztették erre, lökött és taposott. Balhé volt az Átrium egyik előadása után

Közleményt adott ki a MÁV a múlt hét pénteken megjelent cikkünkkel kapcsolatban. A szövegben olyan állításokat is szerkesztőségünk "szájába adnak", melyeknek kifejezetten az ellenkezőjét írtuk le. Mit állítunk mi, és mit állít a MÁV a jegyügyben? Ki miben tévedhet?

Alexander Acosta volt az egyik ügyész 2008-ban, amikor Jeffrey Epsteint elítélték. Ügyészként túl enyhe büntetést kért szexuális visszaélésért, lemondott az amerikai miniszter

Ötödik alkalommal kapta meg a jegybank a „Családbarát Munkahely" címet az Emmitől. A jegybank megint családbarát hely lett

A Bal Blokk nyár végén bont zászlót, eszerint az MSZP részeként. Megrovással megúszta Szanyi Tibor

Nemrég élesben is tesztelték azt a pókeralgoritmust, melynek fejlesztésében a Facebook csapata is részt vett. A Pluribus blöffölni is tud, de nem csak ezért okos. Lealázta a profi kártyásokat a Facebook pókeralgoritmusa

Százkilós szovjet gránát lapult meg a talajban, pótlóbuszokon lehet odébb óvakodni. Bombát szelídítenek Rákospalotán, lezárták a vasútállomást

Nem csak érdeklődik a kriptovaluták iránt, véleménye is van róluk Donald Trump amerikai elnöknek. Nem mondhatnánk, hogy rajong értük. Trump nincs elájulva tőle, hogy a Facebook saját pénzt ad ki