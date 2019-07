Kelet Monte Carlójában is hódítottak a spanyol borásznők. Makaóban, a különleges státuszú kínai városban megrendezett Nemzetközi Könyvvásáron a drinks writing kategóriában 2. díjat nyert Nagy Zoltán róluk szóló könyve. Megkérdeztük, szépen csillog-e az ezüst, és mindjárt kértünk borajánlatot is.

A Makaói Nemzetközi Könyvvásár keretében rendezték meg július 3-7. között a legjobb szakács- és boros könyvek versenyét és díjátadóját, a Gourmand World Awards-t, amelynek 1995-ös párizsi alapítása Edouard Cointreau nevéhez fűződik. A drinks writing – italírások kategória egyik jelöltje volt a Barcelonában élő Nagy Zoltán spanyol női borászokról szóló Reinas de Copas - Boroskupák királynői – című könyve (kiadója a barcelonai Tolosa Wine Books), amelyet nagy visszhanggal fogadtak Spanyolországban. Ha a fődíjat nem is szerezte meg a rangos nemzetközi mezőnyben, de a 2. helyet igen.

© Facebook

A minap Makaóból Barcelonába visszatért erdélyi magyar származású bor-szakújságíró – aki május elején a nagy sikert aratott első budapesti spanyol borfiesztán is bemutatta könyvét – szívesen válaszolt a hvg.hu kérdéseire.

hvg.hu: Milyenek az impressziói a Makaói Nemzetközi Könyvvásárról?

N.Z.: Öröm volt részt venni és tapasztalatot szerezni. Főleg együtt lenni minden ország legjobbjával, a díjak jelöltjeivel. Elképzelhető, hogy mennyire izgalmas esemény volt számomra. A megmérettetésen a világ 200 országából több mint hétezer könyv vett részt. A díjak jelöltjei közé mintegy négyszázan jutottunk be, 34 kategóriában. A világverseny fináléjában magyar résztvevő – ha jól tudom – csak én voltam, pedig szívesen találkoztam volna ott másokkal is.

© Facebook

hvg.hu: A Boroskupák királynői nagyon szép sikert ért el Spanyolországban. Mi is beszámoltunk róla. Hogyan fogadta,hogy kategóriájában második lett a nemzetközi eredménylistán?

N.Z.: A világ második legjobb díja drinks writing kategóriában igazán nem rossz eredmény, de azért titkon első díjat szerettem volna nyerni… Remélem, a következő alkalommal újra a jelöltek között lehetek. Jövőre Párizsban lesz a Gourmand World Awards díjátadója. Bízom benne, hogy a most készülő új könyvemmel, amit egy spanyol séffel együtt írunk, ott is leszünk.

hvg.hu: Miről szól az új könyv, s ki a társíró?

N.Z.: A séf Xavier Lahuerta, aki a Barcelona gótikus negyedében található ötcsillagos Mercer Hotel Barcelona éttermét és a szálloda Le Bouchon gasztrobárját vezeti, egyben a spanyolországi Mercer Hoteles szakácsainak az executiv séfje. A könyv címe és témája legyen meglepetés.

hvg.hu: Milyen tervei vannak a közeljövőre?

N.Z: Borkóstolókat és gasztronómiai élményprogramokat szervezek. Ezen kívül még kemény munka vár rám, az egyetemet is most fejezem be. Egy felsőoktatási programban veszek részt, amelynek keretében az egyik két Michelin-csillagos étteremben heti négy napot dolgozok. Ismerni akarom az új trendeket, látni és részt venni abban, ami a nemzetközi porondon történik. Imádom, amit csinálok, testhez álló nekem, inspirálnak a jó szakemberek, különösen a nők a borász szakmában.

hvg.hu: Mint a spanyol borok szakértője, mit ajánlana azon olvasóinknak, akik a nyáron Spanyolországban vakációznak?

N.Z.: Például a Menade pincészet friss Verdejo-ját, bőségesen telített és testes, elegáns szájérzetet ad. A Rueda bortermelők nagy fehérborai közé tartozik. Az új generációt jelentő három testvér közül Richard Sanz vezeti a pincészetet, Marco pedig a szőlészetet, Alejandra a húguk, ő a főnök – azt mondják –, exportál és az értékesítési részt viszi, vagyis női kezekben vannak...

A másik nyári javaslatom egy finom cava, a Juve y Camps pincészettől, három helyi szőlőfajta házasításából (xarello, macabeo és parellada). Tradicionális eljárással készül, degorzsálás előtt 36 hónapos palackos érleléssel. Érett zöld alma, enyhe vanília és élesztős jegyekkel. Feszes savak, krémes buborékok, intenzív ízek, birsalmás utóíz jellemzik. Tetszik nekem, mert elegáns, finom savú, könnyen iható. A pince 1921 óta működik, rendkívül jó ár-értékarányáról lett híres a Gran Reserva kategóriákban. Júniusban mutatták be a Sergio Mora barcelonai művész tervezte palackokban a 2019-es Cruise kollekciójukat. Sokan mondják, ezen a nyáron ez a legjobb választás. Szerintem, nagyszerű ajándék is minden pezsgő imádónak.

Utóhang:

Nagy Zoltán makaói sikeréről megkérdeztük Szabó Editet, a magyar borásznőkről szóló könyv, a Gyengébb? Nem! íróját, a Borsmenta főszerkesztőjét, aki a tavaszi budapesti spanyol borfiesztán találkozott kollegájával, és közös programon mutatkoztak be.

© T.S.

– Nagyon örülök Zoltán és a riportkönyve sikerének. De talán még jobban örülök annak, amit jelez. Vagyis hogy a nők látványos előretörése a borászatban egyre több elismerést hoz. Néhány éve aligha jósolhattunk volna meg, mostanra szinte magától értetődő a jelenség Európa-szerte: ezen a téren is elindult az emancipáció. Amennyire féltékenyen, ugyanannyira büszkén is figyelem Zoltán diadalútját, hisz ő és könyve is ugyanarra indult, mint vele egy időben én és a Gyengébb? Nem! című kötet. Ugyanaz a cél, ugyanazokért az eredményekért: fel- és megmutatni, mi mindent érnek el mostanság büszkeségeink, a borásznők - összegezte Szabó Edit.