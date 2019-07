Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cff51447-1c2d-404f-a027-907d4e68eab9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal operáló alapítványi iskoláját. A kivitelezés költsége már átlépte a 3,5 milliárd forintot, a kormány összesen 6 milliárd forint közpénzt adott az iskolára a Modern Városok-programból. ","shortLead":"Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal...","id":"20190716_200_millio_forint_kozpenzbe_kerul_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskola_felszerelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cff51447-1c2d-404f-a027-907d4e68eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9c388e-50d9-4b60-8b7a-841bc45523ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_200_millio_forint_kozpenzbe_kerul_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskola_felszerelese","timestamp":"2019. július. 16. 14:38","title":"200 millió forint közpénzbe kerül a milliós tandíjjal induló elit magániskola felszerelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülő új Mortal Kombat-film nem csak látványos, de véres is lesz. Új hírek szerint a játékbéli kivégzéseket sem nélkülözi majd.","shortLead":"A készülő új Mortal Kombat-film nem csak látványos, de véres is lesz. Új hírek szerint a játékbéli kivégzéseket sem...","id":"20190715_mortal_kombat_11_mozifilm_fatality_kivegzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fdedb9-6053-4b28-9994-34da23d504f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_mortal_kombat_11_mozifilm_fatality_kivegzes","timestamp":"2019. július. 15. 13:03","title":"Bekerül az új Mortal Kombat-moziba a videojátékok legdurvább része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most éppen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fellebbezett a megnyitást engedélyező bírósági döntés ellen.","shortLead":"Most éppen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fellebbezett a megnyitást engedélyező bírósági...","id":"20190717_Bigeugy_ujabb_fordulat_a_bezart_gyar_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f293550-d157-48de-a34e-dfe56aac8d9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Bigeugy_ujabb_fordulat_a_bezart_gyar_korul","timestamp":"2019. július. 17. 10:20","title":"Bige-ügy: újabb fordulat a bezárt gyár körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Míg a magyar ellenzéki pártok többsége nem igazán nyilvánult meg eddig a Huawei-ügyben, a Momentum nemrég félreérthetetlen nyilatkozatot tett. Ők az elsők a magyar politikai szférában, akik szerint a kínai gyártót érintő kémvádak nem alaptalanok.","shortLead":"Míg a magyar ellenzéki pártok többsége nem igazán nyilvánult meg eddig a Huawei-ügyben, a Momentum nemrég...","id":"20190715_momentum_mozgalom_huawei_kemugy_kemvad_kinai_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb4e399-e251-42b2-9b10-bbcfbdb0d087","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_momentum_mozgalom_huawei_kemugy_kemvad_kinai_hadsereg","timestamp":"2019. július. 15. 12:03","title":"Momentum: A Huawei veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","id":"20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb836593-34b4-4103-b406-8b35375f33d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","timestamp":"2019. július. 16. 09:16","title":"Új ötlet a nyári dugók ellen: az M7-es leállósávján is autózhatnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","shortLead":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","id":"20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d858ec2d-d42b-4fe0-8f3b-1a5588980d19","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","timestamp":"2019. július. 16. 05:09","title":"Megvan a hivatalos jelölt az amerikai védelmi miniszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy uniós költségvetési javaslat 1,8 milliárd eurót adna a jogérvényesülésre és az alapértékek védelmére, méghozzá a tagállamok feje fölött. Még meg sem szavazták, de a magyar miniszterelnök már most elkezdte fúrni a tervezetet.","shortLead":"Egy uniós költségvetési javaslat 1,8 milliárd eurót adna a jogérvényesülésre és az alapértékek védelmére, méghozzá...","id":"20190716_orban_kormany_ngo_civil_szervezet_unios_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af03ccb6-a296-40bb-b21b-2acdb7656598","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_orban_kormany_ngo_civil_szervezet_unios_tamogatas","timestamp":"2019. július. 16. 06:30","title":"Orbán Viktor több száz milliárd forintos harcot indít a civilek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7771cda-aa3e-4f01-941c-4dacbf6dc7ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Talán kevesen tudják, hogy Vida József, a Takarékbank vezetője pályáját szakácsként kezdte – indul a cikk a mindmegette.hu-n. ","shortLead":"Talán kevesen tudják, hogy Vida József, a Takarékbank vezetője pályáját szakácsként kezdte – indul a cikk...","id":"20190717_Epul_a_cuki_NER_a_Takarekbank_vezetoje_fozesi_szokasairol_vallott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7771cda-aa3e-4f01-941c-4dacbf6dc7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9ee453-5ea3-4426-92ac-108ef5710d32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Epul_a_cuki_NER_a_Takarekbank_vezetoje_fozesi_szokasairol_vallott","timestamp":"2019. július. 17. 08:15","title":"Épül a cuki NER: a Takarékbank vezetője a főzési szokásairól vallott a Mindmegette.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]