Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Migráns és cigány ellen is bátran vonulnak, így hamarosan mindenki rájuk fog szavazni.","shortLead":"Migráns és cigány ellen is bátran vonulnak, így hamarosan mindenki rájuk fog szavazni.","id":"20190713_Kongresszust_tartott_a_Mi_Hazank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844658a4-1217-4ee9-848d-b81df1fdf592","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Kongresszust_tartott_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. július. 13. 14:25","title":"Kongresszust tartott a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6a6162-040a-4277-ab9c-e7fe676c4b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség szervezi.","shortLead":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség szervezi.","id":"20190715_Felpalyas_utlezarasokkal_tuntetnek_a_Suzukigyarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df6a6162-040a-4277-ab9c-e7fe676c4b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6e02f2-e22d-4abb-8ed7-f083cb4a4563","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Felpalyas_utlezarasokkal_tuntetnek_a_Suzukigyarnal","timestamp":"2019. július. 15. 08:37","title":"Félpályás útlezárásokkal tüntetnek a Suzuki-gyárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be54f7-eaa5-40d9-899c-4a5e7228659a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean Asselborn szerint nem szabad engedékenynek lenni a demokrácia ügyében, ezért határozott fellépést vár Ursula von der Leyentől. Feltéve, hogy megválasztják.","shortLead":"Jean Asselborn szerint nem szabad engedékenynek lenni a demokrácia ügyében, ezért határozott fellépést vár Ursula von...","id":"20190715_orban_viktor_matteo_salvini_ursula_von_der_leyen_jean_asselborn_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76be54f7-eaa5-40d9-899c-4a5e7228659a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1772d388-8304-41dc-b73c-469753075f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_orban_viktor_matteo_salvini_ursula_von_der_leyen_jean_asselborn_europai_bizottsag","timestamp":"2019. július. 15. 09:16","title":"Orbán Európája ellen is határozott fellépést követel a luxemburgi külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának beszámolója szerint a drogosok alapvetően a különféle és kiszámíthatatlan hatású dizájner drogokat használják. ","shortLead":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának...","id":"20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f4db3f-cc2e-4c14-bd08-fd5bfe461c8f","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","timestamp":"2019. július. 14. 09:28","title":"Ellepték a drogosok Miskolcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145ee9bc-aa9e-491a-87f9-d5472b0d1768","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyi döntéshez is választóik tanácsát kérik.","shortLead":"Egy személyi döntéshez is választóik tanácsát kérik.","id":"20190714_A_Demokratikus_Koalicio_foltalalta_a_Nemzeti_Konzultaciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145ee9bc-aa9e-491a-87f9-d5472b0d1768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d28baf-07d5-4d30-9dcd-969f376c5288","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_A_Demokratikus_Koalicio_foltalalta_a_Nemzeti_Konzultaciot","timestamp":"2019. július. 14. 17:30","title":"A Demokratikus Koalíció föltalálta a Nemzeti Konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","shortLead":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","id":"20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0b5eb8-1650-4f9c-858b-2637f39b29bf","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Elektromos rollerrel utazott, meghalt egy brit YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem inkább azért, ahogyan el lehet olvasni.","shortLead":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem...","id":"20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cd270f-6c79-49b9-b7a4-76ae8218f3b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. július. 14. 11:03","title":"Különleges Stranger Things-reklám jelent meg a New York Times-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok nehézséggel jár. Fukusimában évtizedekig tartó munkára készülnek.","shortLead":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok...","id":"201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fab738b-1af6-4012-9993-1762307c28da","keywords":null,"link":"/tudomany/201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","timestamp":"2019. július. 14. 20:00","title":"Be tudnak menni a robotok a felrobbant atomerőműbe, de kérdéses, kijönnek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]