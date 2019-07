18 ország pezsgőit, köztük magyar tételeket is díjaztak a legrangosabb nemzetközi pezsgőversenyen, a napokban lezárult 2019-es Champagne és Pezsgő Világbajnokságon (CSWWC). A somlói Kreinbacher Birtok Brut Classic 2015 Magnum pezsgője aranyérmet, három további magnum palackos tételük ezüstöt kapott. Kiemelkedően szerepelt a Carassia – Kárászteleki Pezsgőpincészet is: a Carassia Classic Brut magnum palackja aranyat ért, másik két pezsgőjük pedig ezüstöt.

A CSWWC (Champagne and Sparkling Wine World Championships) egyedülálló a nemzetközi borversenyek között, a zsűriben az alapító Tom Stevenson mellett neves pezsgőspecialisták bírálnak, akik Kentben két hét alatt kóstolják végig a teljes mezőnyt. A vakkóstolásos értékelés során régiónként és stílusonként veszik végig a beküldött tételeket. A verseny célja, hogy kizárólag a világ legjobb pezsgőit díjazzák, így ennek megfelelően csak arany- és ezüstérmeket hirdetnek ki. Idén az előzőekhez képest harmadával nőtt a nevezések száma, 18 ország került fel az éremtáblázatra, és rekordszámú, összesen 185 arany és 212 ezüst született.

Nem kis büszkeséggel jelenthetjük, hogy a magyar pezsgők ott vannak a világ legjobbjai között.

A somlói Kreinbacher Birtok ötödik éve indul a megmérettetésen. Brut Classic 2015 Magnum pezsgőjük a mostani aranyéremmel megismételte tavalyi sikerét. A furmint és chardonnay házasításából készített, több mint három évig érlelt tradicionális pezsgőt már 2018-ban is kiemelkedőnek találták a bírák, az akkor még bevezetés előtt álló pezsgő a Best Hungarian Future Release kategóriagyőztes címet is kiérdemelte.

© kreinbacher.hu

A három további ezüst egyikét a Kreinbacher most debütáló, Rosé Brut 2016 Magnum pezsgője kapta. A somlói birtok legelső, magnum palackban érlelt rozéjáról a szakértők kiemelték fiatalos, gyümölcsös karakterét. A 2016-os évjáratból két másik pezsgő is ezüsttel végzett: a Brut Classic 2016 Magnumot és a Prestige Brut 2016 Magnumot min. 2,5 év hosszú érlelés után mutatja majd be a birtok.

A Kárászteleki Pezsgőpincészet szintén kivételes eredménnyel zárta a versenyt: a Carassia Classic Brut pezsgő magnum palackja aranyérmes lett, két további pezsgőjük ezüstöt kapott. A Carassia első magnum tételei is bizonyítottak a legrangosabb pezsgőknek dedikált világverseny idei fordulóján. A zsűri a nevezett négy tételből két magnumnak egy arany és egy ezüstérmet, a Carassia Classic Brut 0,75-ösnek pedig ezüstérmet ítélt. A jó minőségű alapanyag, egy szép évjárat, a hosszú palackos érlelés, a fajtaösszetétel ismét megmutatta kvalitásait. Az idei versenyre küldött tételek mindegyike 2015-ös évjáratú alapborokból készült. Első alkalommal készítettek és neveztek magnum palackban érlelt pezsgőket. Mindhárom tétel – a Blanc de Blancs, a Rosé Brut és a Classic Brut – azonos fajtaösszetételű a normál palackméretűekkel, viszont hosszabb időt, harminc hónapot töltöttek a palackokban. Az idei aranyérmes Carassia Classic Brut Magnum NV tradicionális champagne-fajták házasítása, amely kiválóan egyesíti az egyes fajták karakterét, és mutatja be a kárásztelki terroir potenciálját. A Carassia Blanc de Blancs Magnum NV 100%-ban Chardonnay alapú pezsgő ezüstérmet szerzett, frissessége azonban hosszabb érlelési potenciált mutat. A Carassia Rosé Brut Magnum bronzérmes lett. A díjazott magnum pezsgőik limitált tételként kerülnek forgalomba 2019 őszén.

A pincészet a Rising Star World Champion trófea átvételekor óriási elismerésben részesült a 2018. októberi díjátadó gálán. Most a normál palackos Carassia Classic Brut másodjára került a bírák elé, és a tavalyi, 2018-as bronzérem után, idén már az ezüstérmes kategóriába került. Az egy arany- és a két ezüstéremmel eddigi legjobb eredményüket érték el a pezsgővilágbajnokságon.

© transindex.ro

Amit az idei CSWWC versenyről még tudni érdemes



A világverseny presztízsét mutatja, hogy a legjelentősebb pezsgőpincészetek és champagne-házak vesznek részt rajta, és a zsűri elismert, komoly kóstolási tapasztalattal rendelkező szakértőkből áll. A bírák között Essi Avellan Master of Wine mellett egy magyar szakértő, Márkus György is helyet kapott. A francia Champagne régió specialistája idén élesben pontozott, a tartalék bíra szerepét Simon Stockton vette át.

A nemzetközi mezőnyben a legtöbb érmet szerző, így a legeredményesebb ország ezúttal Olaszország lett (Trento és Franciacorta tradicionális pezsgőivel), az Év Pezsgőkészítője címet szintén olasz induló, a 15 aranyérmet szerző Ferrari érdemelte ki. A borvidékek közül a franciaországi Champagne 61 aranyéremmel és 49 ezüsttel őrzi vezető pozícióját. A champagne-házak közül kimagasló eredménnyel zárta a versenyt a Louis Roederer, sikerrel szerepeltek a Kreinbacher champagne-válogatásában elérhető házak: a Piper-Heidsieck, a Deutz és a Charles Heidsieck évről évre őrzik helyüket az aranyérmesek között. A presztízs cuvée-k között a Dom Pérignon öt arannyal emelkedik ki a mezőnyből, a Rare Champagne két aranyat érdemelt ki. Az itthon is népszerű champagne-házak, mint a Moët & Chandon, a Veuve Clicquot és a Ruinart szintén szépen gyűjtöttek be érmeket.

A CSWWC világbajnoki és nemzeti trófeákat – köztük az abszolút világelső pezsgőt – november 4-én, a londoni díjátadó gálán hirdetik majd ki.